Андрей БОРЯЧУК: Зинченко поступил не по-пацански. Как дружить после такого

Нападающий «Руха» Андрей Борячук рассказал о расставании с Владой Седан и Александре Зинченко.

- Это уже пройденный этап. Мы встречались три года. Когда люди имеют какие-то отношения, то, конечно, есть какое-то опустошение. Я бы не сказал, что меня это задело. Я же не перестал играть в футбол. Я занимался своим делом, еще голы забивал, когда расстался. Не знаю, как это относится к тому периоду. Просто так получилось, что я уехал тогда: мы расстались и я уехал в Турцию. Там чуть-чуть не получилось. Но это ж не связано с тем, что я расстался. А так ситуация получилась неприятная. Кто ж знал, что так получится.

– Но ты отпустил эту ситуацию? Обиды нет?

– Да, конечно. Какая обида? Мне не на кого обижаться.

– С Зинченко общаетесь?

– Нет. Как мы можем с ним общаться? Как я могу с ним общаться, если за моей спиной так поступили? Это было не по-пацански. Это не было по-мужски.

– Что бы ты сказал Зинченко при встрече?

– Ничего. Пожал бы руку? Не знаю. Я не знаю, как бы я отнесся к этому человеку. У них своя жизнь, у меня - своя. Мы разные люди. Были друзья когда-то. Уже нет. По одной причине. Как дружить после такого. Зачем тогда дружба вообще?

– Вы с ним были близкими друзьями?

– У нас была близкая компания. Мы достаточно долго дружили, все было супер, с U-14. Этот коллектив дошел до финала Юношеской Лиги чемпионов. Мы год за годом шли к этому. С 14-ти лет. Это очень долго.

– Что самое обидное в этой ситуации?

– То, что это было за спиной.