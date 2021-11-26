Украина узнала соперника в плей-офф отбора к ЧМ-2022

​26 ноября в 18:00 по киевскому времени в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации чемпионата мира 2022.

Соперником сборной Украины в полуфинале стала команда Шотландии!

Победитель пары попадет на лучшего в матче Уэльс – Австрия!

Плей-офф будет состоять из полуфиналов (24 марта 2022) и финалов (29 марта 2022) в формате одноматчевых противостояний и будет включать в себя три пути. Шесть сеяных команд получили право провести полуфинал на своем поле.

Украина набрала мало очков в группе и проведет полуфинал с Шотландией в гостях.

Финал сине-желтые тоже будут играть в гостях, по результатам дополнительной жеребьевки.

Путевки в финальный турнир получат 3 лучших среди 12 команд-участниц стыковых матчей квалификации.

Финальный раунд чемпионат мира в Катаре будет проходить в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию церемонии жеребьевки.

Результаты жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ-2022