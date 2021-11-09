Сколько получит чистыми? Названа зарплата Шевченко в Дженоа

Стала известна зарплата украинского тренера Андрея Шевченко в «Дженоа», клубе Серии A.
Экс-наставник сборной Украины будет зарабатывать в Италии 2 млн евро в год чистыми (2,62 млн евро без учета налогов), по данным Calcio e finanza.
7 ноября новые владельцы «Дженоа» официально назначили Андрея Шевченко на должность главного тренера команды. Контракт подписан до 30 июня 2024 года.
🔴🔵🇺🇦 Il primo giorno di mister #Shevchenko al Signorini. pic.twitter.com/qvvbpp5PtY— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 8, 2021
❤️💙 Ben arrivato a Villa Rostan, mister!— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 8, 2021
🇺🇦 #Shevchenko #Шевченко pic.twitter.com/Anh0rdM5VE
🔴🔵 First day!— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 8, 2021
🇺🇦 #Shevchenko #Шевченко pic.twitter.com/J3oeVXXZh5
Источник — Calcio e Finanza
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