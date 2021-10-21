Барселона определилась с основной трансферной целью

Каталонский клуб намерен подписать Рахима Стерлинга из «Манчестер Сити»

  • 21.10.2021 16:38
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Барселона определилась с основной трансферной целью
© Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Барселона» определилась со своей главной целью в зимнее трансферное окно. «Блаугранас» намерены арендовать 26-летнего левого вингера «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахима Стерлинга.

В текущем сезоне Стерлинг столкнулся с жесткой конкуренцией за место в составе «горожан». Футболист признал, что ему нравится возможность попробовать свои силы вне пределов английской Премьер-лиги.

Стерлинг перешел в «Манчестер Сити» из «Ливерпуля» летом 2015 года за €63,7 миллиона. В текущем сезоне игрок провел за английскую команду 12 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи.

Контракт Рахима с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €90 миллионов.

Источник — Sport.es

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