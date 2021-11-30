ТЕТЕ: «Украинское гражданство – хорошая идея»

Бразильский вингер «Шахтера» Тете ответил на вопрос о том, как он относится к идее принять украинское гражданство:

«Я думал об этом. Это действительно хорошая идея, поскольку в УПЛ действует лимит на легионеров. Сборная Украины? Не знаю. Думаю об этом, но еще не знаю.

Мне не было трудно адаптироваться в Украине. Сложно не будет, потому какое бы я решение ни принял, оно будет правильным, а правильные решения всегда легко принимать».