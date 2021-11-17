Формат жеребьевки плей-офф ЧМ-2022. На кого попадет сборная Украины?

Среди самых неприятных соперников для сине-желтых – Италия и Португалия

  • 17.11.2021 21:00
  • 9027 просмотров
  • 13 комментариев
Формат жеребьевки плей-офф ЧМ-2022. На кого попадет сборная Украины?
© FIFA

26 ноября в 18:00 в Цюрихе состоится жеребьевка плей-офф квалификации чемпионата мира 2022.

Путевки в финальный турнир ЧМ-2022 от Европы, помимо 10 победителей групп, получат 3 лучших среди 12 команд-участниц стыковых матчей квалификации.

Победители групп – участники финального раунда ЧМ-2022

  • Германия, Дания, Франция, Бельгия, Хорватия, Испания, Сербия, Англия, Швейцария, Нидерланды.

Участники плей-офф квалификации ЧМ-2022

10 вторых команд отборочных групп и две лучшие сборные среди победителей групп Лиги наций 2020/21 (среди тех, кто не попал в топ-2 в группах квалификации ЧМ-2022) сыграют в марте 2022 года в плей-офф, который будет состоять из двух одноматчевых этапов (полуфинал и финал).

Победителями групп Лиги наций 2020/21 стали (по рейтингу): Франция, Испания, Италия, Бельгия, Уэльс, Австрия, Чехия, Венгрия, Словения, Черногория, Албания, Армения, Гибралтар, Фареры.

Поскольку Франция, Испания и Бельгия и так попали на мундиаль, а Италия и Уэльс – в плей-офф, путевки в нокаут-раунд получили Австрия и Чехия.

12 участников сначала в стыковых полуфинальных матчах определят шестерых, а затем в финалах – трех сильнейших, кто и получит оставшиеся три путевки в Катар. Чемпионат мира будет проходить в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

В плей-офф европейской квалификации 6 вторых команд отборочных групп с лучшим рейтингом будут сеяными (корзина 1). В рейтинге не учитываются матчи против шестых команд в каждой группе.

Формат жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ-2022

Плей-офф будет состоять из полуфиналов (24 марта 2022) и финалов (29 марта 2022) в формате одноматчевых противостояний и будет включать в себя три пути. Шесть сеяных команд получают право провести полуфинал на своем поле.

  • Украина набрала всего 12 очков, из-за чего проведет полуфинал в гостях.

Пути плей-офф А, В и С формируют полуфиналы 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6 соответственно. Сначала команды из корзины 1 займут свои места хозяев: первая сборная, которую выберут, пойдет в полуфинал 1, вторая – в полуфинал 2 и т.д. Затем по такой же схеме распределят по полуфиналам участников из корзины 2. Сборные Украины и России будут разведены по разным парам.

Соперниками  Украины в полуфинале плей-офф могут стать:

  •  Португалия
  •  Шотландия
  •  Италия 
  •  Швеция
  •  Уэльс 

Победители полуфиналов пройдут в финалы плей-офф А, В и С. Для каждого финала плей-офф будет проводиться отдельная жеребьевка, чтобы определить, какой победитель полуфинала проведет одноматчевое противостояние дома.

Участники плей-офф квалификации ЧМ-2022

  • Корзина 1: Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Уэльс.
  • Корзина 2: Турция, Польша, Северная Македония, Украина, Австрия, Чехия.

Примите участие в опросе Sport.ua:

  • Кого бы вы хотели видеть в соперниках для сборной Украины в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2022?

В публикации использованы данные ФИФА, УЕФА, УАФ, Википедии.

