Турнирная таблица УПЛ. Динамо или Шахтер - кто выше при равенстве очков?

С 26 по 29 ноября прошли поединки 16-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Динамо» и «Шахтер» имеют по 41 очку. Киевляне опережают главного соперника по разнице мячей (всего на 2 мяча). У бело-синих разница: 43–8, а у горняков: 41–8.

«Днепр-1» занимает третью позицию (34), луганская «Заря» отстает на два балла (32). Замыкает турнирную таблицу УПЛ «Мариуполь» (7 пунктов).

Напомним, от Украины в следующий сезон еврокубков разыгрывается 5 пропусков. Две лучших команды турнира получат путевки в квалификацию Лиги чемпионов (прямого пропуска в групповой раунд ЛЧ у Украины уже нет). Победитель Кубка Украины сыграет в отборе Лиги Европы, а еще две команды из чемпионата попадут в предварительные раунды Лиги конференций.

Две наихудшие команды (15 и 16 места) покинут элитный дивизион, кроме того – два коллектива (13 и 14 места) будут играть переходные матчи с клубами Первой лиги.

УПЛ. 16-й тур

26.11. Мариуполь – Львов – 0:1

– 0:1 27.11. Минай – Динамо Киев – 0:2

– 0:2 27.11. Черноморец Одесса – Десна Чернигов – 0:1

– 0:1 27.11. Днепр-1 – Ворскла Полтава – 5:1

– Ворскла Полтава – 5:1 28.11. Ингулец Петрово – Шахтер Донецк – 0:1

– 0:1 28.11. Рух Львов – Металлист 1925 Харьков – 2:0

– Металлист 1925 Харьков – 2:0 28.11. Колос Ковалевка – Верес Ровно – 1:0

– Верес Ровно – 1:0 29.11. Александрия – Заря Луганск – 0:1

Турнирная таблица УПЛ