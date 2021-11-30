Цифры и факты. Важнейшие события 16-го тура УПЛ

Sport.ua cобрал главные события минувшего тура в статистическом разрезе

  • 30.11.2021 11:09
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Цифры и факты. Важнейшие события 16-го тура УПЛ
© ФК Динамо Киев

«Динамо» берет верх над «Минаем» во всех 4-х встречах в УПЛ, забив в общей сложности 11 мячей и не пропустив ни одного.

Киевляне празднуют 300-ю викторию на чужих полях в чемпионатах Украины.

Динамовцы, одержавшие 7-ю подряд победу на выезде (мячи 18-4), продлевают свою беспроигрышную гостевую серию до 19 игр (+17=2).

Подопечные Мирчи Луческу становятся авторами 40-й победы гостей в сезоне-2021/22.

«Динамо» проводит 10-й сухой матч в УПЛ-2021/22, а «Минай» - 10-й безголевой дома в элитном дивизионе.

Виталий Буяльский проводит 250-й поединок в рядах бело-синих (ЧУ - 160, КУ - 21; СК - 6, ЕК - 63), а Виталий Миколенко - 150-й в карьере (ЧУ - 86, КУ - 10, СК - 2, ЕК - 31, СУ - 21).

90-й гол в карьере забивает Виктор Цыганков (ЧУ - 70, КУ - 4, ЕК - 10, СУ - 6), 20-й - Николай Шапаренко (ЧУ - 15, КУ - 2, ЕК - 2, СУ - 1).

Виктор Цыганков становится 5-м игроком киевлян, забившим 25 победных мячей в УПЛ.

Виктор Цыганков 5-й чемпионат подряд записывает в свой актив не менее 10 голов.

«Минай», потерпевший 10-е поражение в родных стенах, продлевает две свои «рекордные» безвыигрышные серии: общую - до 15 матчей (=7-8), а домашнюю - до 8 (=5-3).

«Шахтер» берет верх над «Ингульцом» во всех трех встречах в УПЛ (мячи 4-1).

Подопечные Роберто Де Дзерби одерживают в общем 6-ю победу кряду (мячи 18-3), а в гостях - 3-ю (мячи 6-1).

Беспроигрышная серия горняков достигает 13 матчей (+11=2).

Тете, 4-й раз поразивший ворота красно-желтых (по 2 гола - в УПЛ и Кубке Украины), забивает 30-й мяч за оранжево-черных (ЧУ - 24, КУ - 2, ЕК - 4).

«Ингулец» обновляет личный антирекорд, обходясь без голов на своем поле 374 минуты кряду.

40-й матч в чемпионатах Украины на посту главного тренера петровцев проводит Сергей Лавриненко (+7=15-18, 35-62).

ФК Шахтер Донецк

«Днепр-1» одерживает 4-ю победу подряд, как в общем (мячи 13-2), повторяя личный рекорд, так и дома (мячи 14-2).

30-ю викторию в УПЛ на тренерском посту празднует Игор Йовичевич.

Сине-бело-голубые обновляют клубное достижение, обходясь без дележки очков 15 игр кряду (+11-4).

Второй гол Артема Довбика в ворота «Ворсклы» становится 100-м для команд Игора Йовичевича в чемпионатах Украины.

Артем Довбик забивает полтавчанам в УПЛ больше, чем кому-либо - 6 мячей (5 - за «Днепр-1», 1 - за «Днепр»).

«Ворскла» терпит 55-е крупное поражение в украинских чемпионатах.

Мяч, забитый Даниилом Кравчуком, оказывается 100-м, пропущенным «Днепром-1» в элитном дивизионе.

Вратари бело-зеленых обновляют свой же рекорд УПЛ, выиграв 35-ю пенальтийскую дуэль.

Дмитрий Ризнык становится 8-м голкипером, парировавшим 3 пенальти подряд, и 5-м, выигравшим 4 кряду поединка один на один.

«Заря» продлевает свою общую голевую серию до 15 игр, повторяя личный рекорд, а гостевую - до 13.

450-й матч в украинской карьере проводит Александр Гладкий (ЧУ - 336, КУ - 46, СК - 5, ЕК - 52, СУ - 11), 100-й в УПЛ за «Зарю» - Артем Громов.

«Александрия» обходится без ничьих в родных стенах 11 игр кряду (+6-5).

«Десна» впервые забивает и побеждает в гостях у «Черноморца».

Андрей Тотовицкий, который 3-й раз поразил ворота «моряков», причем в рядах третьего клуба (ранее по 1 мячу - за «Ильичевец» и «Зарю»), становится автором 150-го гола «Десны» в элитном дивизионе.

«Колос» прерывает свою «рекордную» домашнюю серию с пропущенными мячами, которая составила 7 матчей. Последний раз ковалевцы играли дома на «ноль» 30 июля 2021 года - 1:0 с «Металлистом 1925».

Безголевая гостевая серия «Вереса» достигает 343-х минут.

«Мариуполь» поднимает планку личного антирекорда, потерпев 7-е кряду поражение в родных стенах (мячи 9-17). А еще одно свое клубное «достижение» 12-летней давности азовцы повторяют, пропуская дома 8 матчей подряд.

Безничейная серия подопечных Остапа Маркевича достигает 15 игр (+2-13).

Победой отмечает 10-й матч в УПЛ на посту главного тренера «Львова» Олег Дулуб (+4=2-4, 8-11).

«Рух» празднует 10-ю викторию в элитном дивизионе.

«Металлист 1925» терпит в общем 4-е поражение подряд (мячи 1-12), а в гостях - 3-е (мячи 0-6).

Харьковчане продлевают свою безголевую серию до 354-х минут.

100-й матч в чемпионатах Украины проводит Евгений Цымбалюк («Десна»), 50-й - Артем Габелок («Металлист 1925») и Назарий Ныч («Львов»), 1-й - Артем Смоляков («Ингулец»).

70-й мяч в УПЛ забивает Виктор Цыганков, 15-й - Николай Шапаренко, 5-й - Максим Имереков.

4-ю игру кряду не уходит с поля без гола Артем Довбик.

4-й дубль в украинских чемпионатах делает Артем Довбик, 2-й - Алексей Гуцуляк.

Во 2-м клубе элиты открывает голевой счет Максим Имереков («Заря»).

22-й пенальти из 23-х, в том числе 11 последних подряд, реализовывает Виктор Цыганков.

6-ю пенальтийскую дуэль из 15 выигрывает Дмитрий Ризнык.

35-й сухой матч в УПЛ проводит Георгий Бущан.

50-й «горчичник» зарабатывает для своей команды в нынешнем сезоне Владимир Якимец («Львов»).

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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