Источник — Sport.ua

(55 голосов)

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  • Кого бы вы хотели видеть в соперниках для сборной Украины в полуфинале плей-офф квалификации чемпионата мира 2022? (указать два варианта)
    • 7.12% (24)
      1. Португалия
    • 35.31% (119)
      2. Шотландия
    • 9.2% (31)
      3. Италия
    • 13.06% (44)
      4. Швеция
    • 35.31% (119)
      5. Уэльс
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Комментарии
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    Alex86 1
    Alex86 1, 17.11.2021 21:20
    +7
    Самое не фартовое это конечно Италия, затем Португалия, хотя с последними шансы в теории еще какие-то есть, с остальными нужно играть если повезет, иначе зачем было занимать второе место в квалифае
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    Nordenus
    Nordenus, 17.11.2021 21:26
    +6
    К сожалению все решится уже на жеребьвке, повезет ли нам с соперниками, или сразу аут уже в первом матче...
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    kaka
    kaka, 17.11.2021 21:05
    +4
    Идеальный противник как по мне-шведы..... Британские дома играют очень сильно
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    dd dent
    online
    dd dent, 17.11.2021 21:53
    +2
    Мне показалось или как-то мало команд от Европы участвует в чм?
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    alefteev77
    online
    alefteev77, 17.11.2021 21:52 (изменен)
    +2
    Завдання мінімум збірна виконала, тобто з групи вийшла. Плей-офф цього раз дуже важкі, бо складаються з одного матчу на виїзді (як мінімум в 1-ому раунді). Але шанси є, м'яч та поле однакове для всіх.
    Правда цього разу умови дуже дивні, бо по факту буде лише домашня гра для когось - це асбурд на мою думку та завідомо нечесні умови, але це ж УЕФА та ФІФА - їм головне щоб поїхали ті збірні, які їм треба - а тому навмисно створюють сприятливі умови для на папері більш сильних збірних.
    -
    Якщо Сербія та Швейцарія змогли показати себе з Португалією та Італією ... то чим Україна гірше. За умови наявності максимальної віддачі, сміливості та правильної тактики (її реалізації) все можливо.
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    bassofon
    online
    bassofon, 17.11.2021 21:50
    +1
    Из 12 участников останется только 3 победителя, притом что участвуют еще Португалия и Италия, весной нас ждет Игра в кальмара.
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    dadaali177188
    online
    dadaali177188, 17.11.2021 21:26
    +1
    Как по мне, то лучше с шотландцами потягаться, и если пройдём, то со шведами сыграть ( это при условии что сеянные (кроме рахи) пройдут не сеянных). Если каким то чудом в финал пройдём мы и турки , и македонцы, то естественно кого то из этой сладкой парочки
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    kaka
    kaka, 17.11.2021 21:03
    +1
    можно сказать точнее на кого никак нельзя попадать-Португалия и Италия так как играть нам в гостях-шансов просто не будет
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    umnuy2
    umnuy2, 17.11.2021 20:58
    +1
    либо кого кроме макарон и роналду
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    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 17.11.2021 22:08
    0
    Італія і Португалія тут випадково. Якщо з португальцями ще можна грати ( пресинг і швидкий вихід в атаку ), то італійців важко переграти по тактиці. Я б хотів Уельс або Швецію: вони й самі будуть грати, і нам дадуть показати щось в атаці.
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    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 17.11.2021 22:04
    0
    Нам бы в полуфинале Швецию (в гостях) , а в Финале дома на НСК (по жребию, со зрителями, но надо Ковид приструнить) победителя пары Уэльс -Сев. Македония.
    А РФ тогда в четверку к Италии или Португалии.
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    vitaha33
    vitaha33, 17.11.2021 21:47 (изменен)
    0
    Є ще варіант, що Португалія і Італія грають між собою, тоді ми точно граємо з 1 з 3 варіантів Швеція, Уельс, Шотландія, нехай виграємо в Шотландії, і згідно з жеребу Уельс прийматимемо дома, таке було б фантастично, але фіфа не допустить, щоб італійці і португальці не попали в катар
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    vitaha33
    vitaha33, 17.11.2021 21:36
    0
    Якщо маскалі не куплять фіфа і не розведуть Португалію, Італію і Росію, то шанс потрапити на одного з грандів в півфіналі 25%, в фіналі 50%. Не так і погано
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