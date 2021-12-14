Металлист 1925: болезнь роста или рост болезни?

Обозреватель Sport.ua призывает болельщиков «25-х» набраться терпения

  • 14.12.2021 11:34
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  • 6 комментариев
Металлист 1925: болезнь роста или рост болезни?
© ФК Металлист 1925. Валерий Кривенцов

Выиграли, проиграли. Выиграли, снова проиграли. Затем трижды подряд проиграли. Потом четыре игры кряду выиграли. Но затем – шесть подряд матчей продули. Это «кривая успеваемости» в премьерном элитном сезоне «Металлиста 1925». Действительно кривая. Словно состояние ковидного пациента – то в жар, то в холод. И если в начале «болезни» были явно видны симптомы выздоровления, то в конце осеннего полусезона команда оказалась в глубоком кризисе. Настолько глубоком, что света в конце туннеля практически не видно.

Горячие болельщицкие головы (там тоже, как правило, средняя температура минимум тридцать семь и семь) уже требуют отправить в отставку Кривенцова. Только вот поможет ли такой радикальный шаг? И могло ли быть иначе?

***

Так уж получилось, что на протяжении своей очень недолгой истории «25-е» если и отличались стабильностью, так это, разве что, в бытность аматорами. И во второй лиге. А дальше начались настоящие «качели». Как на футбольном поле, так и на тренерском мостике. Молодая команда, стремящаяся, с одной стороны, иметь свое узнаваемое лицо, а с другой – пытающаяся, хотя бы по созвучию имени, напоминать хрестоматийный «Металлист», была априори приговорена на хождение по мукам. Потому что путем образовавшегося чуть позже «Металла» она идти не могла. Не позволяли финансы (точнее, их размах). И интеллигентность. Отсюда и шатания в разные стороны. И шишки набитые.

Вспомните, хотя бы, как «Металлист 1925» искал «своего» тренера. Сначала у руля команды был знаковый для Харькова Призетко. Но он не «сдюжил». Не получилось и у не менее узнаваемой в Первой столице персоны – Иванова, бывшего ассистента Маркевича. А дальше и вовсе снос башки, когда команду возглавлял Валяев. Нашли менее буйного, но более харизматичного Горяинова – и снова не сложилось. Не получилось и у Демченко, пытавшегося ставить зрелищную и комбинационную игру. Как в его бытность игроком «Аякса». А вот у Кривенцова получилось. Как ни странно. Чего странного? Да потому, что Валерий Сергеевич резко отошел от канонов «искреннего» футбола. Его «Металлист 1925» был заточен на результат, а не на игру. Порой на эту «заточенность» было тяжко смотреть. А порою – грустно.

Но вот парадокс: именно «нехарьковский» тренер, апологет «танцевать от печки», то есть делать ставку в первую очередь на хорошую защиту, вывел команду в элитный дивизион.

Выход этот был очень болезненным и скрипучим – команда заскочила, как принято говорить в подобных случаях, в последний вагон уходящего поезда. И в режиме «с корабля на бал» стартовала в УПЛ. То есть, времени сыграться, укомплектоваться, набить тренерскую руку у харьковчан не было. Поэтому и получились такие результаты: с больной головы – на здоровую, а затем – наоборот.


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А тут еще и травмы посыпались, как снег на голову. Ну, оно и понятно: где тонко, там и рвется. По словам Валерия Кривенцова, травмопад – одна из главных причин неудач команды на финишной ленточке первой части сезона. К примеру, в последней игре уходящего года – против «Черноморца» - тренерский штаб «25-х» не мог рассчитывать на Дерека, Жичикова, Пономаря, Дмитренко. А еще – на Голодюка, Зубкова, Батюшина, Русина, Кравченко…Да, проблемы индейцев шерифа не волнуют, но ведь правда – практически половина основы – вынужденно вне игры. А равноценно заменить отсутствующих некем. Это и есть вторая, по словам Кривенцова, причина неудач – отсутствие конкуренции. Люди, вроде бы есть, но ставить в стартовый протокол некого.  

***   

Однако в данном случае нужно говорить не только о закономерных сложностях переходного периода, о прогнозированных проблемах при адаптации клуба и команды в более конкурентной среде. От этого действительно не уйдешь. А вот некоторых ошибок избежать можно было. И это касается как комплектации команды, так и ее управления.

Не от лучшей жизни «Металлист 1925» усиливается, в первую очередь, за счет либо бесплатных трансферов, либо арендованных игроков. Это данность, чреватая непредсказуемыми последствиями. То есть, может «выстрелить», а может и провалиться. Стабильности в данном случае ждать в любом случае не приходится. Если на старте сезона мы дружно называли харьковчан «открытием УПЛ», «претендентом на еврозону», команда имела на тот момент самую длинную победную серию, Криськив признавался игроком тура, а Кривенцов – тренером тура, то к концу года все перевернулось с ног на голову.  


upl.ua

Кто по причине травм, кто – из-за хандры, а кто от усталости сбросил обороты. Команда стала «читаемой», перестала быть откровением, изюминкой. Если раньше вертикальный футбол с обилием передач приносил «Металлисту-1925» результат, то сейчас не приносит. Перестроить тактику по ходу «пьесы» тренерский штаб не может. Поэтому если уж попали в яму, то нужно падать до самого дна.

***

Тем не менее, лично я бы очень хотел посмотреть на «Металлист-1925» после зимних каникул. Во главе именно с Кривенцовым. Мне кажется, что этот тренер в этой команде еще себя не исчерпал. Несмотря на удручающую проигрышную серию, команда занимает десятое место. То есть, не так все и плохо. Даст Бог, оклемаются травмированные, придет в себя и сам наставник, на которого в последнее время больно смотреть, клуб будет находить на рынке не только тех, кто «светит, но уже не греет». Однозначно, в данном случае нужна передышка. Тотальная передышка. Типа той, что дали в «Днепре-1» Йовичевичу. Вспомните: в конце прошлого года его команда была последней, а в конце нынешнего года они третья.  

Терпение, господа, терпение. Ведь Кривенцов, по сути, прав: «вверх нужно подниматься постепенно». 

Валерий Василенко, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    - * -
    - * -, 14.12.2021 12:11
    +3
    Всё нормально для ясельного возраста в УПЛ,
    Ссылка
    icebeer
    icebeer, 14.12.2021 11:53
    +2
    Calm, 14.12.2021 11:47
    Шахтеру нужно забрать Крыскива на сборы... остальные пофиг
    И сгноить его на лавке.
    Пусть уж лучше в М1925Х играет и растёт как футболист.
    Ссылка
    sergalis
    online
    sergalis, 14.12.2021 12:19
    0
    Как по мне все понятно. Они начинают сливаться, потому как два металлиста в следующем сезоне не будет в высшей лиги. Не удивлюсь если произойдет чудесное слияние двух металлистов.
    Ссылка
    potemkin78
    potemkin78, 14.12.2021 12:08
    0
    пусть лучше обьединяют Металы или возвращают Динамо
    Ссылка
    Calm
    Calm, 14.12.2021 11:57
    0
    icebeer, 14.12.2021 11:53
    И сгноить его на лавке.
    Пусть уж лучше в М1925Х играет и растёт как футболист.
    откуда ты знаешь!? если не выдержит конкуренции, всегда можно отпустить обратно, тем более он и так в аренде сейчас
    Ссылка
    Calm
    Calm, 14.12.2021 11:47
    -2
    Шахтеру нужно забрать Крыскива на сборы... остальные пофиг
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