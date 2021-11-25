ВИДЕО. Новый Гвардиола! Сборная Украины знакомится с экс-тренером Барсы

Женскую сборную Украины по футболу возглавил испанец Луис Кортес

  • 25.11.2021 20:12
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ВИДЕО. Новый Гвардиола! Сборная Украины знакомится с экс-тренером Барсы
© vZbirna. Луис Кортес

Женскую сборную Украины по футболу впервые будет тренировать иностранный коуч.

Национальную команду возглавил испанец Луис Кортес, приехавший в Украину прямо из «Барселоны»!

Луис Кортес родился 8 октября 1986 в Лериде (Испания). Лучший тренер женских команд 2021 по версии УЕФА. Лучший тренер женских команд Испании (2021). Победитель женской Лиги чемпионов (2021). С 2009 по 2021 год возглавлял женскую команду ФК «Барселона» (Испания). Чемпион Испании (2020, 2021). Обладатель Кубка Испании (2020, 2021). Обладатель Суперкубка Испании (2020). Успешно реализовал проект развития женского футбола в Каталонии.

Смотрите видеоинтервью с наставником сборной Украины и кадры первых тренировок сборной под его руководством.

ВИДЕО. Новый Гвардиола! Сборная Украины знакомится с экс-тренером Барселоны

Источник — vZbirna

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