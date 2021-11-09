Супряга и россиянин. Кто еще понадобился Шевченко в Дженоа?

Новоиспеченный главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко, как ожидается, рассчитывает на весьма активную работу клуба на январском трансферном рынке.
По имеющейся информации, Шевченко рассчитывает заполучить в «Дженоа» форварда «Динамо» Владислава Супрягу, а также хавбека «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука.
Помимо них Шевченко хотел бы видеть среди своих подопечных в «Дженоа» Виталия Миколенко и Александра Зинченко, с которыми имел опыт сотрудничества в национальной сборной Украины.
Источник — FantaMaster
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