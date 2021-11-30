Игорь БЕЛАНОВ: «Левандовски просто обокрали! Блохин такого же мнения»

Специалист разочарован тем, что «Золотой мяч» достался Лионелю Месси, а не форварду «Баварии»

  • 30.11.2021 13:34
  • 890 просмотров
  • 2 комментария
Игорь БЕЛАНОВ: «Левандовски просто обокрали! Блохин такого же мнения»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Обладатель «Золотого мяча» 1986 года Игорь Беланов поделился мнением о вручении «Золотого мяча-2021», который достался Лионелю Месси.

«Я в шоке! Роберта Левандовски просто обокрали!

На мой взгляд, это несправедливо и неправильно. Говорил по этому поводу и со своим бывшим одноклубником и обладателем «Золотого мяча» Олегом Блохиным, который точно такого же мнения. Странная какая-то ситуация. Я такого, признаться, не ожидал и поэтому очень расстроился. Да, спору нет: Лионель Месси — звезда мировой величины, суперфутболист. Ничуть не умаляя достоинства аргентинского самородка, я все же считаю, что именно поляк должен был получить «Золотой мяч» как лучший футболист 2021 года. Мне очень жалко было парня, когда я увидел его во время телетрансляции из Парижа.

Видимо, что-то происходит в этом мире, что не поддается объяснению. И каким образом определяют лучшего, я не могу понять. Левандовски в прошлом году вполне заслуженный «Золотой мяч» не дали, хотя форвард «Баварии» целеустремленно шел к этому. Нынешняя ситуация точь-в-точь напоминает 2012 год, когда в таком же положении оказался испанец Андрес Иньеста. Он тогда блистал яркой игрой в «Барселоне», а со сборной Испании стал чемпионом Европы», — считает Беланов.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(9 голосов)

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Комментарии
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    Dmytro Dmytro
    Dmytro Dmytro, 30.11.2021 14:04
    0
    Левпндовський 40 голів у ненайсиоьнішій лізі...
    Мессі найкращий бомбардир Лаліги, переможець копа Америка, кращий гравець копи...і тп...
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    Сергей Черкасов
    Сергей Черкасов, 30.11.2021 13:58
    0
    Я тоже порядком разочарован, считал, что Золотой мяч должен был получить Левандовский! Но, видимо, сработала некая инерция мышления, а жаль...
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