Артем ФРАНКОВ: «Золотой мяч мертв окончательно»

Эксперт недоволен победой Лионеля Месси

  • 30.11.2021 03:33
  • 653 просмотра
  • 1 комментарий
Артем ФРАНКОВ: «Золотой мяч мертв окончательно»
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Париже состоялась церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2021 года. В этом году награду в седьмой раз получил Лионель Месси.

Такой результат не устроил главного редактора журнала «Футбол» Артема Франкова.

«Золотой мяч мертв окончательно. Забыли…

Впрочем, правы те, кто сейчас мне пихает - он умер гораздо раньше… Да!», - написал Франков в Telegram.

Источник — Telegram

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Lion
    online
    Lion, 30.11.2021 03:57
    -1
    Понеслось..
    Кто следующий Цыганык, Сабо...
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