ФОТО. Первая тренировка Шевченко в Дженоа

Вторник, 9 ноября стал для Андрея Шевченко первым рабочим днем на посту главного тренера «Дженоа». Клуб опубликовал фотографии с первой тренировки команды под руководством нового наставника:
🔴🔵👊 Primo allenamento per mister #Shevchenko!— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 9, 2021
⚽️ First training! pic.twitter.com/zLSg4IbT4a
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Источник — ФК Дженоа
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