Сколько получит чистыми? Названа зарплата Шевченко в Дженоа

Стала известна зарплата украинского тренера Андрея Шевченко в «Дженоа», клубе Серии A.

Экс-наставник сборной Украины будет зарабатывать в Италии 2 млн евро в год чистыми (2,62 млн евро без учета налогов), по данным Calcio e finanza.

7 ноября новые владельцы «Дженоа» официально назначили Андрея Шевченко на должность главного тренера команды. Контракт подписан до 30 июня 2024 года.