Бекхэм и Невилл – не гарантия успеха. Почему Интер Майами провалился в МЛС

Хотя амбиции руководства заключались как минимум в выходе в плей-офф

  • 15.11.2021 13:42
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Бекхэм и Невилл – не гарантия успеха. Почему Интер Майами провалился в МЛС
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Невилл

В момент, когда бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм объявил о своем участии в проекте Интер Майами, который получил приглашение в МЛС, многие футбольные болельщики с удовольствием потерли руки – мол, одной интересной историей будет больше. Однако по прошествии двух сезонов Интер Майами все еще не балует своих собственников и фанатов – в частности, по итогам регулярной части МЛС-2021 команда даже не пробилась в плей-офф.

7 ноября Интер Майами провел заключительный матч сезона. Команда Фила Невилла обыграла Нью-Инглэнд Революшн со счетом 1:0, но это уже ничего не означало. В двух предыдущих поединках случились поражения от Атланты Юнайтед (1:2) и Нью-Йорк Сити (1:3), которые фактически поставили жирную точку на чаяниях Невилла и сотоварищей зацепиться за плей-офф.

Интер Майами не стал худшей командой своего дивизиона, но финиш на 11-й строчке из 14-ти возможных все равно можно смело называть провалом. И это при том, что у Невилла под рукой было несколько звездных подопечных, которые, как ожидалось, все еще способны решать достаточно высокие задачи. Речь, прежде всего, о 33-летнем Гонсало Игуаине, 34-летнем Блезе Матюиди, 32-летнем Киране Гиббсе… На пике карьеры каждый из них был выдающимся футболистом, но в США под руководством Фила Невилла они почему-то очень быстро пошли на спад в выступлениях.

Приглашение бывших звезд европейского футбола – давняя практика для американских команд. Даже сейчас в МЛС множество клубов имеют в своих рядах легенд, отправившихся за океан с целью как следует заработать «на старость» и пожить в максимально приятных условиях. И это вряд ли ключевая проблема Интер Майами, потому как тот таки Гонсало Игуаин забил в 30 поединках МЛС 12 мячей и отдал 7 результативных передач. Да, показатели не космические, но вполне себе приемлемые для того, чтобы команда могла хотя бы оказаться в топ-7 и зацепиться за плей-офф.

Фил Невилл был назначен главным тренером Интер Майами в январе. До этого у него не было самостоятельного опыта наставнической работы, кроме трехлетнего цикла в женской сборной Англии, из которой он, собственно, и перебрался за океан, получив приглашение от давнего знакомого по Манчестер Юнайтед Дэвида Бекхэма.

По факту приход Невилла не стал для Интер Майами каким-то прорывом. Под руководством этого наставника команда выиграла лишь в 33% поединков, что оказалось только чуть лучше, нежели у прежнего коуча Диего Алонсо, сумевшего на аналогичном этапе добиться показателя побед в 29%. Интересно, что уругвайский специалист в итоге без особых сомнений был уволен руководством Интер Майами, которое посчитало плоды его работы недостаточно соответствующими амбициям. При том, что до этого в Мексике Диего Алонсо сумел заработать себе достаточно хорошую репутацию, выиграв с Пачукой национальный чемпионат, а с Монтеррейем – Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Но Филу Невиллу отставка пока, похоже, не грозит, и в этом главная проблема Интер Майами – клуб рискует превратиться в игрушку по интересам, где Дэвид Бекхэм и его партнеры принимают решения в менеджменте, основываясь не на результатах и объективных показателях, а на своих личных контактах и симпатиях. Например, после одного из заключительных поединков сезона Невилл открыто заявил, что «судьи нас обманули», что в итоге привело к денежному штрафу, наложенному на английского наставника организаторами.

Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсало Игуаин

Американские обозреватели действительно допускают, что ряд решений в сезоне со стороны арбитров мог быть несправедливым по отношению к Интер Майами, однако это вряд ли краеугольный камень всех неудач команды. Куда важнее другое – Фил Невилл не имеет должного опыта на посту главного тренера профессиональной мужской команды, и сейчас лишь набивает свои первые шишки. Вместо того, чтобы говорить с прессой об этом, английский коуч Интер Майами рассказывает об ошибках арбитров, а это, как известно, не сулит ничего хорошего.

Отчасти в ситуации с Интер Майами Дэвид Бекхэм и другие совладельцы клуба попали в такую же западню, как боссы Манчестер Юнайтед с назначением Уле Гуннара Сульшера. Когда оба (англичанин и норвежец) брались за новую для них работу, то, очевидно, крайне мало сомневались в том, что будут способны справиться с новыми вызовами. Они слишком много побеждали в качестве футболистов при Алексе Фергюсоне и менталитет победителей подсказывал, что нет таких высот, замахнуться на которые Невилл и Сульшер были бы не способны.

Но по факту у Невилла, как частенько и у Сульшера в Манчестер Юнайтед, постоянно кто-то виноват. Рефери – это лишь вершина айсберга, и Бекхэм должен четко понимать, куда плывет его проект, если главный тренер начинает чересчур много внимания в прессе уделять сопутствующим факторам.

Как бы там ни было, но плей-офф МЛС вот уже второй год кряду пройдет без пафосного проекта Дэвида Бекхэма. Что правда, в минувшем году Интер Майами хотя бы отобрался в раунд плей-ин, где сразу же вылетел от Нэшвилла, а сейчас при Филе Невилле сразу же оказался за бортом с многочисленными жалобами и проблемами. Решать последние боссам Интер Майами предстоит уже в самое ближайшее время, иначе интерес к проекту Бекхэма рискует очень быстро сойти на нет, а восстановить его в США будет крайне непросто – там, прежде всего, любят шоу и качество, а не поиск виноватых.

Текст: meta.ua/sport

Юрий Штемберг, Sport.ua

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