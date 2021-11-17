Формат жеребьевки плей-офф ЧМ-2022. На кого попадет сборная Украины?

26 ноября в 18:00 в Цюрихе состоится жеребьевка плей-офф квалификации чемпионата мира 2022.
Путевки в финальный турнир ЧМ-2022 от Европы, помимо 10 победителей групп, получат 3 лучших среди 12 команд-участниц стыковых матчей квалификации.
Победители групп – участники финального раунда ЧМ-2022
- Германия, Дания, Франция, Бельгия, Хорватия, Испания, Сербия, Англия, Швейцария, Нидерланды.
Участники плей-офф квалификации ЧМ-2022
10 вторых команд отборочных групп и две лучшие сборные среди победителей групп Лиги наций 2020/21 (среди тех, кто не попал в топ-2 в группах квалификации ЧМ-2022) сыграют в марте 2022 года в плей-офф, который будет состоять из двух одноматчевых этапов (полуфинал и финал).
Победителями групп Лиги наций 2020/21 стали (по рейтингу): Франция, Испания, Италия, Бельгия, Уэльс, Австрия, Чехия, Венгрия, Словения, Черногория, Албания, Армения, Гибралтар, Фареры.
Поскольку Франция, Испания и Бельгия и так попали на мундиаль, а Италия и Уэльс – в плей-офф, путевки в нокаут-раунд получили Австрия и Чехия.
12 участников сначала в стыковых полуфинальных матчах определят шестерых, а затем в финалах – трех сильнейших, кто и получит оставшиеся три путевки в Катар. Чемпионат мира будет проходить в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
В плей-офф европейской квалификации 6 вторых команд отборочных групп с лучшим рейтингом будут сеяными (корзина 1). В рейтинге не учитываются матчи против шестых команд в каждой группе.
Формат жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ-2022
Плей-офф будет состоять из полуфиналов (24 марта 2022) и финалов (29 марта 2022) в формате одноматчевых противостояний и будет включать в себя три пути. Шесть сеяных команд получают право провести полуфинал на своем поле.
- Украина набрала всего 12 очков, из-за чего проведет полуфинал в гостях.
Пути плей-офф А, В и С формируют полуфиналы 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6 соответственно. Сначала команды из корзины 1 займут свои места хозяев: первая сборная, которую выберут, пойдет в полуфинал 1, вторая – в полуфинал 2 и т.д. Затем по такой же схеме распределят по полуфиналам участников из корзины 2. Сборные Украины и России будут разведены по разным парам.
Соперниками Украины в полуфинале плей-офф могут стать:
- Португалия
- Шотландия
- Италия
- Швеция
- Уэльс
Победители полуфиналов пройдут в финалы плей-офф А, В и С. Для каждого финала плей-офф будет проводиться отдельная жеребьевка, чтобы определить, какой победитель полуфинала проведет одноматчевое противостояние дома.
Участники плей-офф квалификации ЧМ-2022
- Корзина 1: Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Уэльс.
- Корзина 2: Турция, Польша, Северная Македония, Украина, Австрия, Чехия.
Примите участие в опросе Sport.ua:
- Кого бы вы хотели видеть в соперниках для сборной Украины в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2022?
В публикации использованы данные ФИФА, УЕФА, УАФ, Википедии.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Правда цього разу умови дуже дивні, бо по факту буде лише домашня гра для когось - це асбурд на мою думку та завідомо нечесні умови, але це ж УЕФА та ФІФА - їм головне щоб поїхали ті збірні, які їм треба - а тому навмисно створюють сприятливі умови для на папері більш сильних збірних.
-
Якщо Сербія та Швейцарія змогли показати себе з Португалією та Італією ... то чим Україна гірше. За умови наявності максимальної віддачі, сміливості та правильної тактики (її реалізації) все можливо.
А РФ тогда в четверку к Италии или Португалии.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.