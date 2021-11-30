Артем ФРАНКОВ: «Золотой мяч мертв окончательно»

В Париже состоялась церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2021 года. В этом году награду в седьмой раз получил Лионель Месси.
Такой результат не устроил главного редактора журнала «Футбол» Артема Франкова.
«Золотой мяч мертв окончательно. Забыли…
Впрочем, правы те, кто сейчас мне пихает - он умер гораздо раньше… Да!», - написал Франков в Telegram.
Источник — Telegram
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