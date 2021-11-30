Ужасное начало матча. Женская сборная Украины на выезде уступила Венгрии

Пропустив трижды в первом тайме, украинки забили во втором два мяча, но было поздно

  • 30.11.2021 20:55
  • 1039 просмотров
  • 3 комментария
Ужасное начало матча. Женская сборная Украины на выезде уступила Венгрии
© uafwomen

После дебюта Луиса Кортеса и его обещаний привить сборной Украины ДНК «Барселоны» никто, конечно, не надеялся здесь и сейчас изменения стиля игры нашей команды (если он, конечно, был) на знаменитую «тики-таку», но победа над Венгрией, казалось, никуда от нас не денется.

Начало матча резко перечеркнуло эти надежды. Первые минуты, пожар в нашей штрафной – 0:1. Глупый штрафной и шедевральное исполнение его венгеркой Ваго – 0:2. Это была 11 минута. Выход Зеллер на свидание с Бондарчук и хладнокровная реализация – 0:3.

А что наши? А ничего – дальние забросы и авантюрные попытки индивидуальных проходов.

Во втором тайме картина выглядела еще ужаснее – ничего не показывали обе команды. Но наши умудрились забить дважды после удачного выхода на замену Андрухов, сделавшей две голевые передачи. Правда, венгерки сразу с нашей помощью забили еще раз и похоронили надежды Украины на положительный результат.

Имеем 2:4 от команды, которую перед матчем считали аутсайдером. Работы перед Кортесом непочатый край. Выход на чемпионат мира выглядит очень призрачным.

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Венгрия - Украина - 4:2.

Ваго, 3, 11, Зеллер, 29, Немет, 87 - Апанащенко, 71, Химич, 82.

  Чики, 42 - Химич, 13, Кравец, 84.

Венгрия: Сеч - Папп, Тураньи, Л. Ковач (Шаванья, 46), В. Сабо - Чисар, Феньвеши (Кочан, 79) - Зеллер, Ваго (Саконьи, 90+4), Чики (Папой, 46) - Загор (Немет, 62).

Украина: Бондарчук - Корсун, Люб. Шматко, Басанская (Малахова, 79) - Химич, Петрик (Кунина, 60), Апанащенко, Калинина (Кравец, 46), Шевчук - Овдийчук, Кравчук (Андрухив, 70).

Арбитр: Пола Брэди (Ирландия).

Стадион: «Варкерт» (Кишварда, Венгрия).

ВЕНГРИЯ - УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Сергей Рипьюк, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Chystyi_stavok
    Chystyi_stavok, 30.11.2021 21:03
    +1
    Зганьбились по повній. Угоркам так програти - це жах просто.
    Ссылка
    Chystyi_stavok
    Chystyi_stavok, 30.11.2021 21:12
    0
    Evgene Boykinyuk, 30.11.2021 21:05
    лучше им, чем казашкам
    Та ми мали бути сильніше цих мадьярок!! Що за фігня сьогодні була??
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    Evgene Boykinyuk
    online
    Evgene Boykinyuk, 30.11.2021 21:05
    0
    Chystyi_stavok, 30.11.2021 21:03
    Зганьбились по повній. Угоркам так програти - це жах просто.
    лучше им, чем казашкам
    Ссылка
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