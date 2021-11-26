Жеребьевка плей-офф ЧМ. Кого вытянут для Украины? Текстовая трансляция

26 ноября в 18:00 в Цюрихе состоится жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ

  • 26.11.2021 02:55
  • 305 просмотров
  • 2 комментария
Жеребьевка плей-офф ЧМ. Кого вытянут для Украины? Текстовая трансляция
© UEFA

26 ноября в 18:00 по киевскому времени в швейцарском Цюрихе состоится жеребьевка плей-офф квалификации чемпионата мира 2022.

Плей-офф будет состоять из полуфиналов (24 марта 2022) и финалов (29 марта 2022) в формате одноматчевых противостояний и будет включать в себя три пути. Шесть сеяных команд получили право провести полуфинал на своем поле.

  • Украина набрала мало очков в группе и проведет полуфинал в гостях.

Путевки в финальный турнир получат 3 лучших среди 12 команд-участниц стыковых матчей квалификации.

Финальный раунд чемпионат мира в Катаре будет проходить в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Где смотреть церемонию жеребьевки?

Возможные соперники Украины в полуфинале плей-офф:

  • Португалия
  • Шотландия
  • Италия
  • Швеция
  • Уэльс

Участники раунда плей-офф

10 вторых команд отборочных групп и две лучшие сборные среди победителей групп Лиги наций 2020/21 (Австрия и Чехия) сыграют в марте 2022 года в плей-офф, который будет состоять из двух одноматчевых этапов (полуфинал и финал).

12 участников сначала в стыковых полуфинальных матчах определят шестерых, а затем в финалах – трех сильнейших, кто и получит оставшиеся три путевки в Катар.

Состав корзин для плей-офф

  • Корзина 1: Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Уэльс.
  • Корзина 2: Турция, Польша, Северная Македония, Украина, Австрия, Чехия.

Формат жеребьевки плей-офф

В плей-офф европейской квалификации 6 вторых команд отборочных групп с лучшим результатом (по итогам группового раунда) будут сеяными (корзина 1).

Пути плей-офф А, В и С формируют полуфиналы 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6 соответственно. Сначала команды из корзины 1 займут свои места хозяев: первая сборная, которую выберут, пойдет в полуфинал 1, вторая – в полуфинал 2 и т.д. Затем по такой же схеме распределят по полуфиналам участников из корзины 2.

  • Сборные Украины и России будут разведены по разным парам.

Победители полуфиналов пройдут в финалы плей-офф А, В и С. Для каждого финала плей-офф будет проводиться отдельная жеребьевка, чтобы определить, какой победитель полуфинала проведет одноматчевое противостояние дома.

Все расклады по плей-офф:

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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  • Кого бы вы хотели видеть в соперниках для сборной Украины в полуфинале плей-офф квалификации чемпионата мира 2022? (указать два варианта)
    • 6.75% (46)
      1. Португалия
    • 36.71% (250)
      2. Шотландия
    • 7.2% (49)
      3. Италия
    • 13.07% (89)
      4. Швеция
    • 36.27% (247)
      5. Уэльс
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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 26.11.2021 02:44 (изменен)
    0
    Хочется чтобы и нам наконец-то повезло, но самое главное не попасть на Италию можно например: Уэльс, а в финале Португалия-Австрия или Швеция-Польша и так далее, а то Италия ляжет костями, чтобы попасть на ЧМ, а то пропустить 2 мундиаля подряд еще для действующих чемпионов европы, это уже слишком!
    Ссылка
    _М₳✘_
    online
    _М₳✘_, 26.11.2021 02:35
    0
    В первом полуфинале нас ждёт Уэльс !!!Во финале на победителя пары Шотландия-Австрия только так по-другому никак ,Фарт будет и удача на нашей стороне!!
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