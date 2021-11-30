Источник: с вероятностью 62% Шахтер станет чемпионом Украины

Известный статистический веб-портал Euro Club Index оценил вероятности победы команд в Украинской Премьер-лиге.
По данным сайта, с вероятностью 62% «Шахтер» станет чемпионом Украины. Для киевского «Динамо» отведено 37.8%. Еще 0.2% отдано луганской «Заре».
По предсказаниям аналитиков, «Шахтер» наберет 75 очков, «Динамо» – 73, «Заря» – 57, «Днепр-1» – 53.
На данный момент после 16 туров оба клуба-гранда имеют по 41 баллу, а луганская «Заря» (32) пытается догнать «Днепр-1» (34).
Шансы команд на победу в УПЛ (EuroClubIndex)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Клоуны-гадалки....
Клоуны-гадалки....
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.