Формат жеребьевки плей-офф ЧМ-2022. На кого попадет сборная Украины?

26 ноября в 18:00 в Цюрихе состоится жеребьевка плей-офф квалификации чемпионата мира 2022.

Путевки в финальный турнир ЧМ-2022 от Европы, помимо 10 победителей групп, получат 3 лучших среди 12 команд-участниц стыковых матчей квалификации.

Победители групп – участники финального раунда ЧМ-2022

Германия, Дания, Франция, Бельгия, Хорватия, Испания, Сербия, Англия, Швейцария, Нидерланды.

Участники плей-офф квалификации ЧМ-2022

10 вторых команд отборочных групп и две лучшие сборные среди победителей групп Лиги наций 2020/21 (среди тех, кто не попал в топ-2 в группах квалификации ЧМ-2022) сыграют в марте 2022 года в плей-офф, который будет состоять из двух одноматчевых этапов (полуфинал и финал).

Победителями групп Лиги наций 2020/21 стали (по рейтингу): Франция, Испания, Италия, Бельгия, Уэльс, Австрия, Чехия, Венгрия, Словения, Черногория, Албания, Армения, Гибралтар, Фареры.

Поскольку Франция, Испания и Бельгия и так попали на мундиаль, а Италия и Уэльс – в плей-офф, путевки в нокаут-раунд получили Австрия и Чехия.

12 участников сначала в стыковых полуфинальных матчах определят шестерых, а затем в финалах – трех сильнейших, кто и получит оставшиеся три путевки в Катар. Чемпионат мира будет проходить в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

В плей-офф европейской квалификации 6 вторых команд отборочных групп с лучшим рейтингом будут сеяными (корзина 1). В рейтинге не учитываются матчи против шестых команд в каждой группе.

Формат жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ-2022

Плей-офф будет состоять из полуфиналов (24 марта 2022) и финалов (29 марта 2022) в формате одноматчевых противостояний и будет включать в себя три пути. Шесть сеяных команд получают право провести полуфинал на своем поле.

Украина набрала всего 12 очков, из-за чего проведет полуфинал в гостях.

Пути плей-офф А, В и С формируют полуфиналы 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6 соответственно. Сначала команды из корзины 1 займут свои места хозяев: первая сборная, которую выберут, пойдет в полуфинал 1, вторая – в полуфинал 2 и т.д. Затем по такой же схеме распределят по полуфиналам участников из корзины 2. Сборные Украины и России будут разведены по разным парам.

Соперниками Украины в полуфинале плей-офф могут стать:

Португалия

Шотландия

Италия

Швеция

Уэльс

Победители полуфиналов пройдут в финалы плей-офф А, В и С. Для каждого финала плей-офф будет проводиться отдельная жеребьевка, чтобы определить, какой победитель полуфинала проведет одноматчевое противостояние дома.

Участники плей-офф квалификации ЧМ-2022

Корзина 1: Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Уэльс.

Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Уэльс. Корзина 2: Турция, Польша, Северная Македония, Украина, Австрия, Чехия.

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Кого бы вы хотели видеть в соперниках для сборной Украины в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2022?

В публикации использованы данные ФИФА, УЕФА, УАФ, Википедии.