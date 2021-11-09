Супряга и россиянин. Кто еще понадобился Шевченко в Дженоа?

Итальянская пресса продолжает обсуждать фамилии потенциальных новобранцев «грифонов»

  • 09.11.2021 20:29
  • 5051 просмотр
  • 12 комментариев
Супряга и россиянин. Кто еще понадобился Шевченко в Дженоа?
© Ю.Юрьев. Владислав Супряга

Новоиспеченный главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко, как ожидается, рассчитывает на весьма активную работу клуба на январском трансферном рынке.

По имеющейся информации, Шевченко рассчитывает заполучить в «Дженоа» форварда «Динамо» Владислава Супрягу, а также хавбека «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука.

Помимо них Шевченко хотел бы видеть среди своих подопечных в «Дженоа» Виталия Миколенко и Александра Зинченко, с которыми имел опыт сотрудничества в национальной сборной Украины.

Источник — FantaMaster

(47 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 09.11.2021 20:52
    +2
    Источник — FantaMaster - не намного лучше Вацько или Цыганыка.
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    UKRAINE FAN
    UKRAINE FAN, 09.11.2021 21:04
    +1
    Шеве нужно спасать Дженоа а не потопить.
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    Сергей Чёрный
    Сергей Чёрный, 09.11.2021 21:03
    +1
    А как же Артёмка Беседин , лучший форвард оборонного плана .
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    Vladislav Pohily
    online
    Vladislav Pohily, 09.11.2021 20:50
    +1
    По Супряге - это разве что с Игорь Михайловичем договорятся новых боссов Дженоа развести).
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    Turnok
    Turnok, 09.11.2021 20:41
    +1
    Супрягу нужно отдавать. Парень он, я думаю, перспективный и будет в Генуе прогрессировать. Всё-равно он Мистеру не нужен.
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    CheMP
    online
    CheMP, 09.11.2021 20:52
    0
    Резо в деле!
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    belerilf1
    belerilf1, 09.11.2021 20:50
    -1
    я проржусь если шева разведёт американцев на супрягу. думаю даже суркис поделится частью от трансфера, если до него дойдёт.
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    belerilf1
    belerilf1, 09.11.2021 20:49
    -1
    OKs100, 09.11.2021 20:47
    Он сам не хочет переходить в другой клуб. В Динамо можно сидеть в резерве и ничего не делать, получая за это 3 миллиона долларов в год, а в Дженоа его зарплата будет всего 2.5 миллионов и придется еще играть в футбол. Кому это нужно?
    и до какого года у него контракт с динамо, как долго он ещё будет получать 3 млн в год?
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    rasta13
    rasta13, 09.11.2021 20:39
    -1
    Ну для сборной это плюс если еще и Супряга вдруг выстрелит там, но купить у Динамо нашего игрока сейчас ой как не легко.
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    axylinam
    axylinam, 09.11.2021 20:35
    -1
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    Krot___mad__
    Krot___mad__, 09.11.2021 20:39
    -2
    Для Супряженого лучшие что может быть это арендоморец
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    OKs100
    online
    OKs100, 09.11.2021 20:47
    -3
    Turnok, 09.11.2021 20:41
    Супрягу нужно отдавать. Парень он, я думаю, перспективный и будет в Генуе прогрессировать. Всё-равно он Мистеру не нужен.
    Он сам не хочет переходить в другой клуб. В Динамо можно сидеть в резерве и ничего не делать, получая за это 3 миллиона долларов в год, а в Дженоа его зарплата будет всего 2.5 миллионов и придется еще играть в футбол. Кому это нужно?
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