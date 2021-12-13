Во вторник, 14 декабря, состоится поединок 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» на домашнем стадионе «Этихад» примет «Лидс». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда Пепа Гвардиолы, которая по итогам прошлого сезона с уверенным отрывом стала чемпионом Англии, пытается защитить титул. И пока у «горожан» есть все шансы сделать это. После 16 туров они занимают первое место в турнирной таблице, имея в активе 38 очков. Отрыв от ближайшего преследователя, «Ливерпуля» Юргена Клоппа, составляет всего один балл.

Главной целью на сезон для «Манчестер Сити» является победа в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне подопечные Гвардиолы остановились в шаге от успеха, проиграв «Челси» в финале. В 1/8 нынешнего розыгрыша еврокубка чемпион Англии в феврале померяется силами с португальским «Спортингом». Если в этот раз звезды сойдутся, то Александр Зинченко станет третьим в истории украинцем, выигрывавшим престижнейший турнир. В нынешнем сезоне на счету лидера сборной Украины 9 матчей и 1 ассист на клубном уровне.

Лидс

Прошлый сезон «павлины» завершили на девятом месте в турнирной таблице элитного дивизиона Англии, остановившись на расстоянии четырех очков от зоны еврокубков. Если учесть, что тот чемпионат был для «Лидса» первым после возвращения в Премьер-лигу, результат очень неплохой.

Теперь «белые» намерены замахнуться еще выше, но этот сезон им пока не удается. В 16 турах они одержали три победы, потерпели 6 поражений и 7 раз сыграли вничью, набрав скромные 16 баллов. Впереди матч против одного из сильнейших клубов мира, где будет очень непросто зацепиться за очки.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Манчестер Сити» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.16 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Канселу, Уолкер, Диаш, Стоунз, Родри, Силва, Гюндоган, Марез, Грилиш, Фоден.

«Лидс»: Мелье – Фирпо, Страйк, Льоренте, Эйлинг, Харрисон, Рафинья, Джеймс, Форшоу, Клих, Робертс.

14 декабря, вторник