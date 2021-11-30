Источник: с вероятностью 62% Шахтер станет чемпионом Украины

Шансы киевского «Динамо» аналитики Euro Club Index оценивают в 37.8%

  • 30.11.2021 20:43
  • 1941 просмотр
  • 19 комментариев
Источник: с вероятностью 62% Шахтер станет чемпионом Украины
© ФК Шахтер Донецк

Известный статистический веб-портал Euro Club Index оценил вероятности победы команд в Украинской Премьер-лиге.

По данным сайта, с вероятностью 62% «Шахтер» станет чемпионом Украины. Для киевского «Динамо» отведено 37.8%. Еще 0.2% отдано луганской «Заре».

По предсказаниям аналитиков, «Шахтер» наберет 75 очков, «Динамо» – 73, «Заря» – 57, «Днепр-1» – 53.

На данный момент после 16 туров оба клуба-гранда имеют по 41 баллу, а луганская «Заря» (32) пытается догнать «Днепр-1» (34).

Шансы команд на победу в УПЛ (EuroClubIndex)

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(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Shchebet
    online
    Shchebet, 30.11.2021 21:00
    +7
    Тогда нужно заканчивать этот чемпионат. Все же ясно - кто чемпион, кто вылетит. И по быстрому сыграть ещё один. Пока Euro Club опять не решит, кто чемпион, а кому вылетать. И игроков покупать не нужно. И на поле выходить не стоит - зачем, когда все уже понятно....
    Клоуны-гадалки....
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    OKs100
    online
    OKs100, 30.11.2021 20:57
    +7
    А там учитывалась вероятность того, что Шахтер национализируют?
    Ссылка
    grifon.
    online
    grifon., 30.11.2021 20:56
    +5
    а я думав в кабінетах вже домовились
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    doctor who
    doctor who, 30.11.2021 21:05
    +4
    А госпереворот ? Сколько %?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 30.11.2021 21:04
    +3
    Во бред сочинили
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    doctor who
    doctor who, 30.11.2021 21:09
    +2
    kortizol1331, 30.11.2021 21:08
    нисколько, зелю легко утопить одной лишь прессой. всё медиа лежит под ахметовым, что у зели есть кроме телеканала дом, который никто не смотрит.
    Есть канал Сваты и лысый
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    FunnyCat___
    online
    FunnyCat___, 30.11.2021 21:19
    +1
    Как бы к концу сезона не было « «Шахтёр 2022» « Шахтёр - Левый Берег»
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    doctor who
    doctor who, 30.11.2021 21:13
    +1
    А ещё Зеленский признал ,что в 2014 был госпереворот ,ну завтра он никуда не сбежит ,а будет работать
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    bullyUA
    bullyUA, 30.11.2021 20:53
    +1
    Какой нафик чемпион? Завтра Ахметов государственный переворот за миллиард организует.
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    roman_kros
    roman_kros, 30.11.2021 21:16
    0
    doctor who, 30.11.2021 21:13
    А ещё Зеленский признал ,что в 2014 был госпереворот ,ну завтра он никуда не сбежит ,а будет работать
    Фіг його знає, гелікоптер вже тихенько тестує а Яник саме так с***вав.
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    roman_kros
    roman_kros, 30.11.2021 21:13
    0
    OKs100, 30.11.2021 20:57
    А там учитывалась вероятность того, что Шахтер национализируют?
    Хм, дійсно цікаво яка ймовірність отримати народну команду
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    Олег Прок
    online
    Олег Прок, 30.11.2021 21:26
    -1
    Shchebet, 30.11.2021 21:00
    Тогда нужно заканчивать этот чемпионат. Все же ясно - кто чемпион, кто вылетит. И по быстрому сыграть ещё один. Пока Euro Club опять не решит, кто чемпион, а кому вылетать. И игроков покупать не нужно. И на поле выходить не стоит - зачем, когда все уже понятно....
    Клоуны-гадалки....
    Главное, что днонецкие уже празднуют. Лугандоны же во все верят. Сейчас уже, наверняка хороводы вокруг памятника ленину водят в красных галстуках и попивая боярышник
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    Олег Прок
    online
    Олег Прок, 30.11.2021 21:23
    -1
    roman_kros, 30.11.2021 21:13
    Хм, дійсно цікаво яка ймовірність отримати народну команду
    На днонецке всё только нароТное
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    FunnyCat___
    online
    FunnyCat___, 30.11.2021 21:20 (изменен)
    -1
    kortizol1331, 30.11.2021 21:08
    нисколько, зелю легко утопить одной лишь прессой. всё медиа лежит под ахметовым, что у зели есть кроме телеканала дом, который никто не смотрит.
    А ты думаешь кто то в серьезно свободу шустера воспринимает, кроме адептов плоской земли ?
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    kortizol1331
    kortizol1331, 30.11.2021 21:06
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    я заре даже 0.001% бы не дал, зная наше судейство, это невозможно даже при самых диких игровых обстоятельствах. лестер и монпелье в нашем уг чемпионате невозможен.
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    kortizol1331
    kortizol1331, 30.11.2021 21:08
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    doctor who, 30.11.2021 21:05
    А госпереворот ? Сколько %?
    нисколько, зелю легко утопить одной лишь прессой. всё медиа лежит под ахметовым, что у зели есть кроме телеканала дом, который никто не смотрит.
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    roman_kros
    roman_kros, 30.11.2021 21:08
    -2
    bullyUA, 30.11.2021 20:53
    Какой нафик чемпион? Завтра Ахметов государственный переворот за миллиард организует.
    Максимум "погуде" . Я бачив рекламу фонду Рената Ахметова. Я йому вірю, як вірю, що земля плоска. Він така щира, чесна і справедлива людина, що Ісус, на його фоні відбитий покидьок, - свята людина. Він не здатний на таке, - ні цензурі, ні тоталітаризму, ні всьому поганому
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    AK.228
    online
    AK.228, 30.11.2021 20:54
    -8
    Так тому и быть
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    Evgene Boykinyuk
    online
    Evgene Boykinyuk, 30.11.2021 21:06
    -9
    если шубкисы не будут подкупать судей то так и будет
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