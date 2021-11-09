Трансферная бомба. Ман Сити и Барса устроят обмен суперзвездами

Английский «Манчестер Сити» и испанская «Барселона» намерены устроить громкий обмен игроками-звездами.

Коуч «Сити» Пеп Гвардиола очень рассчитывает заполучить хавбека «Барсы» Френки Де Йонга. «Горожане» за него готовы отдать Рахима Стерлинга и доплатить сверху 20 млн евро.

«Манчестер Сити» оценил Стерлинга в 50 млн евро, в то время как Барса не планирует продавать Де Йонга менее чем за 70 млн евро.

Судьба сделки зависит от главного тренера «Барселоны» Хави. Если новый коуч сине-гранатовых будет согласен отдать Френки де Йонга, то испанский клуб взамен получит Рахима Стерлинга.