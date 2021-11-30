Пять тренеров АПЛ, чье реноме уже выросло на фоне успеха в текущем сезоне

Английская Премьер-лига – турнир, который уже не одно десятилетия может похвастаться присутствием в нем топовых тренеров современности. Ныне это, прежде всего, Хосеп Гвардиола, Томас Тухель и Юрген Клопп, хотя и других специалистов также не стоит сбрасывать со счетов. Некоторым из них, возглавляющим команды отнюдь не первой величины, уже в текущем сезоне удалось значительно нарастить свое реноме, и не исключено, что вскоре эти наставники получат более интересные и выгодные предложения…

Патрик ВИЕЙРА

45-летний француз, который в бытность футболистом сделал фантастическую карьеру в Арсенале, закончил играть в 2011 году, а вскоре получил назначение в академию Манчестер Сити. Там Виейра некоторое время был одним из членов тренерского штаба, а затем получил должность менеджера. В 2016-м Патрик уехал в США, где возглавил Нью-Йорк Сити, также входящий в материнскую группу City Football Group, флагманом которой и является Манчестер Сити.

В целом неплохая работа за океаном позволила Вийера летом 2018 года получить назначение в Ниццу, но в этом клубе дела у Патрика откровенно не заладились. Он был уволен в декабре минувшего года, и какое-то время вынужден был находится без работы. Восстановить тренерскую деятельность Виейра сумел нынешним летом, когда заменил ушедшего на пенсию Роя Ходжсона в Кристал Пэлас.

Перед Виейра изначально стояла непростая задача – провести масштабную кадровую революцию, в ходе которой лондонский клуб покинул целый ряд ветеранов. На место прежних лидеров пришли более молодые исполнители, причем это тот редкий случай, когда ко двору пришлись все новички – датчанин Йоаким Андерсен, французы Одсонн Эдуар и Майкл Олисе, а также англичанин Марк Гехи. Великолепным решением Виейра и руководства Кристал Пэлас оказалось также приглашение в аренду из Челси Конора Галлахера, который 15 ноября уже успел дебютировать в рядах национальной сборной Англии.

В настоящий момент Кристал Пэлас занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, и в целом положение «стекольщиков» не вызывает серьезных опасений с точки зрения их способности сохранить прописку в элитарном дивизионе. Хотя изначально после назначения Виейра было достаточно скепсиса…

Грэм ПОТТЕР

Тренерскую карьеру этот специалист начинал в шведском Эстерсунде, и украинские поклонники футбола, а в особенности Зари, должны прекрасно помнить тот коллектив, который в Лиге Европы-2017/18 неожиданно для них дважды не дал ни малейших шансов луганчанам в матчах групповой стадии. Летом 2018 года Поттер принял решение перебраться на Туманный Альбион, возглавив Суонси, а через сезон принял предложение Брайтона, где работает и по сей день.

Под руководством Поттера Брайтон стал одной из самых привлекательных команд в Премьер-лиге с точки зрения демонстрируемого футбола, и начал устранять присутствовавшую ранее расточительность. «Чайкам» особенно удачно удалось стартовать, ведь в первых пяти турах команда Поттера добилась четырех побед лишь при одном поражении. Также игру Брайтона специалисты выделяли по поединку 10-го тура против Ливерпуля, когда «чайки» на выезде сумели отыграться с 0:2, завершив матч вничью 2:2.

Ныне Брайтону требуется несколько улучшить результаты, над чем Поттер и его ассистенты усиленно работают. Наставник уже показал, что может реагировать на вызовы, пытаясь менять тактическую расстановку. В частности, по ходу текущего сезона «чайки» опробовали уже как минимум три варианта игры – 3-4-3, 3-5-2 и 4-2-3-1. С учетом того, что Поттеру ныне лишь 46 лет, этот наставник является одним из наиболее интересных и перспективных в АПЛ, а потому неудивительно, что руководство Брайтона заблаговременно позаботилось о пролонгации контракта с тренером, и ныне тот рассчитан до лета 2025 года.

Дэвид МОЙЕС

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Шотландец в свое время хорошо работал с Эвертоном, но переход в Манчестер Юнайтед и последующая неудача в попытке заменить самого сэра Алекса Фергюсона нанесли серьезный удар по карьере Мойеса. Ему пришлось ехать в Испанию, а вернувшись в АПЛ, работать с командами среднего звена вроде Сандерленда и Вест Хэма. Первый заход Дэвида в стан «молотобойцев» был недолгим, но вот во второй, который длится и по сей день, коуч превратил команду из борца за выживание в претенденты на зону Лиги чемпионов.

