Сборная Италии может провести спарринг с Украиной в конце января

Среди наших конкурентов на проведения контрольного матча с чемпионами Европы две команды

  • 30.11.2021 19:33
  • 716 просмотров
  • 5 комментариев
Сборная Италии может провести спарринг с Украиной в конце января
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини настоятельно просит свою федерацию организовать с 28 по 31 января 2022 года краткосрочный сбор с проведением контрольного матча. 
 
В качестве потенциального соперника «Скуадры адзурры» рассматриваются три других участника отборочных стыков ЧМ-2022 — Украина, Россия и Шотландия.
 
Пока Манчини не получил добро на проведение сбора, против которого может выступить местная лига, так что товарищеская игра пока не утверждена.
 
Серия А уйдет на паузу с 24 января по 4 февраля.

Источник — Спорт-Экспресс

(10 голосов)

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Комментарии
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    nivava
    nivava, 30.11.2021 19:57
    0
    Тарас Чубак, 30.11.2021 19:53
    а коли проводити тоді? Треба ж якось підготуватися до плей-оф
    після 22-го березня...
    Ссылка
    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 30.11.2021 19:53
    0
    Sauron, 30.11.2021 19:42
    В січні нам спарінг взагалі не потрібен.
    Всі упл клуби тільки розпочнуть поідготовку до сезону
    а коли проводити тоді? Треба ж якось підготуватися до плей-оф
    Ссылка
    Sauron
    Sauron, 30.11.2021 19:42 (изменен)
    0
    В січні нам спарінг взагалі не потрібен.
    Всі упл клуби тільки розпочнуть поідготовку до сезону
    Ссылка
    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 30.11.2021 19:37
    0
    Не бачу сенсу зараз, краще зіграти з кимось типу Чехії чи ще щось, хто більше схожий на наших суперників
    Ссылка
    Andrey111
    Andrey111, 30.11.2021 19:58
    -1
    Нужен спаринг!!! Обязательно с Италией. Надерут их 5-0,потом Шотландии проиграют 5-0 и все будет отлично
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