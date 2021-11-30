Тяжелые победы грандов, Де Дзерби за стеклом, феерия Днепра-1

Самые интересные события 16-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

  • 30.11.2021 11:31
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Тяжелые победы грандов, Де Дзерби за стеклом, феерия Днепра-1
© СК Днепр-1

Центральный матч первого тура второго круга состоялся в Днепре, где подопечные Игора Йовичевича разбили команду Юрия Максимова – 5:1. После этой победы «Днепр-1» закрепился на третьем месте. Лидеры – «Динамо» и «Шахтер» - одержали синхронные и очень сложные победы – над «Минаем» и «Ингульцом» соответственно. Внизу турнирной таблицы все так же безнадежно застрял «Мариуполь».

Цифры и факты. Важнейшие события 16-го тура УПЛ

Судья тура

Очень интересное решение в игре «Мариуполь» - «Львов» принял в одном из эпизодов арбитр Дердо. В компенсированное к первому тайму время он назначил довольно опасный штрафной удар в сторону ворот гостей. Но почему-то не позволил хозяевам его завершить. Первый удар оказался заблокирован, а второй – в исполнении Мампасси – завершился взятием ворот «Львова». Но Дердо мгновением раньше сигнализировал о том, что время вышло.  

Дым тура

Ну не могут болельщики «Миная» без пиротехники. Недавно они своими дымовыми шашками едва не сорвали игру против «Мариуполя». Отличились подобным и в матче против «Динамо». В начале первого тайма, когда счет был уже в пользу гостей, фаны закарпатской команды устроили футболистам настоящую дымовую завесу. Но в этот раз без последствий – матч не был прерван. 

Исполнение тура

Победную точку в матче «Минай» - «Динамо» поставил Шапаренко. И вся комбинация, приведшая к голу, и особенно завершающий удар достойны похвалы. Сидорчук с правого фланга навесил в центр штрафной площади, откуда Шапаренко хорошим ударом слета отправил мяч в сетку.

Слова тура

После игры с «Минаем» главный тренер «Динамо» Мирча Луческу пожурил своих подопечных и отдал должное сопернику: «Я предупреждал. Говорил. Видно, они недопоняли, потому что когда началась борьба во втором тайме – они начали уступать. Они запаниковали. Считаю, нам повезло. Мог быть и другой результат. «Минай» создал три-четыре хороших момента, выигрывал единоборства, был агрессивнее, настойчивее, больше желал. Хорошо, что будет неделя на подготовку к следующему матчу, потому что не было пауз вообще у наших ребят – сборная, Лига чемпионов».

Угловой тура

«Десна» открыла счет в выездной игре против «Черноморца» после удачного розыгрыша углового. Калитвинцев хорошо подал от углового флажка, защитник одесситов Биловар не сумел отбить мяч на ближней штанге, переправив его на дальнюю. А там его уже ждал Тотовицкий, который в касание переправил футбольный снаряд в ворота.

 

Матч тура

На «Днепр Арене» встретились команды Йовичевича и Максимова – реальные претенденты на третье место. Матч обещал быть боевым и упертым. Но превратился в фирменный разгром. Хозяева открыли счет уже на 11 секунде игры. И дальше понеслось: забили еще четырежды. «Днепр-1» был явно свежее, явно мастеровитее и явно более мотивирован. А вот «Ворскла» наошибалась на несколько матчей вперед. И смогла забить лишь ничего не значащий «гол престижа» на последних минутах игры.  

Сейв тура

На 50-й минуте матча в Днепре хозяева получили право на пенальти: в штрафной площади «Ворсклы» был сбит Гуцуляк. Форвард «Днепра-1» Довбик получил отличный шанс увеличить свой голеадорский счет. Но не тут-то было. Его удар с «точки» парировал Ризнык. Однако в итоге именно Артему было суждено стать героем матча, а не Дмитрию.

Ошибка тура

Из героев – в антигерои. После того, как Ризнык отбил удар с одиннадцатиметровой отметки, он привез гол в свои ворота. Спустя две минуты Довбик реабилитировался, забив ударом головой с близкого расстояния. А затем, снова через две минуты, именно голкипер полтавчан «помог» отличиться Артему, когда не сумел вынести мяч от своих ворот под прессом двух игроков соперника.

Демарши тура

На послематчевую пресс-конференцию после игры с «Днепром-1» главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов не явился: отрядил туда своего ассистента Омельчука. Для Юрия Вильевича такое поведение – не впервой: доселе он уже дважды в нынешнем сезоне без уважительной причины не являлся на общение с прессой. 

Подобный трюк провернул и наставник «Ингульца» Сергей Лавриненко, не пришедший на флеш-интервью после игры с «Шахтером». Причина отсутствия главного тренера петровцев, по словам ассистента Лавриненко – Олега Стронцицкого, весьма «уважительная»: «сейчас он не может». А на уточняющий вопрос – почему не может – был следующий ответ: «ну не может, и все».

Зрители тура

В матче прошлого тура – против «Руха» - главный тренер «Шахтера» Де Дзерби был удален с тренерского мостика за излишнюю эмоциональность, поэтому в игре против «Ингульца» он не мог руководить действиями своей команды непосредственно на поле. Руководил «горняками» ассистент Де Дзерби – Поссанцини, а сам Роберто наблюдал за игрой в компании директора клуба Дарио Срны с ВИП-ложи. Но и там итальянец очень нервничал, не выпуская из рук электронную сигарету.  

Цифра тура

Если уж побеждать – то по-настоящему, долго. А если проигрывать – то тоже от души. Примерно по такому алгоритму живет нынче «Металлист-1925». Харьковская команда, проиграв на выезде «Руху», потерпела пятое подряд поражение во всех турнирах. А до этого подопечные Валерия Кривенцова одержали пять подряд побед. 

Удар тура

Единственный гол в матче «Колос» - «Верес» был забит в середине второго тайма. Отличился полузащитник хозяев Ильин. Олегу удался точный дальний удар в правый от голкипера угол ворот. Следует отметить, что в том эпизоде сначала ошиблись полевые игроки команды из Ровно, а затем и вратарь Когут «потерял» рамку. Однако в любом случае нужно отдать должное Ильину: он отлично сориентировался в ситуации и неплохо приложился к мячу.   

Символическая сборная тура: Литовка – Додо, Белый, Довгий – Сидорчук, Пихаленок, Шапаренко, Ильин, Гуцуляк – Довбик, Борячук.  

Валерий Василенко, Sport.ua

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