Украина узнала соперника в плей-офф отбора к ЧМ-2022

В марте сине-желтым предстоят сложнейшие матчи на вылет за путевку в Катар

  • 26.11.2021 18:21
  • 18315 просмотров
  • 94 комментария
Украина узнала соперника в плей-офф отбора к ЧМ-2022
© FIFA

​26 ноября в 18:00 по киевскому времени в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации чемпионата мира 2022.

Соперником сборной Украины в полуфинале стала команда Шотландии!

  • Победитель пары попадет на лучшего в матче Уэльс – Австрия!

Плей-офф будет состоять из полуфиналов (24 марта 2022) и финалов (29 марта 2022) в формате одноматчевых противостояний и будет включать в себя три пути. Шесть сеяных команд получили право провести полуфинал на своем поле.

Украина набрала мало очков в группе и проведет полуфинал с Шотландией в гостях.

  • Финал сине-желтые тоже будут играть в гостях, по результатам дополнительной жеребьевки.

Путевки в финальный турнир получат 3 лучших среди 12 команд-участниц стыковых матчей квалификации.

Финальный раунд чемпионат мира в Катаре будет проходить в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Результаты жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ-2022

  • Путь 1: Шотландия – Украина, Уэльс – Австрия
  • Путь 2: Россия – Польша, Швеция – Чехия
  • Путь 3: Италия – Северная Македония, Португалия – Турция

Источник — Sport.ua

(107 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Respekt
    Respekt, 26.11.2021 18:23
    +25
    Супер жребий👍👍👍
    Ссылка
    Barsa2019
    Barsa2019, 26.11.2021 18:24
    +20
    Лучший жребий из всех возможных!
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    Dmytro Solovyov
    Dmytro Solovyov, 26.11.2021 18:25
    +17
    Если посмотреть только на то, кого получили и сравнить с теми, кого могли получить, то Украине фартануло по крупному. В кои то веки!
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    Yaroslav1107
    online
    Yaroslav1107, 26.11.2021 18:23 (изменен)
    +17
    Более удачного жребия быть не могло, хоть раз в жизни нам повезло.
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    Aleks04
    Aleks04, 26.11.2021 18:24
    +14
    Фантастика, иначе и не скажешь. Бери и проходи
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
    Vbolivalnyk-Peter, 26.11.2021 18:26
    +13
    Ну тепер ні Петракову ні нашим зравцям ніяких відмазок не буде...
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    Юрий Карпенко, 26.11.2021 18:27
    +12
    Маттеус красавчег, лучший жребий вытащил
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    Max123
    Max123, 26.11.2021 18:23
    +11
    вот это фарт!
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    Милчел Авек
    Милчел Авек, 26.11.2021 18:23
    +10
    Отлично!
    Ссылка
    Sunrise
    online
    Sunrise, 26.11.2021 18:23
    +8
    Гуууд. Будем ждать
    Ссылка
    Український Крим
    Український Крим, 26.11.2021 18:36
    +7
    Уельс і Шотландія це для нас як Шериф і Бенфіка, а Португалія та Італія це як Баварія та Реал для наших клубів! Так що це фарт однозначно
    Ссылка
    Avaksi
    online
    Avaksi, 26.11.2021 18:33
    +7
    На самом деле, самый идеальный вариант. Легче быть не могло
    Ссылка
    Phantom1993
    Phantom1993, 26.11.2021 18:25
    +7
    Вот тут нужно физически устоять против шотландцев
    Ссылка
    __FunnyCat
    online
    __FunnyCat, 26.11.2021 18:24
    +7
    Отличный жребий !
    Лучший из возможных !
    Ссылка
    Rusty_Shackleford
    Rusty_Shackleford, 26.11.2021 18:33
    +6
    Лучший жребий из возможных
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 26.11.2021 18:27
    +6
    Отличный жребий
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    Юрий Карпенко, 26.11.2021 18:33
    +5
    Надо Левандовски хорошо подготовится чтобы как можно больше забить русским)
    Ссылка
    kon10000
    online
    kon10000, 26.11.2021 18:32
    +5
    Не дай Бог не выйдете на ЧМ с таким жребием...
    Ссылка
    Astra
    Astra, 26.11.2021 18:32
    +4
    Нормально, хороший жребий
    Ссылка
    Avaksi
    online
    Avaksi, 26.11.2021 18:31
    +4
    Это ж нужно, что Португали и Италия разыгрывали 1 путевку на ЧМ
    Ссылка
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