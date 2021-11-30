Что такое Специя? История о городе, клубе и команде, где играет Коваленко

Бар «Идея» находится в строении под номером 227 по Corso Cavour, одном из главных торговых путей Специи. Это очень маленький бар, в трех шагах от входа вы упретесь в стойку. Вход осуществляется по одному, а употребление еды и напитков происходит на открытой площадке – таковы требования времен пандемии. В этом небольшом баре сохранены сто пятнадцать лет истории футбольного клуба «Специя» с безупречной точностью архива и консервативной заботой, словно в музее. Это бар для фанатов. Джорджио Яннелло, его владелец, знает каждое имя, дату и место в истории «Специи». Его называют «памятью болельщиков».

Джорджио был в когорте ультрас до того, как эта сфокусированная на футболе субкультура получила свои нынешние формы и границы. В его рассказах кроется раздражение всех тех людей, которые знают, что история «Специи» начинается вовсе не с момента попадания команды в Серию А. Этот клуб был основан в 1906 году и пережил три реинкарнации, причем дважды (в 1995 и 2008 годах) из-за банкротства, а это означает годы скитаний между сериями D, C2 и C1. Джорджио с удовольствием рассказывает о тех годах, потому что именно они создали футбольный город, существующий сегодня: в конверте он до сих пор хранит квитанции о пожертвованиях, которые болельщики делали, чтобы попытаться спасти команду в 2008 году. Речь о 50 евро в год. Он вспоминает одного джентльмена, который внес свой вклад в поддержку клуба, заявив при этом: «Меня не волнует «Специя», но Специю она волнует». Он рассказал и о гордости, которая была у болельщиков за свою команду: «В годы выступлений в Серии D клуб купил автобус у «Реала». Он полностью был белым. Мы были единственной командой в лиге, у которой был собственный автобус для выездных матчей».

На листке бумаги Яннелло пишет свой список тренеров, которые «навсегда останутся в памяти болельщиков». Список начинается с Луиджи Скарабелло, игрока «Специи» 30-х годов и тренера 50-60-х годов минувшего века, олимпийского чемпиона Берлина-1936, единственного футболиста, вызванного в национальную сборную Италии из Серии С (а еще актера в фильмах своей жены, великой Лилии Сильви, где он снимался под псевдонимом Сержио Ланди). За ним следует Сержио Карпанези, с которым «Специя» пережила повышение до Серии С1 в сезоне-1985/86, а потом и чудесное спасение в следующем году: его после первого круга сменил Джан Пьеро Вентура, стартовавший последним и финишировавший 12-м.

Андреа Мандорлини выдал со «Специей» беспроигрышный сезон-1999/2000, принесший повышение до Серии С1, а затем два финала плей-офф, которые, к сожалению, были проиграны «Комо» и «Триестине». Антонио Сода вернул «орлят» в Серию Б спустя пятьдесят лет и подарил болельщикам одну из самых невероятных побед в истории «Специи» - 3:2 на «Олимпийском стадионе» Турина над «Ювентусом» Каморанези, Недведа, Дель Пьеро и Трезеге. Последнее имя в списке – Винченцо Итальяно, который впервые в истории вывел «Специю» в Серию А, а также сумел сохранить для команды прописку в премьерном сезоне.

Тот факт, что для Джорджио история «Специи» - это история ее тренеров, не случаен. Он все объясняет, подходя к стадиону для осмотра незавершенных работ на «Альберто Пико».

«На протяжении многих лет одной из наших главных проблем было постоянно меняющееся общество. Когда не было собственности, это называлось менеджментом. Добавьте к этому футболистов, которые в определенных дивизионах, таких как Серии D, C2 и C1, обычно имеют привычку приходить и уходить. Единственная уверенность, которую мы могли иметь – это тренер. И то, что мы до конца никогда не знали, найдет ли клуб деньги для регистрации на следующий чемпионат», - рассказывает Яннелло.

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Насчет последнего пункта Джорджио рассказывает анекдотическую ситуацию, когда один из руководителей клуба, чтобы найти деньги, необходимые для регистрации на новый сезон, решил сперва поставить имеющиеся наличные на победу «Пизы» в матче против своей команды, а чтобы закрыть потенциальный проигрыш, поднял в несколько раз цену на билеты. Затем он же решил, что матч Кубка Италии против «Наполи», когда там еще играл Диего Марадона, стоит провести в Ливорно, а не в Специи. В итоге после череды безрассудных решений этому руководителю пришлось уйти в отставку и бежать из «Специи».

Поэтому вполне объяснимо уважение, которое фанаты испытывают к Габриэле Вольпи – человеку, который способствовал продвижению «Специи» в Серию А. В качестве собственника клуба он обеспечил порядок и стабильность. В 2008 году Вольпи пообещал: «Через 10 лет я выведу клуб в элитарный дивизион», хотя для всех, кто его знал, этот человек всегда казался очень скромным и расчетливым.

Вольпи – бывший игрок в водное поло, с личными активами в три миллиарда евро. В качестве президента «Про Реццо» он выигрывал все, причем более чем по одному разу, а часто подряд: чемпионаты, Лигу чемпионов, Кубки Италии, Суперкубки Европы, каждый год создавая своеобразный «Пари Сен-Жермен» только в водном поло. «Будем надеяться, что Вольпи уговорит Месси», - шутили болельщики. Лионеля в Специи не оказалось, но за десять лет Вольпи потратил около 40 миллионов евро, обеспечив выход команды в Серию А, а еще построив современный спортивный центр «Бруно Фердегини», добавив его к активам клуба.

