Во вторник, 30 ноября, состоится поединок квалификации чемпионата мира по футболу 2023 среди женщин, в котором будут играть национальные сборные Венгрии и Украины. Игра пройдет в Кишварде (Венгрия) на поле стадиона «Варкерт», начало – в 19:00 по киевскому времени.

Ранее «сине-желтые» провели две встречи отборочного турнира, на своем поле обыграв Фарерские острова (4:0) и уступив Испании (0:6). Затем главным тренером женской сборной Украины утвердили испанца Луиса Кортеса, который попытается впервые вывести команду на мировое первенство. В его первом матче во главе украинской сборной сине-желтые сыграли вничью в Шотландии (1:1).

Квалификация ЧМ-2023 среди женщин. Группа B. Турнирная таблица

Венгрия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плейер будет добавлен перед началом матча.