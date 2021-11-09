Титула не будет. Цуренко проиграла во втором круге турнира в Австрии

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№132 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 250 в Линце.



Во втором раунде украинка, которая преодолела квалификацию, проиграла Алисон ван Эйтванк из Бельгии (№69 WTA).



Линц. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) – Алисон ван Эйтванк (Бельгия) – 0:6, 3:6



Это была третья встреча теннисисток, бельгийка выиграла впервые.



В следующем раунде Алисон ван Эйтванк сразится против Даниэль Коллинс (№29 WTA) или Грет Миннен (№74 WTA).