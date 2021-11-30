Известны подробности ДТП с участием самолета Шахтера в аэропорту Борисполя

Совершая маневр, погрузчик задел и повредил воздухозаборник правого двигателя воздушного судна

  • 30.11.2021 18:59
  • 2658 просмотров
  • 1 комментарий
Известны подробности ДТП с участием самолета Шахтера в аэропорту Борисполя
© Київ Оперативний

29 ноября в аэропорту Борисполя самолет Boeing 737-700, окрашенный в клубные цвета «Шахтера», попал в ДТП. В него врезался ленточный погрузчик.
 
В это время самолет проходил наземное обслуживание. В 9:19 к нему приблизился погрузчик, который подогнали к багажному отсеку другого авиалайнера. Однако, совершая маневр, он задел и повредил воздухозаборник правого двигателя самолета SkyUp.
 
По факту инцидента служба контроля безопасности полетов Государственного предприятия Международный аэропорт Борисполь проинформировала Государственную авиационную службу Украины. В результате происшествия никто не пострадал, но был задержан рейс Киев – Ереван на 1 час 11 минут, пока производилась замена самолета.

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    pecherytsja88
    online
    pecherytsja88, 30.11.2021 19:26
    +2
    О чём вы пишете? "Журналисты"? Какое ДТП??? Самолёт двигался по Хрещатику, чи вулиці артема?
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