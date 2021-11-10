Шеве нужны украинцы, сборная прибыла в Одессу, Жилстрой-1 взял первое очко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 9 ноября.

1A. Интригующий выбор. Как Италия отреагировала на появление Шевченко в Дженоа

Мнения итальянских СМИ и фанатов на смену наставника «Дженоа»

1B. Супряга и россиянин. Кто еще понадобился Шевченко в Дженоа?

Итальянская пресса продолжает обсуждать фамилии потенциальных новобранцев «грифонов»

2. ФОТО. Сборная Украины прибыла в Одессу на товарищеский матч с Болгарией

Поединок пройдет 11 ноября на стадионе «Черноморец» в Одессе

3A. Усиление для Динамо. Скамейка не соответствует уровню: кого хотел Луческу?

Журналист Игорь Цыганык рассказал о ситуации с селекцией в «Динамо»

3B. Вильи в Динамо не будет. Руководство Бока Хуниорс назвало заоблачные цифры

Трансфер колумбийца срывается

4A. Сколько получит чистыми? Названа зарплата Шевченко в Дженоа

Экс-наставник сборной Украины будет зарабатывать в Италии 2 млн евро в год

4B. ФОТО. Первая тренировка Шевченко в Дженоа

Украинский тренер провел первое занятие с новыми подопечными

5. Трансферная бомба. Ман Сити и Барса устроят обмен суперзвездами

«Горожане» за Френки Де Йонга готовы отдать Стерлинга и доплатить 20 млн евро

6A. ВИДЕО. Поворознюк разнес в щепки судейство матча Ингульца с Днепром-1

Руководитель клуба из Петрово крайне недоволен работой Сергея Бойко

6B. ПОВОРОЗНЮК: «Надо объединиться в телепул. Денисов, мы найдем куда продать»

Президент «Ингульца» высказал свое мнение о телевизионном пуле

7A. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер попрощался с Дентиньо

Донецкий клуб не стал продлевать контракт с бразильцем

7B. Стали известны планы Дентиньо после ухода из Шахтера

Футболист планирует вернуться домой и не спешить с выбором нового клуба

8. Снова без голов. Жилстрой-1 сыграл вничью с Брейдабликом в Лиге чемпионов

Харьковчанки набрали первое очко в групповом турнире

9A. Калинина выиграла первый сет, но проиграла Кудерметовой в Линце

До топ-50 был один шаг

9B. Титула не будет. Цуренко проиграла во втором круге турнира в Австрии

Леся не смогла победить Алисон ван Эйтванк из Бельгии

10. Андрей Шевченко в Дженоа: за и против

Оцениваем перспективы нашей легенды на новом рабочем месте