ВИДЕО. Шевченко прибыл на первую тренировку в Дженоа

Украинский специалист приступил к работе

  • 09.11.2021 17:02
  • 2640 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Шевченко прибыл на первую тренировку в Дженоа
© ФК Дженоа. Андрей Шевченко

Сегодня новый главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прибыл на базу клуба для проведения своей первой тренировки с новой командой:

Официальная презентация Шевченко в качестве тренера «Дженоа» должна состояться завтра, 10 ноября.

Источник — ФК Дженоа

(19 голосов)

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Комментарии
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    Nordenus
    online
    Nordenus, 09.11.2021 17:24
    +1
    Шева вовремя приехал, а футболисты опаздывают походу))
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    Trollface
    Trollface, 09.11.2021 17:21
    +1
    С почином! Удачи.
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    belerilf1
    belerilf1, 09.11.2021 18:00
    0
    сейчас будет 100500 статей шеве то, шева сё, шева сходил на толчок в генуе.
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    Viktor Krichevskii
    online
    Viktor Krichevskii, 09.11.2021 17:26
    0
    Nordenus, 09.11.2021 17:24
    Шева вовремя приехал, а футболисты опаздывают походу))
    Не ....то шева опоздал....все уже разьехались
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