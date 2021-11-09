Поедут ли игроки сборной Украины в Дженоа? Журналист оценил шансы

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире авторской программы Цыганик LIVE проанализировал возможность трансфера украинских футболистов в «Дженоа», который на днях возглавил Андрей Шевченко:

«Пока нельзя говорить о том, какие украинские футболисты могут усилить «Дженоа». У Шевченко сейчас очень сложный календарь. У него поединки с «Ювентусом», «Миланом», «Ромой», «Лацио». Сейчас он думает, как с теми футболистами, которые есть, набрать максимум очков, чтобы зимой чувствовать себя спокойно.

То, что Шевченко думает об украинских футболистах, вполне логично. Он работал с этими игроками в сборной Украины. И уже вскоре Шевченко будет понимать, что есть футболисты сборной Украины, которые могут усилить «Дженоа» и дать результат. Будут ли это Ярмоленко, Цыганков, Миколенко или Матвиенко? Я хочу сказать, что это будет не так-то просто.

Если у Ярмоленко истекает контракт летом и он может стать свободным агентом, то за Матвиенко, Цыганкова и Миколенко придется платить. И захочет ли «Дженоа» это делать, это уже вопрос. Но то, что Шевченко держит игроков сборной Украины в голове, я уверен.

Перейдет ли Супряга зимой в «Дженоа»? Я сомневаюсь. Поскольку на данном этапе для «Дженоа» ключевыми являются футболисты, которые могут помочь остаться в Серии А. Супряге, я думаю, еще нужно достаточно много времени и игровой практики».