Итоги группового раунда. Кто вышел на ЧМ, кто сыграет с Украиной в плей-офф

16 ноября завершился групповой турнир квалификации чемпионата мира 2022.
Сборной Украины выиграла непростой выездной матч против Боснии и Герцеговины (2:0), заняла второе место и вышла в плей-офф.
Квалификация ЧМ-2022
Итоговая турнирная таблица группы D
Обладатели 10 прямых путевок на мундиаль:
- Сербия (группа A)
- Испания (группа B)
- Швейцария (группа C)
- Франция (группа D)
- Бельгия (группа E)
- Дания (группа F)
- Нидерланды (группа G)
- Хорватия (группа H)
- Англия (группа I)
- Германия (группа J)
12 сборных, которые сыграют в раунде плей-офф:
- Португалия (группа A)
- Швеция (группа B)
- Италия (группа C)
- Украина (группа D)
- Уэльс (группа E)
- Чехия (группа E / Лига наций)
- Шотландия (группа F)
- Австрия (група F / Лига наций)
- Турция (группа G)
- Россия (группа H)
- Польша (группа I)
- Северная Македония (группа J)
Сеяные и несеяные команды
Жеребьевка стадии плей-офф пройдет 26 ноября. Матчи этой стадии состоятся в марте 2022 года. Пройдут полуфиналы и финалы из одного матча. 12 команд определят обладателей трех последних путевок на ЧМ от Европы.
Соперниками Украины в полуфинале плей-офф могут стать:
- Португалия, Шотландия, Италия, Швеция, Уэльс
Финальная часть чемпионата мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
- Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
10-й тур, 16 ноября, 21:45
Итоговые турнирные таблицы
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022
Источник — Sport.ua
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1. Португалия 17 (+11 разница)
2. Шотландия 17 (+7 )
3. Италия 16 (+11).
4. Россия 16 (+8).
5 . Швеция 15 (+6)
6. Уэльс 15 (+5)
/
Несеяные:
Турция 15 (+2)
Польша 14 (+9)
Северная Македония 12 (+3) 14забитых голов.
УКРАИНА 12 (+3), 11забитых голов
Чехия 3-я в группе (по квоте ЛН)
Австрия 4 -я в группе (по квоте ЛН)
Тобто 2 сіяні і 2 несіяні ?
І скільки виходить з групки - 1 чи 2 ?
Чому ж тоді ми не потрапляємо (теоретично) на рашку???
Лучше бы недостающие команды определили из лучших третьих.
Чехия и тогда по любому выходила бы, а вместо Австрии - вышла бы Норвегия.
***По такому раскладу. Если бы Финляндия обыграла Францию, тогда она была бы в когорте Вторых в плей-офф, а Украина с 12 (+3) попала бы с Чехией как лучшие Третьи. Своего рода подстраховочка
Рейтинг Третьих:
1. Чехия 14 (+5 разница)
2. Норвегия 12 (0).
Албания 12 (-7).
Румыния 11 (+1).
Финляндия 11 (0).
Словакия 10 (+1).
Израиль 10 (-2).
Ирландия 9 (+3).
Греция 9 (0).
Сев Ирландия 9 (-1).
Но история не имеет сослагательного наклонения...
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