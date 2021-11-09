Поедут ли игроки сборной Украины в Дженоа? Журналист оценил шансы

Реакция Цыганыка: на карандаше у Шевченко оказались Миколенко и другие

  • 09.11.2021 00:17
  • 436 просмотров
  • 0 комментариев
Поедут ли игроки сборной Украины в Дженоа? Журналист оценил шансы
© УАФ. Миколенко и Шевченко

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире авторской программы Цыганик LIVE проанализировал возможность трансфера украинских футболистов в «Дженоа», который на днях возглавил Андрей Шевченко:

«Пока нельзя говорить о том, какие украинские футболисты могут усилить «Дженоа». У Шевченко сейчас очень сложный календарь. У него поединки с «Ювентусом», «Миланом», «Ромой», «Лацио». Сейчас он думает, как с теми футболистами, которые есть, набрать максимум очков, чтобы зимой чувствовать себя спокойно.

То, что Шевченко думает об украинских футболистах, вполне логично. Он работал с этими игроками в сборной Украины. И уже вскоре Шевченко будет понимать, что есть футболисты сборной Украины, которые могут усилить «Дженоа» и дать результат. Будут ли это Ярмоленко, Цыганков, Миколенко или Матвиенко? Я хочу сказать, что это будет не так-то просто.

Если у Ярмоленко истекает контракт летом и он может стать свободным агентом, то за Матвиенко, Цыганкова и Миколенко придется платить. И захочет ли «Дженоа» это делать, это уже вопрос. Но то, что Шевченко держит игроков сборной Украины в голове, я уверен.

Перейдет ли Супряга зимой в «Дженоа»? Я сомневаюсь. Поскольку на данном этапе для «Дженоа» ключевыми являются футболисты, которые могут помочь остаться в Серии А. Супряге, я думаю, еще нужно достаточно много времени и игровой практики».

Источник — Циганик LIVE

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности