Артем ФРАНКОВ: «Золотой мяч мертв окончательно»

В Париже состоялась церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2021 года. В этом году награду в седьмой раз получил Лионель Месси.

Такой результат не устроил главного редактора журнала «Футбол» Артема Франкова.

«Золотой мяч мертв окончательно. Забыли…

Впрочем, правы те, кто сейчас мне пихает - он умер гораздо раньше… Да!», - написал Франков в Telegram.