ФК Специя

Изначально Вольпи хватило ума, чтобы довериться Альдо Джакопетти – бывшему руководителю молодежного сектора «Сампдории». Собственник «Специи» не были страстным фанатом и знатоком футбола, а вот примерный профессионал Джакопетти быстро обеспечил клубу правильные формы развития – стабильную структуру, которая все еще остается и по сей день, когда его больше нет, а Вольпи продал «Специю» американскому миллиардеру Филипу Рэймонду Платеку-младшему.

Прежде всего, внимание было уделено стадиону: трибуна Ferrovia и бассейн были снесены и отстроены заново, а вместимость «Альберто Пико» сразу увеличилась до 12 тысяч мест, из которых около 2 тысяч зарезервированы для гостевых фанатов. После того, как ремонт стадиона завершится, он должен будет вмещать порядка 16 тысяч болельщиков.

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«Посмотрите, какие у нас красивые изгибы» - говорит Джорджио, смотря на поле с достаточного расстояния, чтобы не рассердить рабочих, все еще занимающихся вопросами реконструкции арены.

В его голове есть две очень четкие ноты: одна звучит как ностальгия, а другая – как нетерпение. Первую часть работ строители завершили к 12 сентября – дню, когда «Специя» провела свой первый матч в истории в рамках Серии А. Соперником оказался «Удинезе», но это не помешало прийти десяти тысячам фанатов, которые яростно поддерживали своих, ушедших в итоге с поля без очков (поражение 0:1). Очевидно, вспомнив и снова пережив этот момент, Яннелло быстро приходит в себя и снова рассказывает анекдотическую историю: «Видите серые сидения на центральной трибуне? Это «Фиорентина» передала их нам, когда они реконструировали часть своей арены. Знаете, почему на трибунах есть красные сиденья? Это с «Сан-Сиро», нам их подарили после последних работ по реновации там».

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Специя – это город с населением приблизительно в 90 тысяч человек: около 7 тысяч из них каждые вторые выходные собираются на «Альберто Пико» на матч. Это город, в котором очень небольшое разделение между фанатами и другими, а также между болельщиками и футболистами. Это следует из рассказа Джорджио, который отмечает, что отец капитана «Специи» Джулио Маджоре, работает в банке в двух шагах от его бара и часто заходит в заведение, чтобы выпить кофе. «Когда он говорил о своем сыне, то казался невероятно счастливым», - вспоминает Яннелло, который о Джулио знает практически все, хотя последний никогда не заходил в его бар и лично с Джорджио не знаком.

«Мой отец очень хотел осуществить мечту, он все время говорил мне об этом», - рассказывает Джулио Маджоре. Он утверждает, что «Специя – это город, который знает, как заставить вас почувствовать себя избранным и любимым». Город, переживший первый сезон в Серии А и первое спасение, невероятно счастлив иметь такую команду: «Мы наконец-то снова обрели свою публику. Действительно, мы впервые в Серии А, и наша публика – это главное, что для нас необходимо», - говорит Маджоре.

«Что бы ни случилось, время в Серии А нужно прожить правильно. У меня нет точного определения, но я знаю, что это связано с энтузиазмом: нужно стремится пойти на стадион и почувствовать себя счастливым в Специи вместе со «Специей». Так говорит Федерико «Феде» Ла Валле – диктор «Альберто Пико», который оглашает фамилии футболистов на поле и обращается к фанатам на стадионе. В каждом домашнем матче он напоминает болельщикам, что «Альберто Пико» - это место для безумия, громких криков и эмоций. Когда-то он входил в число ультрас, которые в 1974 году сформировали первую организованную группу поддержки «Специи».

«Я до сих пор помню счастье первых футболок Ultras Spezia 1974, адреналин первой поездки в Сан-Джованни-Вальдарно. Всю жизнь футбол был для нас таким: поездка в пригород, так скажем. Поэтому сейчас я говорю, что это, быть может, единственный наш шанс – «Специя» в Серии А, до сих пор не могу в это поверить», - говорит Ла Валле.

Это его миссия: Ла Валле часто можно встретить перед магазином «Специи» рядом с площадью Сант-Агостино (он работал в этом магазине, пока не достиг «заслуженной пенсии» несколько месяцев назад), где он ведет беседы с болельщиками, которые не так активно поддерживают команду или не верят в нее. Тем, кто говорит, что в «Специи» слишком много иностранцев и что они даже не понимают друг друга, он отвечает, что «они будут общаться по-английски, чтобы лучше подготовиться к матчам Лиги чемпионов». Тем, кто не видит надежды на спасение в этом сезоне, Ла Валле отвечает, что «все будет как и в прошлом году», сопровождая эту фразу насмешливой улыбкой человека, который уже участвовал в подобного рода спорах и выигрывал их. Когда он пытается объяснить, для чего он это все делает, то говорит: «Я хотел бы, чтобы все дети Специи знали, что ответить на вопрос: «За какую команду ты болеешь?» Для меня ответ один и он очевиден: моя команда – это мой город».

Текст Rivista Undici, перевод Алексея Сливченко