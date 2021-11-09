ПОВОРОЗНЮК: «Надо объединиться в телепул. Денисов, мы найдем куда продать»

Президент «Ингульца» высказал свое мнение о телевизионном пуле

  • 09.11.2021 21:23
  • 2527 просмотров
  • 14 комментариев
ПОВОРОЗНЮК: «Надо объединиться в телепул. Денисов, мы найдем куда продать»
© ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк высказал свое мнение о телевизионном пуле:

«Я хочу поддержать Гришу Козловского. Я уверен, что про телепул он говорил очень правильные вещи. Я во всем его поддержу, мы объединимся. Я уверен, что тут все футбольные клубы должны объединиться, выступить одним телепулом и подумать, куда его продать.

То, что Денисов начинает давить на людей, спрашивать, кто за него будет платить. Господин Денисов, мы найдем куда за границу продать эти права, но просто так издеваться над народом – мы не позволим. То, что вы там платите по 200 тысяч долларов, да я на 200 тысяч нищим больше раздаю. Поэтому я не обеднею и не разбогатею от этих денег. Но имейте немножко совесть. Если вы разбираете матч, то разбирайте его по честному и до конца во всем».

Источник — ФК Ингулец

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Саша Заливадний
    online
    Саша Заливадний, 09.11.2021 21:46
    +5
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    Вадим Кузьменко
    Вадим Кузьменко, 09.11.2021 22:26
    +2
    Если отделить мух от котлет . То и 200 тыс это много. Вы сначала начните нормаль играть а потом продавать . Ну и люди у нас все халяву любят кто будет платить за просмотр футбола? Как всегда начнут сопки да сылки искать. Вот если мегого выиграет условный пул тогда ещё больше заскулят . Так как халява пропадет.
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    Pavlo Kolejchuk
    Pavlo Kolejchuk, 09.11.2021 22:41
    +1
    А я сиджу з пивом і дивлюся халявні канали, бо я за інтернет заплатив.
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    BekXan
    BekXan, 09.11.2021 22:03
    +1
    Один телепул показал как монополия убивает телетрансляции.Футбол 1,2,3 пример этого как отобрали возможности у многих на районе смотреть просто футбол.И таких миллионы в городах нам проще а людям там фигу .
    По поводу также телепула смотреть первую лигу интересней местами чем нам Вышак.Что бы было куда и что продать нада что бы было на что смотреть !Уровень игры наших команд просто ужасен.Добавим сюда уровень трансляций привет Мегого и уровень комментаторов.Картина печальна.Этот телепул только убивает всё и весь интерес к футболу.Платить отдельным пакетом за что ?Что бы раз в месяц посмотреть одну качественную игру?Телепулом добились что денег так и не заработали ,интерес к футболу упал так как миллионы просто не хотят платить за это убогое зрелище.Возвращайте упл и первую лигу на общие каналы.За это платить нет смысла!
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    Maks Shou
    Maks Shou, 09.11.2021 22:00
    +1
    Єдина людина яка рубає правду матку всім жидо-кац.пам в очі. Все що на відео сказав як воно є. Коли на клубному каналі команда їх власника попала в зашквар, промичали щось не зрозуміле й забули, але коли проти них щось не те або в їх конкурентів, то все, розрив ж..пи, весь екран зап.ований, так зіпають.
    Більше всього вбило перший тур в єврокубках. Спочатку ДК 3 хвилини обговорили гру, потім ШД півгодини перетерли всі кісточки. І в кінець найрезультативнішу команду в єврокубках, яка вже принесла 6 очок Зорю, поржали як пацієнти з...ки, по іздівавшись з результата про пропущені три голи й словом про саму гру, яка б вона не була.
    Донеччани хороші люди, але пани в вас повне ...но.
    Ссылка
    SergeyKharkiv
    online
    SergeyKharkiv, 09.11.2021 22:47 (изменен)
    0
    Наш Металл лучший клуб!
    Это знают все вокруг!
    И дырявых победим!
    Три очка не отдадим!
    И кротов мы обойдем!
    Чемпионство мы возьмем!
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    comentraktor
    online
    comentraktor, 09.11.2021 22:46
    0
    200 К ему мало, я представляю сколько им БК платят за сливы, потому что от продажи билетов и дудок явно не заработаешь.
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    OnlyKharkov
    online
    OnlyKharkov, 09.11.2021 22:42
    0
    Pavlo Kolejchuk, 09.11.2021 22:41
    А я сиджу з пивом і дивлюся халявні канали, бо я за інтернет заплатив.
    А футболы это не интернет платформа. Дывысь Футболхаб на ютубе
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    OnlyKharkov
    online
    OnlyKharkov, 09.11.2021 22:42
    -1
    Maks Shou, 09.11.2021 22:00
