ФОТО. Сборная Украины прибыла в Одессу на товарищеский матч с Болгарией

Сборная Украины по футболу прибыла в Одессу на товарищеский матч с командой Болгарии.

Вылетев из Киева в 17:45, уже через час сине-желтые приземлились на аэродроме Южной Пальмиры. Оттуда сборники выехали в гостиницу «Бристоль», где и поселились еще через 30 минут. Вечером по распорядку – только ужин и восстановительные процедуры, а основная работа уже выполнена в первой половине дня в Киеве.

10 ноября у национальной команды предыгровой день со всеми обязательными атрибутами – официальной пресс-конференцией и.о. главного тренера Александра Петракова и игрока сборной (начало – в 17:00) и предматчевой тренировкой (начало – в 17:30, первые 15 минут открыты для СМИ). Оба мероприятия пройдут на стадионе «Черноморец», где и встретятся в товарищеском матче 11 ноября национальные команды Украины и Болгарии.

Утром 12 ноября украинская команда планирует вернуться в Киев, где продолжит подготовку к решающему поединку отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины, который состоится 16 ноября в Зенице.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Георгий Бущан («Динамо» Киев), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик (все – «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – «Шахтер» Донецк), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все – «Динамо» Киев), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Виктор Коваленко («Специя», Италия).

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Артем Довбик («Днепр-1»), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк), Денис Гармаш («Динамо» Киев).

ФОТО. Сборная Украины прибыла в Одессу на товарищеский матч с командой Болгарии