Супряга и россиянин. Кто еще понадобился Шевченко в Дженоа?

Новоиспеченный главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко, как ожидается, рассчитывает на весьма активную работу клуба на январском трансферном рынке.

По имеющейся информации, Шевченко рассчитывает заполучить в «Дженоа» форварда «Динамо» Владислава Супрягу, а также хавбека «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука.

Помимо них Шевченко хотел бы видеть среди своих подопечных в «Дженоа» Виталия Миколенко и Александра Зинченко, с которыми имел опыт сотрудничества в национальной сборной Украины.