ТЕТЕ: «Украинское гражданство – хорошая идея»

Вингер «Шахтера» не против играть за сборную Украины

  • 30.11.2021 16:42
  • 592 просмотра
  • 5 комментариев
ТЕТЕ: «Украинское гражданство – хорошая идея»
© ФК Шахтер Донецк. Тете

Бразильский вингер «Шахтера» Тете ответил на вопрос о том, как он относится к идее принять украинское гражданство:

«Я думал об этом. Это действительно хорошая идея, поскольку в УПЛ действует лимит на легионеров. Сборная Украины? Не знаю. Думаю об этом, но еще не знаю.

Мне не было трудно адаптироваться в Украине. Сложно не будет, потому какое бы я решение ни принял, оно будет правильным, а правильные решения всегда легко принимать».

Источник — Бомбардир

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 30.11.2021 16:47
    +2
    Сборной не нужен!
    Ссылка
    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 30.11.2021 16:47
    +2
    Даже не думай. У нас черных притесняют
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    Spectra
    Spectra, 30.11.2021 16:50
    +1
    Фу, не надо, нам своих хватает
    Ссылка
    Dreifus
    online
    Dreifus, 30.11.2021 16:51
    -1
    Откровенно говоря он не сильно сборной нужен.
    Есть Ярмоленко (еще на пару лет), есть Цыганков.
    Вот Мудрика бы натурализировать и в сборную вызвать, он почти до уровня Булецы уже дорос
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    doctor who
    doctor who, 30.11.2021 16:49
    -2
    сейчас у голубопомоечных пердаки разорвутся
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