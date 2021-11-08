Шевченко хочет видеть в Дженоа двух игроков сборной Украины

Вчера Андрей Шевченко был назначен на пост главного тренера «Дженоа». По информации генуэзского издания «Secolo XIX», украинский специалист уже думает над усилением состава команды в январе.
Шевченко составил список из четырех игроков, которых он хотел бы подписать в январе. Среди них два игрока сборной Украины – защитник «Динамо» Киев Виталий Миколенко и хавбек «Манчестер Сити» Александр Зинченко.
Также в списке – два игрока бывших клубов Шевченко, «Милана» и «Челси». Речь идет о хавбеках Саму Кастильехо и Кристиан Пулишиче.
Сейчас «Дженоа» делит 17-18 места в турнирной таблице Серии А с 9 очками в активе.
Источник — Il Secolo XIX
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Пусть Шева берет Довбика Беседина и Супрягу,Зубкова,
А для Зины,Миколы и Цыганкова Дженоа не клуб их амбиций и уровня.
Ну а Зинченко никто не отпустит из МС, он хоть и на банке, но всегда в обойме команды Пепа, да и травмированных сейчас достаточно
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