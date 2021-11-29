ФОТО. Самолет Шахтера попал в ДТП в аэропорту Борисполя

Самолет Boeing 737-700, окрашенный в клубные цвета «Шахтера», попал в ДТП в аэропорту Борисполя.

Теперь донецкая команда в ближайшее время не сможет летать на выездные матчи собственным самолетом.

29 ноября в аэропорту Борисполя в турбину самолета «горняков» врезался погрузчик. Пострадавших в аварии нет. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины инцидента.

Напомним, для «Шахтера» с апреля 2019 года забрендирован самолет Boeing 737-700 украинской авиакомпании SkyUp.