ФОТО. Самолет Шахтера попал в ДТП в аэропорту Борисполя

29 ноября в турбину самолета «горняков» врезался погрузчик

  • 29.11.2021 20:25
  • 4120 просмотров
  • 6 комментариев
ФОТО. Самолет Шахтера попал в ДТП в аэропорту Борисполя
© Київ Оперативний

Самолет Boeing 737-700, окрашенный в клубные цвета «Шахтера», попал в ДТП в аэропорту Борисполя.

Теперь донецкая команда в ближайшее время не сможет летать на выездные матчи собственным самолетом.

29 ноября в аэропорту Борисполя в турбину самолета «горняков» врезался погрузчик. Пострадавших в аварии нет. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины инцидента.

Напомним, для «Шахтера» с апреля 2019 года забрендирован самолет Boeing 737-700 украинской авиакомпании SkyUp.

 

Источник — Twitter

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Комментарии
Сначала:
    vittroy
    vittroy, 29.11.2021 20:58
    +3
    Це Зеля вже почав діяти😂😂😂
    Ссылка
    doctor who
    online
    doctor who, 29.11.2021 21:01 (изменен)
    +1
    Клоун с СБУ разрабатывал план.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
    Vbolivalnyk-Peter, 29.11.2021 20:59
    0
    Народ, але ж ви і оперативно новини подаєте. Інші нормальні ресурси про це ще в 18.00 писали.
    Ссылка
    Bibenco
    online
    Bibenco, 29.11.2021 20:43
    -4
    Расисты уже и до самолёта добрались. Дентиньо будет плакать а Тайсон даже спать с поднятой рукой.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
    Vbolivalnyk-Peter, 29.11.2021 21:02
    -5
    Охрана!!! Отмена!!! То все провокації Динамо!!!! Літак донецького клубу пошкодили в київському аеропорту!!!! То спеціально, щоб послабити Шахтар зроблено!!!
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    ass36
    ass36, 29.11.2021 20:58
    -5
    В принципе мелкая царапина, лететь можно, а бы только панику создавать.
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