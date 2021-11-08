Шевченко хочет видеть в Дженоа двух игроков сборной Украины

Новый тренер генуэзцев уже думает об усилении команды

  • 08.11.2021 17:08
  • 4526 просмотров
  • 10 комментариев
Шевченко хочет видеть в Дженоа двух игроков сборной Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Вчера Андрей Шевченко был назначен на пост главного тренера «Дженоа». По информации генуэзского издания «Secolo XIX», украинский специалист уже думает над усилением состава команды в январе.

Шевченко составил список из четырех игроков, которых он хотел бы подписать в январе. Среди них два игрока сборной Украины – защитник «Динамо» Киев Виталий Миколенко и хавбек «Манчестер Сити» Александр Зинченко.

Также в списке – два игрока бывших клубов Шевченко, «Милана» и «Челси». Речь идет о хавбеках Саму Кастильехо и Кристиан Пулишиче.

Сейчас «Дженоа» делит 17-18 места в турнирной таблице Серии А с 9 очками в активе.

Источник — Il Secolo XIX

(33 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Vladislav Pohily
    online
    Vladislav Pohily, 08.11.2021 17:15
    +4
    Сейчас пол состава сборной Украины начнут записывать в потенциальные новички Дженоа). По словам СМИ Фонсека должен был пол Шахтера в Рому перевезти, а на деле не перешел никто.
    Ссылка
    Turnok
    online
    Turnok, 08.11.2021 17:27
    +3
    Зинченко думаю вполне может оказаться в Дженоа, а вот на Миколенко, как обычно бывает в Динамо, повесят неподъёмный ценник.
    Ссылка
    source02
    online
    source02, 08.11.2021 17:15
    +1
    ну хотеть не вредно
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    Diamond66689
    online
    Diamond66689, 08.11.2021 17:29
    0
    Да какой Микола или Зина,максимум Супряга.Врядли Суркис отпустит меньше 20ки Миколу.Дженоа это команда которая близка к вылету,туда надо брать перспективных украинских игроков,А мы почему то считаем Цыгана и Миколу перспективными хотя они уже давно стоят на одном месте и не развиваются а деградируют,это уже не перспективные игроки.
    Пусть Шева берет Довбика Беседина и Супрягу,Зубкова,
    А для Зины,Миколы и Цыганкова Дженоа не клуб их амбиций и уровня.
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    lgpaladin
    online
    lgpaladin, 08.11.2021 17:11
    0
    ну началось ...
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    lizerginnn
    online
    lizerginnn, 08.11.2021 17:24
    -1
    А как же Супряга???
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    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 08.11.2021 17:15
    -1
    Лучше Гармаш и Цыганков. Они любят пасту.
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    Bohdan
    Bohdan, 08.11.2021 17:18
    -3
    Виходить, що Миколенко серйозно віднісся до слів Шевченка: "Мне совсем не смешно СЬІНОК".
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    Nordenus
    online
    Nordenus, 08.11.2021 17:15
    -3
    Пусть лучше Миколенко в Дженоа привозит мячи, чем в Динамо))
    Ну а Зинченко никто не отпустит из МС, он хоть и на банке, но всегда в обойме команды Пепа, да и травмированных сейчас достаточно
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    belerilf1
    belerilf1, 08.11.2021 17:18
    -5
    ему так нужен этот миколенко, это своему хозяину суркису хочет приятное сделать , 17 млн на дороге не валяются.
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