Итоги группового раунда. Кто вышел на ЧМ, кто сыграет с Украиной в плей-офф

Сборной Украины выиграла непростой выездной матч с Боснией и Герцеговиной

  • 16.11.2021 23:59
  • 12711 просмотров
  • 31 комментарий
Итоги группового раунда. Кто вышел на ЧМ, кто сыграет с Украиной в плей-офф
© Getty Images/Global Images Ukraine

16 ноября завершился групповой турнир квалификации чемпионата мира 2022.

Сборной Украины выиграла непростой выездной матч против Боснии и Герцеговины (2:0), заняла второе место и вышла в плей-офф.

Квалификация ЧМ-2022

Итоговая турнирная таблица группы D

Обладатели 10 прямых путевок на мундиаль:

  •  Сербия (группа A)
  •  Испания (группа B)
  •  Швейцария (группа C)
  •  Франция (группа D)
  •  Бельгия (группа E)
  •  Дания (группа F)
  •  Нидерланды (группа G)
  •  Хорватия (группа H)
  •  Англия (группа I)
  •  Германия (группа J)

12 сборных, которые сыграют в раунде плей-офф:

  •  Португалия (группа A)
  •  Швеция (группа B)
  •  Италия (группа C) 
  •  Украина (группа D)
  •  Уэльс (группа E)
  •  Чехия (группа E / Лига наций)
  •  Шотландия (группа F) 
  •  Австрия (група F / Лига наций) 
  •  Турция (группа G)
  •  Россия (группа H) 
  •  Польша (группа I)
  •  Северная Македония (группа J) 

Сеяные и несеяные команды

Жеребьевка стадии плей-офф пройдет 26 ноября. Матчи этой стадии состоятся в марте 2022 года. Пройдут полуфиналы и финалы из одного матча. 12 команд определят обладателей трех последних путевок на ЧМ от Европы.

Соперниками Украины в полуфинале плей-офф могут стать:

  • Португалия, Шотландия, Италия, Швеция, Уэльс

Финальная часть чемпионата мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

10-й тур, 16 ноября, 21:45

Итоговые турнирные таблицы

Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022

Источник — Sport.ua

(63 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 16.11.2021 23:51
    +9
    Украина в Семерке команд, которые ни разу не проиграли в группе !!!
    Ссылка
    Орест Орищишин
    Орест Орищишин, 16.11.2021 23:58
    +7
    Радий за Петракова, похід в церкву з командою - правильний крок. Боги почули коуча. Дякую
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 16.11.2021 23:49
    +7
    Главное не попасть на Италию или Португалию
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
    Ростик Карпа, 17.11.2021 00:26
    +6
    це відчуття коли вся Україна мріє зіграти в футбол з кацами а уєфа їх далі спасає і відмазує
    Ссылка
    Усіков
    Усіков, 17.11.2021 00:10
    +6
    Шкода, що з мос.каликами нас не зведуть
    Ссылка
    Ададададада Аьададададад
    Ададададада Аьададададад, 17.11.2021 00:01
    +6
    Ох тяжкий плей оф буде при любих розкладах
    Ссылка
    Nordenus
    Nordenus, 17.11.2021 00:00
    +4
    Очень много зависит от того, повезет ли на жеребьевке...
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
    Ростик Карпа, 17.11.2021 00:04
    +2
    Чомусь віриться у дежавю і в матч Україна Швеція
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
    Ростик Карпа, 16.11.2021 23:58
    +2
    victorpolo, 16.11.2021 23:57
    Поделят
    фігово
    Ссылка
    victorpolo
    online
    victorpolo, 16.11.2021 23:57
    +2
    Ростик Карпа, 16.11.2021 23:55
    Вітаю всіх з 2-гим місцем!!) У плей офф не хотілося б Італію, Португалію, Швецію) Дуже не просто буде з Чехією, Австрією і Польщею а всі інші збірні цілком прохідні, доречі хто знає, на Росію можемо попасти чи знову поділять ???
    Поделят
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 16.11.2021 23:50 (изменен)
    +2
    Сеяными в плей-офф будут:
    1. Португалия 17 (+11 разница)
    2. Шотландия 17 (+7 )
    3. Италия 16 (+11).
    4. Россия 16 (+8).
    5 . Швеция 15 (+6)
    6. Уэльс 15 (+5)
    /
    Несеяные:
    Турция 15 (+2)
    Польша 14 (+9)
    Северная Македония 12 (+3) 14забитых голов.
    УКРАИНА 12 (+3), 11забитых голов
    Чехия 3-я в группе (по квоте ЛН)
    Австрия 4 -я в группе (по квоте ЛН)
    Ссылка
    Istm
    Istm, 17.11.2021 00:37
    +1
    Усіков, 17.11.2021 00:10
    Шкода, що з мос.каликами нас не зведуть
    не треба. Не заслужили ці з Україною грати.
    Ссылка
    dadaali177188
    online
    dadaali177188, 17.11.2021 00:18
    +1
    HuanPablo, 17.11.2021 00:10
    Поясніть як вони будуть сіятись - 2 групки по 4 команди ?
    Тобто 2 сіяні і 2 несіяні ?
    І скільки виходить з групки - 1 чи 2 ?
    шесть полуфиналов из одной игры, потом три финала из одной игры, сеяные играют дома, мы с кем то из сеяной шестёрки играем игру на выезде, если выигрываем, то играем финальную игру за выход
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 16.11.2021 23:51
    +1
    axylinam, 16.11.2021 23:49
    Главное не попасть на Италию или Португалию
    Мде, там без шансов
    Ссылка
    Роман Кантарский
    Роман Кантарский, 17.11.2021 00:39 (изменен)
    0
    УЕФА, шары не просим, но и не хороните. Давай сойдёмся на Швеции
    Ссылка
    Bibenco
    online
    Bibenco, 17.11.2021 00:38
    0
    Sergey Mihailovich, 17.11.2021 00:33
    Получается Шева неплохой задел сделал, без поражений команду передал)
    Не передал, а вовремя бросил.
    Ссылка
    Piranio4000
    Piranio4000, 17.11.2021 00:37
    0
    KIEWADIM, 17.11.2021 00:15
    Всего три команды из 12 пройдут дальше. Очень сложный плеф офф. Две решающих игры предстоит нам. Но наши умеют настроиться на решающие игры. Верим в команду!
    ага, умеют. ещё ни разу на ЧМ сборная Украины через стыки не выходила
    Ссылка
    ramzec
    online
    ramzec, 17.11.2021 00:37
    0
    Спорт поза політикою? Нуну!
    Чому ж тоді ми не потрапляємо (теоретично) на рашку???
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 17.11.2021 00:37 (изменен)
    0
    Непыльный отбор прошла Австрия , знали что попадут через ЛН и особо не упирались.
    Лучше бы недостающие команды определили из лучших третьих.
    Чехия и тогда по любому выходила бы, а вместо Австрии - вышла бы Норвегия.
    ***По такому раскладу. Если бы Финляндия обыграла Францию, тогда она была бы в когорте Вторых в плей-офф, а Украина с 12 (+3) попала бы с Чехией как лучшие Третьи. Своего рода подстраховочка
    Рейтинг Третьих:
    1. Чехия 14 (+5 разница)
    2. Норвегия 12 (0).
    Албания 12 (-7).
    Румыния 11 (+1).
    Финляндия 11 (0).
    Словакия 10 (+1).
    Израиль 10 (-2).
    Ирландия 9 (+3).
    Греция 9 (0).
    Сев Ирландия 9 (-1).
    Но история не имеет сослагательного наклонения...
    Ссылка
    Sergey Mihailovich
    Sergey Mihailovich, 17.11.2021 00:33
    0
    Получается Шева неплохой задел сделал, без поражений команду передал)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности