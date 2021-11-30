Мимо Катара: известные футболисты, которые не поедут на чемпионат мира

Недавно состоялась жеребьевка стыковых матчей в рамках квалификации на ЧМ-2022. Некоторые сборные уже вышли на чемпионат мира. Другим нужно сделать еще несколько шагов на пути к мировому первенству. В третью категорию входят команды, которые уже потеряли шансы на поездку в Катар. Далее посмотрим, кто из известных игроков пропустит главный турнир планеты.

Теэму Пукки, Лукаш Градецки (Финляндия)

Getty Images/Global Images Ukraine. Теэму Пукки

Сборная Финляндии остановилась в шаге от выхода на стыковые матчи. «Суоми» заняли 3-е место в группе D, пропустив вперед сборную Украины, от которой они отстали на 1 очко. В рамках отбора на ЧМ-2022 финны одержали 3 победы, потерпели 3 поражения и 2 раза сыграли вничью. Этого оказалось недостаточно даже для выхода в плей-офф. Теперь форвард «Норвича» Пукки, который в октябре стал лучшим бомбардиром в истории сборной Финляндии, будет вынужден наблюдать за главным турниром планеты по телевизору. То же самое касается и голкипера «Байера» Градецки, который является капитаном финской сборной.

Эдин Джеко, Миралем Пьянич, Сеад Колашинац, Раде Крунич (Босния и Герцеговина)

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Босния в отборе на ЧМ-2022 выступила еще хуже, чем Финляндия. В квалификации боснийцы одержали только одну победу, потерпели 3 поражения и 4 раза сыграли вничью. «Золотые лилии» заняли предпоследнее, 4-е место в группе D. Хуже них в этой группе выступил только Казахстан. Джеко («Интер»), Пьянич («Бешикташ»), Колашинац («Арсенал»), Крунич («Милан») – все эти именитые парни пропустят главный турнир планеты. Джеко с высокой долей вероятности уже не будет участвовать в следующем отборе.

Эран Захави (Израиль)

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Такой человек, как Захави, не был бы лишним на чемпионате мира. Лучший бомбардир отбора на Евро-2020 забил 7 мячей в рамках квалификации на ЧМ-2022. Но этого оказалось недостаточно. Израиль занял только 3-е место в группе F, отстав на 7 очков от зоны стыковых матчей. По ходу отбора на мировое первенство «бело-синие» одержали 5 побед, потерпели 4 поражения и 1 раз сыграли вничью. Но сборная Шотландии была лучше, поэтому и прошла в плей-офф, где, кстати, сыграет с Украиной. А форвард ПСВ и сборной Израиля остался за бортом турнира.

Эрлинг Холанд, Мартин Эдегор (Норвегия)

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У сборной Норвегии интересная и хорошая команда, но на чемпионате мира ее не будет. «Викинги» заняли 3-ю позицию в группе G, уступив Турции место в зоне стыковых матчей. В рамках отбора на ЧМ-2022 норвежцы одержали 5 побед, потерпели 2 поражения и 3 раза сыграли вничью. Для выхода на мировое первенство этого оказалось недостаточно. Возможно, Норвегию подкосили травмы Холанда. Нападающий дортмундской «Боруссии» забил 5 мячей в первых трех матчах квалификации, а потом пропустил все оставшиеся игры. Как бы там ни было, у молодого «викинга» еще все впереди. Как и у полузащитника «Арсенала» Эдегора, который относится к числу потенциальных футбольных звезд.

Стефан Савич, Адам Марушич, Стеван Йоветич (Черногория)

Getty Images/Global Images Ukraine. Стефан Йоветич

В составе сборной Черногории есть свои громкие имена, но они не выполнили задачу выхода на чемпионат мира. Черногорцы заняли только 4-е место в группе G, расположившись позади Норвегии. В рамках отбора на ЧМ-2022 «соколы» одержали 3 победы, потерпели 4 поражения и 3 раза сыграли вничью. Черногорцы часто теряли очки в квалификации. Теперь Савич («Атлетико»), Марушич («Лацио») и Йоветич («Герта») будут вынуждены наблюдать за главным турниром планеты по телевизору. Но у каждого из них будет еще как минимум по одной возможности выйти на мировое первенство вместе с главной командой страны.

Ян Облак, Йосип Иличич (Словения)

Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Облак

В составе сборной Словении выступает один из лучших голкиперов современности – Облак. Но в рамках отбора на ЧМ-2022 страж ворот «Атлетико» и капитан словенской команды пропустил 12 голов, что довольно много. В итоге Словения заняла только 4-е место в группе Н. На ее счету 4 победы, 4 поражения и 2 ничьи. Так и получилось, что один из лучших голкиперов современности не поедет на чемпионат мира. То же самое касается и одноклубника Руслана Малиновского – Иличича. Вполне возможно, что полузащитник «Аталанты» уже не будет участвовать в отборе на следующее мировое первенство.

Милан Шкриньяр, Станислав Лоботка, Марек Гамшик (Словакия)

Getty Images/Global Images Ukraine. Милан Шкриньяр

Словакия выступила в отборе на ЧМ-2022 практически так же, как и Словения. Команды набрали одинаковое количество очков. Словаки оказались выше в турнирной таблице только за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. «Соколы» в квалификации на мировое первенство одержали 3 победы, потерпели 2 поражения и 5 раз сыграли вничью. Из-за ничьих словаки серьезно недосчитались очков, поэтому не дошли даже до зоны стыковых матчей. В результате этого Шкриньяр («Интер»), Лоботка («Наполи») и Гамшик («Трабзонспор») оказались за бортом главного турнира планеты. У Гамшика, который является многолетним лидером словацкой национальной команды, нового шанса уже может и не быть.