Мимо Катара: известные футболисты, которые не поедут на чемпионат мира

Sport.ua – об игроках, которые пропустят главный турнир планеты

  • 30.11.2021 22:51
  • 664 просмотра
  • 4 комментария
Мимо Катара: известные футболисты, которые не поедут на чемпионат мира
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Недавно состоялась жеребьевка стыковых матчей в рамках квалификации на ЧМ-2022. Некоторые сборные уже вышли на чемпионат мира. Другим нужно сделать еще несколько шагов на пути к мировому первенству. В третью категорию входят команды, которые уже потеряли шансы на поездку в Катар. Далее посмотрим, кто из известных игроков пропустит главный турнир планеты.

Теэму Пукки, Лукаш Градецки (Финляндия)

Getty Images/Global Images Ukraine. Теэму Пукки

Сборная Финляндии остановилась в шаге от выхода на стыковые матчи. «Суоми» заняли 3-е место в группе D, пропустив вперед сборную Украины, от которой они отстали на 1 очко. В рамках отбора на ЧМ-2022 финны одержали 3 победы, потерпели 3 поражения и 2 раза сыграли вничью. Этого оказалось недостаточно даже для выхода в плей-офф. Теперь форвард «Норвича» Пукки, который в октябре стал лучшим бомбардиром в истории сборной Финляндии, будет вынужден наблюдать за главным турниром планеты по телевизору. То же самое касается и голкипера «Байера» Градецки, который является капитаном финской сборной.

Эдин Джеко, Миралем Пьянич, Сеад Колашинац, Раде Крунич (Босния и Герцеговина)

Getty Images/Global Images Ukraine

Босния в отборе на ЧМ-2022 выступила еще хуже, чем Финляндия. В квалификации боснийцы одержали только одну победу, потерпели 3 поражения и 4 раза сыграли вничью. «Золотые лилии» заняли предпоследнее, 4-е место в группе D. Хуже них в этой группе выступил только Казахстан. Джеко («Интер»), Пьянич («Бешикташ»), Колашинац («Арсенал»), Крунич («Милан») – все эти именитые парни пропустят главный турнир планеты. Джеко с высокой долей вероятности уже не будет участвовать в следующем отборе.

Эран Захави (Израиль)

Getty Images/Global Images Ukraine

Такой человек, как Захави, не был бы лишним на чемпионате мира. Лучший бомбардир отбора на Евро-2020 забил 7 мячей в рамках квалификации на ЧМ-2022. Но этого оказалось недостаточно. Израиль занял только 3-е место в группе F, отстав на 7 очков от зоны стыковых матчей. По ходу отбора на мировое первенство «бело-синие» одержали 5 побед, потерпели 4 поражения и 1 раз сыграли вничью. Но сборная Шотландии была лучше, поэтому и прошла в плей-офф, где, кстати, сыграет с Украиной. А форвард ПСВ и сборной Израиля остался за бортом турнира.

Эрлинг Холанд, Мартин Эдегор (Норвегия)

Getty Images/Global Images Ukraine

У сборной Норвегии интересная и хорошая команда, но на чемпионате мира ее не будет. «Викинги» заняли 3-ю позицию в группе G, уступив Турции место в зоне стыковых матчей. В рамках отбора на ЧМ-2022 норвежцы одержали 5 побед, потерпели 2 поражения и 3 раза сыграли вничью. Для выхода на мировое первенство этого оказалось недостаточно. Возможно, Норвегию подкосили травмы Холанда. Нападающий дортмундской «Боруссии» забил 5 мячей в первых трех матчах квалификации, а потом пропустил все оставшиеся игры. Как бы там ни было, у молодого «викинга» еще все впереди. Как и у полузащитника «Арсенала» Эдегора, который относится к числу потенциальных футбольных звезд.

Стефан Савич, Адам Марушич, Стеван Йоветич (Черногория)

Getty Images/Global Images Ukraine. Стефан Йоветич

В составе сборной Черногории есть свои громкие имена, но они не выполнили задачу выхода на чемпионат мира. Черногорцы заняли только 4-е место в группе G, расположившись позади Норвегии. В рамках отбора на ЧМ-2022 «соколы» одержали 3 победы, потерпели 4 поражения и 3 раза сыграли вничью. Черногорцы часто теряли очки в квалификации. Теперь Савич («Атлетико»), Марушич («Лацио») и Йоветич («Герта») будут вынуждены наблюдать за главным турниром планеты по телевизору. Но у каждого из них будет еще как минимум по одной возможности выйти на мировое первенство вместе с главной командой страны.

Ян Облак, Йосип Иличич (Словения)

Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Облак

В составе сборной Словении выступает один из лучших голкиперов современности – Облак. Но в рамках отбора на ЧМ-2022 страж ворот «Атлетико» и капитан словенской команды пропустил 12 голов, что довольно много. В итоге Словения заняла только 4-е место в группе Н. На ее счету 4 победы, 4 поражения и 2 ничьи. Так и получилось, что один из лучших голкиперов современности не поедет на чемпионат мира. То же самое касается и одноклубника Руслана Малиновского – Иличича. Вполне возможно, что полузащитник «Аталанты» уже не будет участвовать в отборе на следующее мировое первенство.

Милан Шкриньяр, Станислав Лоботка, Марек Гамшик (Словакия)

Getty Images/Global Images Ukraine. Милан Шкриньяр

Словакия выступила в отборе на ЧМ-2022 практически так же, как и Словения. Команды набрали одинаковое количество очков. Словаки оказались выше в турнирной таблице только за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. «Соколы» в квалификации на мировое первенство одержали 3 победы, потерпели 2 поражения и 5 раз сыграли вничью. Из-за ничьих словаки серьезно недосчитались очков, поэтому не дошли даже до зоны стыковых матчей. В результате этого Шкриньяр («Интер»), Лоботка («Наполи») и Гамшик («Трабзонспор») оказались за бортом главного турнира планеты. У Гамшика, который является многолетним лидером словацкой национальной команды, нового шанса уже может и не быть.

Сергей Завалко, Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    VikyKrasotulechka
    online
    VikyKrasotulechka, 30.11.2021 23:04
    0
    Можете еще всю Италию сюда вставить!!! После того как Роналдо и компания разнесет этих макарошек...
    Ссылка
    norma_zap
    norma_zap, 30.11.2021 23:02
    0
    euro2012_za_2012euro, 30.11.2021 22:58
    Роналду или итальянцы дополнят список
    а вдруг и вместо или?
    Ссылка
    norma_zap
    norma_zap, 30.11.2021 22:59
    0
    В конце марта этот список станет еще длиннее и еще громче.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 30.11.2021 22:58
    0
    Роналду или итальянцы дополнят список
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности