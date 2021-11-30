Известны подробности ДТП с участием самолета Шахтера в аэропорту Борисполя

29 ноября в аэропорту Борисполя самолет Boeing 737-700, окрашенный в клубные цвета «Шахтера», попал в ДТП. В него врезался ленточный погрузчик.



В это время самолет проходил наземное обслуживание. В 9:19 к нему приблизился погрузчик, который подогнали к багажному отсеку другого авиалайнера. Однако, совершая маневр, он задел и повредил воздухозаборник правого двигателя самолета SkyUp.



По факту инцидента служба контроля безопасности полетов Государственного предприятия Международный аэропорт Борисполь проинформировала Государственную авиационную службу Украины. В результате происшествия никто не пострадал, но был задержан рейс Киев – Ереван на 1 час 11 минут, пока производилась замена самолета.