Шевченко хочет видеть в Дженоа двух игроков сборной Украины

Вчера Андрей Шевченко был назначен на пост главного тренера «Дженоа». По информации генуэзского издания «Secolo XIX», украинский специалист уже думает над усилением состава команды в январе.

Шевченко составил список из четырех игроков, которых он хотел бы подписать в январе. Среди них два игрока сборной Украины – защитник «Динамо» Киев Виталий Миколенко и хавбек «Манчестер Сити» Александр Зинченко.

Также в списке – два игрока бывших клубов Шевченко, «Милана» и «Челси». Речь идет о хавбеках Саму Кастильехо и Кристиан Пулишиче.

Сейчас «Дженоа» делит 17-18 места в турнирной таблице Серии А с 9 очками в активе.