Трансферная бомба. Ман Сити и Барса устроят обмен суперзвездами

«Горожане» за Френки Де Йонга готовы отдать Стерлинга и доплатить 20 млн евро

  • 09.11.2021 01:48
  • 502 просмотра
  • 1 комментарий
Трансферная бомба. Ман Сити и Барса устроят обмен суперзвездами
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг и Френки де Йонг

Английский «Манчестер Сити» и испанская «Барселона» намерены устроить громкий обмен игроками-звездами.

Коуч «Сити» Пеп Гвардиола очень рассчитывает заполучить хавбека «Барсы» Френки Де Йонга. «Горожане» за него готовы отдать Рахима Стерлинга и доплатить сверху 20 млн евро.

«Манчестер Сити» оценил Стерлинга в 50 млн евро, в то время как Барса не планирует продавать Де Йонга менее чем за 70 млн евро.

Судьба сделки зависит от главного тренера «Барселоны» Хави. Если новый коуч сине-гранатовых будет согласен отдать Френки де Йонга, то испанский клуб взамен получит Рахима Стерлинга.

Источник — El Nacional

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    wartaan
    online
    wartaan, 09.11.2021 02:47
    0
    рукалицо, рахим хоть и сдулся очень и очень, но до уровня де йонга еще не опустился. тут что то не так, какая то зхимия или магия)))
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