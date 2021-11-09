Андрей Шевченко в Дженоа: за и против

Все произошло очень быстро. В смысле, то, что успели вынести на «широкую» публику. В минувшие четверг-пятницу появились первые серьезные инсайды о том, что Андрей Шевченко возглавит «Дженоа», о его зарплате и тренерском штабе. Уже в субботу главного на тот момент тренера генуэзцев Баллардини оперативно отправили в отставку, а в воскресенье вечером «Дженоа» официально уведомил о том, что новым наставником команды стал Шевченко.

Из этого всего можно сделать простой вывод: переговорный процесс шел очень быстро, и стороны не менее быстро нашли общий язык. Стало быть, есть взаимная симпатия и доверие. Очень хорошо.

Тоже хорошо, что Шевченко приходит в новую команду частично с теми людьми, с которыми работал в сборной Украины. В частности, с Мауро Тассотти. Этот специалист котируется в Италии даже выше, нежели сам Шева. Он тоже легенда «Милана», но, в отличие от Андрея, имеет неплохой тренерский опыт работы именно с клубными командами.

Также Андрею будет помогать Луиджи Ночентини, еще один его экс-ассистент по сборной. А вот Андреа Малдеры в новом тренерском штабе «грифонов» не будет. И это, по всеобщему убеждению, серьезный минус. Потому что Малдера считается тактическим фриком: именно он «ставил» игру нашей национальной команды. Почему итальянец отказался входить в тренерский штаб «Дженоа» (а то, что ему Шева предлагал - общеизвестно)? По словам Андрея Николаевича, Андреа захотел «что-то изменить в жизни». То есть хочет податься на самостоятельные хлеба.

Одним словом, отсутствие Малдеры – серьезная потеря для Шевченко. Но не самая большая. Ее, эту проблему, можно решить уже по ходу сезона: отличных аналитиков в Италии предостаточно.



Твиттер Дженоа

Но о проблемах чуть позже. Сейчас о плюсах. Шевченко – легенда не только украинского, но и итальянского футбола. Именно там прошли его лучшие годы. По большому счету, он уже больше европеец, нежели украинец. Во всяком случае, на Апеннинах его точно считают своим. То есть, уже ставший родным язык, такой же менталитет, статус и уважение – все эти и иные подобные атрибуты на первых порах будут помогать Андрею.

Хорошо и то, что новую работу он получил довольно быстро – не прошло и полгода после предыдущей. И та, предыдущая, - ее результаты достаточно высоко оценивают в Италии (особенно вишенку на торте – выход в четвертьфинал Евро-2020).

Необходимо учитывать и тот аспект, что назначение произошло аккурат перед антрактом на матчи сборных. У Андрея и его штаба будет хотя бы определенное время на разбор «завалов» после Баллардини.

Да и контракт нехилый – до лета 2024-го, с годовым окладом от 1,8 до 2 миллионов евро (по разным данным). Следовательно, даже если не сложится и придется уходить заблаговременно, получит неплохую неустойку.

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Ну, а дальше следует говорить о проблемах, с которыми Шевченко обязательно встретится на новом рабочем месте.

Андрей ни минуты не проработал на какой-либо должности в клубном футболе. Не скажу, что это большой минус, но и плюсом явно не назовешь. Все-таки работа тренера сборной и клубного наставника по специфике весьма отличаются. И дело тут не в понимании футбола, а в понимании процессов и нюансов. В этой связи очень бы пригодился Малдера. Будем надеяться, что функции Андреа будет тянуть Мауро.

«Дженоа», назначив Шевченко, несомненно, очень рискует. Причем рискует еще больше, нежели Андрей. Потому что украинец на новом рабочем месте может больше найти, чем потерять. Если, не дай Бог, не срастется, всегда ведь можно сказать – аутсайдер, проваленный старт, возрастной состав и прочее. А вот новые клубные владельцы, по ходу, еще очень далеки от реалий серии А. Поговаривают, американцы, купив контрольный пакет акций клуба, сходу поставили задачу стать чемпионом. Причем уже в нынешнем сезоне. Затем, проанализировав ситуацию, немного опустили планку: пробиться в еврокубки. То есть, с одной стороны можно говорить, что собственники клуба – люди амбициозные, и наверняка под задачу готовы выделить хорошие деньги. Ну, насколько хорошие – посмотрим уже в ближайшее трансферное окно. А с другой – если они хотят, как минимум, в еврокубки, и реально будут выделять деньги, а команда и новый тренерский штаб не будут «тянуть», все для Шевченко может закончиться плачевно. И не факт, что нынешние хорошие отношения между боссами и тренером и в дальнейшем будут оставаться таковыми.

Тем более, что еще свежи в памяти неудачные примеры, когда бывшие молодые легенды, без серьезного клубного опыта, возглавляли команды серии А. Пирло, Индзаги-старший, Зеедорф, Гаттузо – практически все партнеры Шевы по «Милану», ставшие на тренерскую стезю, на первых порах проваливались.

Конечно, исключения из правил всегда бывают, и я очень желаю Андрею Николаевичу достичь успеха в «Дженоа», вернуть славные времена этой команды, как высказался сразу после назначения украинский наставник. Но априори его путь будет очень трудным.

Команда под его рукой действительно не самая лучшая, нету здорового баланса между опытом и молодостью. Наверняка возникнут проблемы и с психологией: 17 место после 12 туров, лишь одна победа, до зоны вылета – один шаг («грифоны» опережают идущую на 18-м месте «Сампдорию» лишь по дополнительным показателям: у земляков одинаково очков). Тут нужно сразу же засучивать рукава и с головой погружаться в изнурительную и зачастую неблагодарную работу. Как отреагирует коллектив, если Андрей решит «закрутить ганки»? А как на все эти вызовы отреагирует сам Андрей – мы ведь только можем догадываться.

А тут еще и дальнейший турнирный график у «красно-синих» очень сложный. Если не сказать больше. Боевым крещением для Шевченко станет 21 ноября – игра против кризисной, но оттого точно опасной «Ромы», ведомой бывшим наставником Андрея по «Челси» Моуринью. А дальше – «Удинезе», «Милан», «Ювентус», «Сампдория», «Лацио» и «Аталанта». То есть, из этих семи ближайших соперников относительно удобоваримыми могут считаться лишь двое – «Удинезе» и «Сампа». Но фриульцы все равно выше «Дженоа» в таблице, следовательно, не хуже по уровню, а о земляках и говорить нечего: это будет принципиальное дерби.

В общем, проблем и шероховатостей на новом рабочем месте у Шевченко будет воз и маленькая тележка. И не исключено, что «Дженоа» и при Андрее будет бороться за выживание, а не за более высокие места. Поэтому не факт, что нынешнее, радушное и почти феерическое восприятие итальянской футбольной публикой нового тренерского штаба «Дженоа» будет таким же и после Нового года.

Но Андрей точно знал, куда шел. Он очень хотел получить серьезный опыт работы с хорошей клубной командой. И он его точно получит. Как по мне, с тех всех вариантов, которые фигурировали в прессе относительно возможной локации для продолжения карьеры Шевченко-тренера, нынешняя – самая подходящая: элитная команда, с историей. А в случае неудачи будут железобетонные, объективные аргументы, почему не получилось. В условном «Селтике» таковых бы не оказалось.

В любом случае и при любом исходе выбор Шевченко нужно уважать. Он этого заслуживает. И пожелать ему удачи – она точно ему пригодится. Ну, а остальное уже во многом зависит только от него.

Текст: meta.ua/sport