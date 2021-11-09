Стали известны планы Дентиньо после ухода из Шахтера

Футболист планирует вернуться домой и не спешить с выбором нового клуба

  • 09.11.2021 09:40
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Стали известны планы Дентиньо после ухода из Шахтера
© ФК Шахтер. Дентиньо (справа)

32-летний универсальный полузащитник Дентиньо, который накануне покинул «Шахтер» после 10 лет пребывания в клубе, не собирается предпринимать поспешных решений в своей карьере.

Сообщается, что Дентиньо хочет вернуться в Бразилию, чтобы воссоединиться с семьей, после чего будет обдумывать имеющиеся у него предложения по поводу предстоящей карьеры.

По имеющейся информации, родной клуб Дентиньо «Коринтианс» пока не планирует выходить на футболиста с предложением о сотрудничестве, так как не испытывает проблем с игроками этого амплуа.

Дентиньо отыграл за «Шахтер» во всех турнирах 197 матчей, забил 29 мячей и вошел в топ-50 бомбардиров за всю историю клуба.

Источник — Globo

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