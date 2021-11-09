Титула не будет. Цуренко проиграла во втором круге турнира в Австрии

Леся не смогла победить Алисон ван Эйтванк из Бельгии

  • 09.11.2021 13:47
  • 587 просмотров
  • 2 комментария
Титула не будет. Цуренко проиграла во втором круге турнира в Австрии
© VTB Kremlin Cup. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№132 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 250 в Линце.
     
Во втором раунде украинка, которая преодолела квалификацию, проиграла Алисон ван Эйтванк из Бельгии (№69 WTA).
 
Линц. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Алисон ван Эйтванк (Бельгия) – 0:6, 3:6
 
Это была третья встреча теннисисток, бельгийка выиграла впервые.
 
В следующем раунде Алисон ван Эйтванк сразится против Даниэль Коллинс (№29 WTA) или Грет Миннен (№74 WTA).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Науменко
    online
    Александр Науменко, 09.11.2021 13:53
    +5
    Мій прогноз про кінцеву зупинку перетворився в побиття немовляти. Хтось там розмірковува про першу сотню. " Виден свет в конце туннеля, только туннель, сука, не кончается".
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    Sinichkin
    online
    Sinichkin, 09.11.2021 14:13
    0
    Прогнозовано
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