Турнирная таблица УПЛ. Динамо или Шахтер - кто выше при равенстве очков?

С 26 по 29 ноября прошли поединки 16-го тура Украинской Премьер-лиги.
«Динамо» и «Шахтер» имеют по 41 очку. Киевляне опережают главного соперника по разнице мячей (всего на 2 мяча). У бело-синих разница: 43–8, а у горняков: 41–8.
«Днепр-1» занимает третью позицию (34), луганская «Заря» отстает на два балла (32). Замыкает турнирную таблицу УПЛ «Мариуполь» (7 пунктов).
Напомним, от Украины в следующий сезон еврокубков разыгрывается 5 пропусков. Две лучших команды турнира получат путевки в квалификацию Лиги чемпионов (прямого пропуска в групповой раунд ЛЧ у Украины уже нет). Победитель Кубка Украины сыграет в отборе Лиги Европы, а еще две команды из чемпионата попадут в предварительные раунды Лиги конференций.
Две наихудшие команды (15 и 16 места) покинут элитный дивизион, кроме того – два коллектива (13 и 14 места) будут играть переходные матчи с клубами Первой лиги.
УПЛ. 16-й тур
- 26.11. Мариуполь – Львов – 0:1
- 27.11. Минай – Динамо Киев – 0:2
- 27.11. Черноморец Одесса – Десна Чернигов – 0:1
- 27.11. Днепр-1 – Ворскла Полтава – 5:1
- 28.11. Ингулец Петрово – Шахтер Донецк – 0:1
- 28.11. Рух Львов – Металлист 1925 Харьков – 2:0
- 28.11. Колос Ковалевка – Верес Ровно – 1:0
- 29.11. Александрия – Заря Луганск – 0:1
Источник — Sport.ua
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