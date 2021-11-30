Карпин хочет, чтобы против Италии в январе сыграла Россия, а не Украина

Сборная Украины может сыграть товарищеский матч против команды Италии в январе 2022 года, однако и Россия претендует на этот спарринг.

Главный тренер итальянцев Роберто Манчини намерен организовать товарищеский матч в интервале между 28 и 31 января 2022 года. Он рассматривает трех потенциальных соперников: Украина, Шотландия и Россия.

Роберто Манчини хочет организовать в конце января краткосрочный сбор с проведением контрольного матча. Серия А уйдет на паузу с 24 января по 4 февраля. Товарищеская игра официально еще не утверждена. Матч, скорее всего, состоится либо во Флоренции, либо в Бергамо.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не против, чтобы именно его команда сыграла против Италии в январе:

«Сыграть с Италией? Смотря где, когда и в каких условиях. Тут все будет зависеть от разных факторов. РФС ничего не говорил про февральский сбор. Ни по какому. Тур перенесли — и это хорошо. Италия так делает? Они находятся не в тренировочном периоде. У нас все команды готовятся в соревновательный период. В клубе важно наигрывать связи в этот момент. Как клубный тренер - я бы не хотел отпускать. Хотелось бы получить 10 дней. Еще не утверждено, что тур перенесен. Много вопросов. Все обсуждения будут после понимания, кто вышел в евровесну».

Все упомянутые команды планируют подготовку к матчам плей-офф квалификации ЧМ-2022, которые состоятся 24 и 29 марта. Напомним, что на стадии полуфиналов плей-офф в марте Украина сыграет на выезде с Шотландией. Победитель затем встретится с Уэльсом или Австрией. Итальянцы сначала примут Северную Македонию, а в случае успеха полетят в гости к Португалии или Турции.