ФОТО. Самолет Шахтера попал в ДТП в аэропорту Борисполя

Самолет Boeing 737-700, окрашенный в клубные цвета «Шахтера», попал в ДТП в аэропорту Борисполя.
Теперь донецкая команда в ближайшее время не сможет летать на выездные матчи собственным самолетом.
29 ноября в аэропорту Борисполя в турбину самолета «горняков» врезался погрузчик. Пострадавших в аварии нет. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины инцидента.
Напомним, для «Шахтера» с апреля 2019 года забрендирован самолет Boeing 737-700 украинской авиакомпании SkyUp.
Источник — Twitter
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