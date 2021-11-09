ВИДЕО. Шевченко прибыл на первую тренировку в Дженоа

Сегодня новый главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прибыл на базу клуба для проведения своей первой тренировки с новой командой:
🔴🔵 Si parte!— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 9, 2021
▶️ Let’s start! ▶️ pic.twitter.com/P0V4Ska6Oi
Официальная презентация Шевченко в качестве тренера «Дженоа» должна состояться завтра, 10 ноября.
Источник — ФК Дженоа
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