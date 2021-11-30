Андрей БОРЯЧУК: Зинченко поступил не по-пацански. Как дружить после такого

Форвард «Руха» - о любовном треугольнике

  • 30.11.2021 18:42
  • 6374 просмотра
  • 16 комментариев
Андрей БОРЯЧУК: Зинченко поступил не по-пацански. Как дружить после такого
© ФК Рух. Андрей Борячук

Нападающий «Руха» Андрей Борячук рассказал о расставании с Владой Седан и Александре Зинченко.

- Это уже пройденный этап. Мы встречались три года. Когда люди имеют какие-то отношения, то, конечно, есть какое-то опустошение. Я бы не сказал, что меня это задело. Я же не перестал играть в футбол. Я занимался своим делом, еще голы забивал, когда расстался. Не знаю, как это относится к тому периоду. Просто так получилось, что я уехал тогда: мы расстались и я уехал в Турцию. Там чуть-чуть не получилось. Но это ж не связано с тем, что я расстался. А так ситуация получилась неприятная. Кто ж знал, что так получится.

 Но ты отпустил эту ситуацию? Обиды нет?
– Да, конечно. Какая обида? Мне не на кого обижаться.

 С Зинченко общаетесь?
– Нет. Как мы можем с ним общаться? Как я могу с ним общаться, если за моей спиной так поступили? Это было не по-пацански. Это не было по-мужски.

 Что бы ты сказал Зинченко при встрече?
– Ничего. Пожал бы руку? Не знаю. Я не знаю, как бы я отнесся к этому человеку. У них своя жизнь, у меня - своя. Мы разные люди. Были друзья когда-то. Уже нет. По одной причине. Как дружить после такого. Зачем тогда дружба вообще?

 Вы с ним были близкими друзьями?
– У нас была близкая компания. Мы достаточно долго дружили, все было супер, с U-14. Этот коллектив дошел до финала Юношеской Лиги чемпионов. Мы год за годом шли к этому. С 14-ти лет. Это очень долго.

 Что самое обидное в этой ситуации?
– То, что это было за спиной.

Источник — Sportarena

(46 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Max123
    online
    Max123, 30.11.2021 19:34
    +9
    Это как в анекдоте: не известно кому еще повезло
    Ссылка
    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 30.11.2021 19:40
    +8
    А что он хотел. Зинченко в Манчестере, а он в духе. Такие как эта как ее там, имеют чёткий просчёт. Не зря же стараются, вкладывают в себя. Вон Зина на каждой второй фото - каблук каблуком. То на коленях, то с букетом олень
    Ссылка
    zzg77
    online
    zzg77, 30.11.2021 19:42
    +6
    Радуйся, Андрей!!! Она выбрала не Зину, а Лондон и деньги!! Таких, как она во всех подворотнях стадионов пачками кишит, ловят вас, мальчиков с деньжатами!!!
    Не там ищи свою любовь! Не в тусовках и вечеринках!!!
    Ссылка
    Pop Pop
    Pop Pop, 30.11.2021 19:31
    +5
    Ага,поедет Седан за тобой в Винники и т.д по арендам))Манчестер-это тема))Не ной и найди себе скромную девочку из провинции))
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    Алексей Кривошейкин
    Алексей Кривошейкин, 30.11.2021 19:40
    +4
    Выбрала более перспективного.Такое бывает в жизни!
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    solid
    solid, 30.11.2021 19:37
    +4
    dts01, 30.11.2021 19:35
    Сука не схоче - кобель не скоче.
    Тупе кацапське прислів'я
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    NeRoN69
    online
    NeRoN69, 30.11.2021 19:06
    +2
    А ты по-пацански? Втащил другану?
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    cucumber
    cucumber, 30.11.2021 19:53
    +1
    Если вас бросила девушка и ушла к другому, то еще не известно кому повезло в этой ситуации. Она ярко выраженный истероид, тут даже не акцентуация, а скорее личностное расстройство. Смотрел ее интервью Вацко, это ж просто пизд..ц, я бы точно не смог с такой ужиться. Наверное поэтому и Борячук не смог, а Зине это всю жизнь терпеть теперь. Андрей, желаю тебе от всего сердца найти достойную и пригодную девушку для жизни, а не для инстраграма!
    Ссылка
    Gagik_Perdonian
    Gagik_Perdonian, 30.11.2021 19:49
    +1
    как карьера у Зинченко закончится так и станет понятно было все по-настоящему, или как всегда) Вон с Гусевым жена разводится, тоже дождалась конца карьеры)
    Ссылка
    Милчел Авек
    Милчел Авек, 30.11.2021 19:35 (изменен)
    +1
    Кто из этих кукол с варениками на пол лица - Седан, так окончательно и не определился.
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    cucumber
    cucumber, 30.11.2021 19:55
    0
    Gagik_Perdonian, 30.11.2021 19:49
    как карьера у Зинченко закончится так и станет понятно было все по-настоящему, или как всегда) Вон с Гусевым жена разводится, тоже дождалась конца карьеры)
    Та видно уже сейчас, что Седан очень парится, что Зина более популярный чем она. Ой там не сахар будет жизнь у них.
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    funnypianoplayer
    online
    funnypianoplayer, 30.11.2021 19:39
    0
    Милчел Авек, 30.11.2021 19:35
    Кто из этих кукол с варениками на пол лица - Седан, так окончательно и не определился.
    Я думал сначала - Седан слева. Потом присмотрелся - она справа сидит.
    Ссылка
    funnypianoplayer
    online
    funnypianoplayer, 30.11.2021 19:39
    0
    Пусть радуется. "Баба з возу - кобыле легче".
    Ссылка
    Микола Гуцуляк
    Микола Гуцуляк, 30.11.2021 18:56
    0
    Ой, як це не по-людськи
    Ссылка
    dts01
    online
    dts01, 30.11.2021 19:35
    -3
    Сука не схоче - кобель не скоче.
    Ссылка
    aspol
    aspol, 30.11.2021 19:07
    -8
    Влада выбрала того, кто ей интересней
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