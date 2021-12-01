У Левандовски украли Золотой мяч, фиаско футболисток в Венгрии

Главные новости за 30 ноября на Sport.ua

  • 01.12.2021 07:15
  • 1131 просмотр
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У Левандовски украли Золотой мяч, фиаско футболисток в Венгрии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 30 ноября.

1A. Игорь БЕЛАНОВ: «Левандовски просто обокрали! Блохин такого же мнения»
Специалист разочарован тем, что «Золотой мяч» достался Лионелю Месси, а не форварду «Баварии»

1B. Артем ФРАНКОВ: «Золотой мяч мертв окончательно»
Эксперт недоволен победой Лионеля Месси

2A. Ужасное начало матча. Женская сборная Украины на выезде уступила Венгрии
Пропустив трижды в первом тайме, украинки забили во втором два мяча, но было поздно

2B. ВИДЕО. Как такое возможно? Мегарекорд: Англия забила 20 мячей Латвии
Это самая крупная победа в истории английских сборных и рекорд квалификации

3A. Сборная Италии может провести спарринг с Украиной в конце января
Среди конкурентов на проведения контрольного матча с чемпионами Европы две команды

3B. Карпин хочет, чтобы против Италии в январе сыграла Россия, а не Украина
Роберто Манчини ищет соперника для сборной Италии на мини-сбор

4A. Турнирная таблица УПЛ. Динамо или Шахтер – кто выше при равенстве очков?
С 26 по 29 ноября прошли поединки 16-го тура Украинской Премьер-лиги

4B. Источник: с вероятностью 62% Шахтер станет чемпионом Украины
Шансы киевского «Динамо» аналитики Euro Club Index оценивают в 37.8%

5. ТЕТЕ: «Украинское гражданство – хорошая идея»
Вингер «Шахтера» не против играть за сборную Украины

6. Известны подробности ДТП с участием самолета Шахтера в аэропорту Борисполя
Совершая маневр, погрузчик задел и повредил воздухозаборник правого двигателя воздушного судна

7. Андрей БОРЯЧУК: Зинченко поступил не по-пацански. Как дружить после такого
Форвард «Руха» – о любовном треугольнике

8. The Ring: «Следующим соперником Камбососа будет Ломаченко»
Украинец вскоре может получить бой с чемпионом

9A. Пять тренеров АПЛ, чье реноме уже выросло на фоне успеха в текущем сезоне
Говорим не о грандах, а о командах «попроще»

9B. Что такое Специя? История о городе, клубе и команде, где играет Коваленко
В городе есть те, кто обожает команду, и те, кто не верит в ее новую способность спастись в Серии А

10A. Тяжелые победы грандов, Де Дзерби за стеклом, феерия Днепра-1
Самые интересные события 16-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

10B. Мимо Катара: известные футболисты, которые не поедут на чемпионат мира
Sport.ua – об игроках, которые пропустят главный турнир планеты

Источник — Sport.ua

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Комментарии
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    Barack
    Barack, 01.12.2021 07:41
    0
    Прям таки украли
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