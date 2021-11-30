Венгрия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 ноября в 19:00 матч квалификации женского ЧМ-2023 по футболу

  • 30.11.2021 17:52
  • 752 просмотра
  • 1 комментарий
Венгрия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© УАФ

Во вторник, 30 ноября, состоится поединок квалификации чемпионата мира по футболу 2023 среди женщин, в котором будут играть национальные сборные Венгрии и Украины. Игра пройдет в Кишварде (Венгрия) на поле стадиона «Варкерт», начало – в 19:00 по киевскому времени.

Ранее «сине-желтые» провели две встречи отборочного турнира, на своем поле обыграв Фарерские острова (4:0) и уступив Испании (0:6). Затем главным тренером женской сборной Украины утвердили испанца Луиса Кортеса, который попытается впервые вывести команду на мировое первенство. В его первом матче во главе украинской сборной сине-желтые сыграли вничью в Шотландии (1:1).

Квалификация ЧМ-2023 среди женщин. Группа B. Турнирная таблица

Венгрия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плейер будет добавлен перед началом матча.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    - * -
    - * -, 30.11.2021 18:22
    0
    Ещё бы узнать, что из себя представляет та сборная Венгрии. Но думаю, что поопытней наших.
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