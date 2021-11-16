Итоги группового раунда. Кто вышел на ЧМ, кто сыграет с Украиной в плей-офф

16 ноября завершился групповой турнир квалификации чемпионата мира 2022.

Сборной Украины выиграла непростой выездной матч против Боснии и Герцеговины (2:0), заняла второе место и вышла в плей-офф.

Квалификация ЧМ-2022

Итоговая турнирная таблица группы D

Обладатели 10 прямых путевок на мундиаль:

Сербия (группа A)

(группа A) Испания (группа B)

(группа B) Швейцария (группа C)

(группа C) Франция (группа D)

(группа D) Бельгия (группа E)

(группа E) Дания (группа F)

(группа F) Нидерланды (группа G)

(группа G) Хорватия (группа H)

(группа H) Англия (группа I)

(группа I) Германия (группа J)

12 сборных, которые сыграют в раунде плей-офф:

Португалия (группа A)

(группа A) Швеция (группа B)

(группа B) Италия (группа C)

(группа C) Украина (группа D)

(группа D) Уэльс (группа E)

(группа E) Чехия (группа E / Лига наций)

(группа E / Лига наций) Шотландия (группа F)

(группа F) Австрия (група F / Лига наций)

(група F / Лига наций) Турция ( группа G)

группа G) Россия (группа H)

(группа H) Польша (группа I)

(группа I) Северная Македония (группа J)

Сеяные и несеяные команды

Жеребьевка стадии плей-офф пройдет 26 ноября. Матчи этой стадии состоятся в марте 2022 года. Пройдут полуфиналы и финалы из одного матча. 12 команд определят обладателей трех последних путевок на ЧМ от Европы.

Соперниками Украины в полуфинале плей-офф могут стать:

Португалия, Шотландия, Италия, Швеция, Уэльс

Финальная часть чемпионата мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

10-й тур, 16 ноября, 21:45

Итоговые турнирные таблицы

Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022