    Єдина людина яка рубає правду матку всім жидо-кац.пам в очі. Все що на відео сказав як воно є. Коли на клубному каналі команда їх власника попала в зашквар, промичали щось не зрозуміле й забули, але коли проти них щось не те або в їх конкурентів, то все, розрив ж..пи, весь екран зап.ований, так зіпають.
    Більше всього вбило перший тур в єврокубках. Спочатку ДК 3 хвилини обговорили гру, потім ШД півгодини перетерли всі кісточки. І в кінець найрезультативнішу команду в єврокубках, яка вже принесла 6 очок Зорю, поржали як пацієнти з...ки, по іздівавшись з результата про пропущені три голи й словом про саму гру, яка б вона не була.
    Донеччани хороші люди, але пани в вас повне ...но.
    Ты смотрел раньше 2+2 или футболх*й? Поэтому нужно независимый канал. С независимыми комментаторами (или вон как в рашке, на 1 канале работают все. И за Зенит и Спартак и прочее). И тогда это будет интересно вдвойне потому что будем смотреть студию сразу всех экспертов. А не д*рявых и донецких по отдельности на разных каналах
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    Lupulov1958
    Lupulov1958, 09.11.2021 22:33
    -1
    надо все руководство коррупционеров по футболу, отправить на пенсию и создать союз тренеров и среди них выбирать председателя. Чтоб футбольные команды решали что командам и футболу Украины необходимо,
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    OnlyKharkov
    online
    OnlyKharkov, 09.11.2021 22:33
    -1
    Вадим Кузьменко, 09.11.2021 22:26
    Если отделить мух от котлет . То и 200 тыс это много. Вы сначала начните нормаль играть а потом продавать . Ну и люди у нас все халяву любят кто будет платить за просмотр футбола? Как всегда начнут сопки да сылки искать. Вот если мегого выиграет условный пул тогда ещё больше заскулят . Так как халява пропадет.
    Я не мажор, обычный работяга. Плачу и за футболы вонючие и мегого. Это лучше чем в пиве сидеть и искать халявные с рекламой каналы. Ну или в 360 качестве смотреть.
    Ссылка
    SergeyKharkiv
    online
    SergeyKharkiv, 09.11.2021 22:42
    -3
    Даже сборная Панамы интереснее "Динамо".
    Лучше быть углом дивана, Чем болельщиком Динамо
    Кто болеет за Динамо
    Тот тупой как три барана
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    OnlyKharkov
    online
    OnlyKharkov, 09.11.2021 22:28
    -4
    BekXan, 09.11.2021 22:03
    Один телепул показал как монополия убивает телетрансляции.Футбол 1,2,3 пример этого как отобрали возможности у многих на районе смотреть просто футбол.И таких миллионы в городах нам проще а людям там фигу .
    По поводу также телепула смотреть первую лигу интересней местами чем нам Вышак.Что бы было куда и что продать нада что бы было на что смотреть !Уровень игры наших команд просто ужасен.Добавим сюда уровень трансляций привет Мегого и уровень комментаторов.Картина печальна.Этот телепул только убивает всё и весь интерес к футболу.Платить отдельным пакетом за что ?Что бы раз в месяц посмотреть одну качественную игру?Телепулом добились что денег так и не заработали ,интерес к футболу упал так как миллионы просто не хотят платить за это убогое зрелище.Возвращайте упл и первую лигу на общие каналы.За это платить нет смысла!
    Нет. На общие тоже не правильно. Нужен 1 недорогой платный телеканал. Только вот как говорит поворознюк 200 тыщ, так купите на стадион хотябы цифровые рекламные щиты. Сделайте хотябы приятной картинку. Ну то что показывают из 90х я инста переключаю. Это вырвиглаз. Стадионы обос**ные птицами и никто не моет даже)))) На ржавых трубах рекламы весят. Я смотрю Николаев как то в 1 лиге еще. Так там кусты растут возле трибун)))))
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    Вадим Кузьменко
    Вадим Кузьменко, 09.11.2021 22:28
    -4
    BekXan, 09.11.2021 22:03
    Один телепул показал как монополия убивает телетрансляции.Футбол 1,2,3 пример этого как отобрали возможности у многих на районе смотреть просто футбол.И таких миллионы в городах нам проще а людям там фигу .
    По поводу также телепула смотреть первую лигу интересней местами чем нам Вышак.Что бы было куда и что продать нада что бы было на что смотреть !Уровень игры наших команд просто ужасен.Добавим сюда уровень трансляций привет Мегого и уровень комментаторов.Картина печальна.Этот телепул только убивает всё и весь интерес к футболу.Платить отдельным пакетом за что ?Что бы раз в месяц посмотреть одну качественную игру?Телепулом добились что денег так и не заработали ,интерес к футболу упал так как миллионы просто не хотят платить за это убогое зрелище.Возвращайте упл и первую лигу на общие каналы.За это платить нет смысла!
    А общие каналы хотят такое показывать ? Ты видел картинку на УНИАН ? Я как будто на 20 лет назад вернулся .
    Ссылка
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