Стали известны планы Дентиньо после ухода из Шахтера

32-летний универсальный полузащитник Дентиньо, который накануне покинул «Шахтер» после 10 лет пребывания в клубе, не собирается предпринимать поспешных решений в своей карьере.
Сообщается, что Дентиньо хочет вернуться в Бразилию, чтобы воссоединиться с семьей, после чего будет обдумывать имеющиеся у него предложения по поводу предстоящей карьеры.
По имеющейся информации, родной клуб Дентиньо «Коринтианс» пока не планирует выходить на футболиста с предложением о сотрудничестве, так как не испытывает проблем с игроками этого амплуа.
Дентиньо отыграл за «Шахтер» во всех турнирах 197 матчей, забил 29 мячей и вошел в топ-50 бомбардиров за всю историю клуба.
Источник — Globo
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