Украина узнала соперника в плей-офф отбора к ЧМ-2022

26 ноября в 18:00 по киевскому времени в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации чемпионата мира 2022.
Соперником сборной Украины в полуфинале стала команда Шотландии!
- Победитель пары попадет на лучшего в матче Уэльс – Австрия!
Плей-офф будет состоять из полуфиналов (24 марта 2022) и финалов (29 марта 2022) в формате одноматчевых противостояний и будет включать в себя три пути. Шесть сеяных команд получили право провести полуфинал на своем поле.
Украина набрала мало очков в группе и проведет полуфинал с Шотландией в гостях.
- Финал сине-желтые тоже будут играть в гостях, по результатам дополнительной жеребьевки.
Путевки в финальный турнир получат 3 лучших среди 12 команд-участниц стыковых матчей квалификации.
Финальный раунд чемпионат мира в Катаре будет проходить в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию церемонии жеребьевки.
Результаты жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ-2022
- Путь 1: Шотландия – Украина, Уэльс – Австрия
- Путь 2: Россия – Польша, Швеция – Чехия
- Путь 3: Италия – Северная Македония, Португалия – Турция
Источник — Sport.ua
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