В минувшем чемпионате Вест Хэм финишировал шестым, заслужив путевку в Лигу Европы, а ныне и вовсе удивляет всех, идя на четвертой строчке. И пускай в крайнем туре «молотобойцы» неожиданно уступили Вулверхэмптону (0:1), до этого они порадовали своих болельщиков положительными результатами в матчах с Лестером (4:1), Тоттенхэмом (1:0) и Ливерпулем (3:2).

Внутри Вест Хэма, как сообщают инсайдеры из Англии, царит великолепная атмосфера, и заслуга Мойеса в этом колоссальна. Коуч сумел зарядить футболистов вокруг себя, объединив их единой задачей, и те настроены бороться до последнего. Жаль только, что украинца Андрея Ярмоленко Мойес не видит в числе ключевых игроков Вест Хэма, однако это уже частности, которые никоим образом не могут повлиять на в целом высокую оценку проделываемой шотландцем работы.

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Томас ФРАНК

Поиграть в футбол Томасу Франку удалось непродолжительное время, да и то на любительском уровне. Однако этот аспект никак не помешал датчанину начать работать и ныне весьма успешно себя чувствовать в качестве тренера. Длительное время специалист работал на родине, пока в декабре 2016 года Дин Смит не позвал его к себе ассистентом в Брентфорд. В итоге в октябре 2018-го, когда Смит принял приглашение Астон Виллы и уехал в Бирмингем, новым главным тренером «пчел» стал именно Томас Франк. Боссы клуба не пожелали проводить масштабную перезагрузку в команде, и их выбор оказался верным, так как по итогам минувшего сезона Брентфорд впервые за последние 74 года вернулся в элитарный дивизион английского футбола.

Недоброжелатели предрекали Франку и его команде полный провал, но старт сезона доказал, что «пчелы» могут и будут бороться за положительный результат. В частности, уже в первом туре Брентфорд сенсационно обыграл Арсенал (2:0), а впоследствии добыл еще две неожиданные победы – над Вулверхэмптоном (2:0) и Вест Хэмом (2:1). Увы для поклонников «пчел», затем у них случилась серия из четырех поражений кряду, но 20 ноября подопечным Франка удалось ее прервать, сыграв в результативную ничью с амбициозным Ньюкаслом (3:3).

Очевидно, что задачей № 1 для Брентфорда и его тренера в текущем сезоне является вопрос сохранения прописки в АПЛ. Если это «пчелам» удастся, то солидные финансовые вливания будут обеспечены клубу еще и на следующий год, а это позволит лучше и активнее поработать на трансферном рынке и попытаться создать еще более конкурентоспособный состав. Вопрос только в том, что контракт Франка с Брентфордом истекает летом 2023 года, и в случае успешной работы в нынешнем сезоне, у датчанина вполне может возникнуть немало интересных вариантов, ради которых он окажется готов на отъезд с Брентфорд Коммьюнити, который является домашним стадионом «пчел».

Бруну ЛАЖЕ

Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Лаже

Летом Вулверхэмптону пришлось выйти на рынок тренеров, чтобы выбрать себе нового специалиста, так как Нуну Эшпириту Санту предпочел уйти в Тоттенхэм. В итоге «волки» предпочли не менять португальский вектор, назначив главным тренером еще одного специалиста из этой страны – Бруну Лаже, наиболее известного ранее по работе с Бенфикой.

Изначально назначение Лаже даже в Англии многие эксперты называли не иначе как авантюрой. Наставник не имел опыта самостоятельной работы в АПЛ, хотя ранее входил в тренерские штабы Карлуша Карвальяла в Шеффилд Уэнсдей и Суонси. Три стартовые поражения от Лестера (0:1), Тоттенхэма (0:1) и Манчестер Юнайтед (0:1) еще больше уверили скептиков в их правоте, однако после них Вулверхэмптон начал выкарабкиваться, и сейчас занимает уже шестую строчку в таблице, опережая и Лестер, и Тоттенхэм, и Манчестер Юнайтед.

Позитивным образом на игре и результатах Вулверхэмптона отразилось подписание на правах аренды с опцией выкупа форварда Лейпцига Хван Хи Чхана, который уже успел забить 4 мяча в 9 проведенных в рамках АПЛ поединках. Помимо корейца стоит также выделять весьма успешный старт карьеры в Вулверхэмптоне португальского кипера Жозе Са и добротный уровень футбола Макса Килмана, получившего не так давно украинский паспорт и с которым «волки» снова-таки недавно поспешили подписать новый 5-летний контракт.

Текст: meta.ua/sport/