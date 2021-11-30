Сборная Италии может провести спарринг с Украиной в конце января

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини настоятельно просит свою федерацию организовать с 28 по 31 января 2022 года краткосрочный сбор с проведением контрольного матча.
В качестве потенциального соперника «Скуадры адзурры» рассматриваются три других участника отборочных стыков ЧМ-2022 — Украина, Россия и Шотландия.
Пока Манчини не получил добро на проведение сбора, против которого может выступить местная лига, так что товарищеская игра пока не утверждена.
Серия А уйдет на паузу с 24 января по 4 февраля.
Источник — Спорт-Экспресс
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