Сборная Италии может провести спарринг с Украиной в конце января

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини настоятельно просит свою федерацию организовать с 28 по 31 января 2022 года краткосрочный сбор с проведением контрольного матча.



В качестве потенциального соперника «Скуадры адзурры» рассматриваются три других участника отборочных стыков ЧМ-2022 — Украина, Россия и Шотландия.



Пока Манчини не получил добро на проведение сбора, против которого может выступить местная лига, так что товарищеская игра пока не утверждена.



Серия А уйдет на паузу с 24 января по 4 февраля.