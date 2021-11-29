Во вторник, 30 ноября, состоится поединок отбора к чемпионату мира среди женщин 2023, в котором будут играть национальные сборные Венгрии и Украины. Игра пройдет в Кишварде (Венгрия) на поле стадиона «Варкерт», начало – в 19:00 по киевскому времени.

Наша сборная начала отбор с уверенной победы над сборной Фарерских островов со счетом 4:0. Тогда разгромно уступила испанкам (0:6), в результате чего главный тренер Наталья Зинченко покинула команду. Команду несколько неожиданно возглавил испанский специалист Луис Кортес, выигравший в прошлом году все возможные титулы в Испании и Европе с «Барселоной». Уже в своем первом матче во главе украинской сборной он продемонстрировал, что хочет привить нашей команде яркий комбинационный футбол, но на все нужно время – с шотландками украинки сыграли вничью 1:1. Теперь следующий матч для лучшего ознакомления с требованиями нового тренера – с Венгрией, которая тоже, как и мы, в группе может похвастаться только разгромом аутсайдера – Фарерских островов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Венгрия – Украина.