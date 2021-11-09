ПОВОРОЗНЮК: «Надо объединиться в телепул. Денисов, мы найдем куда продать»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк высказал свое мнение о телевизионном пуле:

«Я хочу поддержать Гришу Козловского. Я уверен, что про телепул он говорил очень правильные вещи. Я во всем его поддержу, мы объединимся. Я уверен, что тут все футбольные клубы должны объединиться, выступить одним телепулом и подумать, куда его продать.

То, что Денисов начинает давить на людей, спрашивать, кто за него будет платить. Господин Денисов, мы найдем куда за границу продать эти права, но просто так издеваться над народом – мы не позволим. То, что вы там платите по 200 тысяч долларов, да я на 200 тысяч нищим больше раздаю. Поэтому я не обеднею и не разбогатею от этих денег. Но имейте немножко совесть. Если вы разбираете матч, то разбирайте его по честному и до конца во всем».