Титула не будет. Цуренко проиграла во втором круге турнира в Австрии

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№132 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 250 в Линце.
Во втором раунде украинка, которая преодолела квалификацию, проиграла Алисон ван Эйтванк из Бельгии (№69 WTA).
Линц. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Алисон ван Эйтванк (Бельгия) – 0:6, 3:6
Это была третья встреча теннисисток, бельгийка выиграла впервые.
В следующем раунде Алисон ван Эйтванк сразится против Даниэль Коллинс (№29 WTA) или Грет Миннен (№74 WTA).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.