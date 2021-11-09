ПОВОРОЗНЮК: «Надо объединиться в телепул. Денисов, мы найдем куда продать»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк высказал свое мнение о телевизионном пуле:
«Я хочу поддержать Гришу Козловского. Я уверен, что про телепул он говорил очень правильные вещи. Я во всем его поддержу, мы объединимся. Я уверен, что тут все футбольные клубы должны объединиться, выступить одним телепулом и подумать, куда его продать.
То, что Денисов начинает давить на людей, спрашивать, кто за него будет платить. Господин Денисов, мы найдем куда за границу продать эти права, но просто так издеваться над народом – мы не позволим. То, что вы там платите по 200 тысяч долларов, да я на 200 тысяч нищим больше раздаю. Поэтому я не обеднею и не разбогатею от этих денег. Но имейте немножко совесть. Если вы разбираете матч, то разбирайте его по честному и до конца во всем».
Источник — ФК Ингулец
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По поводу также телепула смотреть первую лигу интересней местами чем нам Вышак.Что бы было куда и что продать нада что бы было на что смотреть !Уровень игры наших команд просто ужасен.Добавим сюда уровень трансляций привет Мегого и уровень комментаторов.Картина печальна.Этот телепул только убивает всё и весь интерес к футболу.Платить отдельным пакетом за что ?Что бы раз в месяц посмотреть одну качественную игру?Телепулом добились что денег так и не заработали ,интерес к футболу упал так как миллионы просто не хотят платить за это убогое зрелище.Возвращайте упл и первую лигу на общие каналы.За это платить нет смысла!
Більше всього вбило перший тур в єврокубках. Спочатку ДК 3 хвилини обговорили гру, потім ШД півгодини перетерли всі кісточки. І в кінець найрезультативнішу команду в єврокубках, яка вже принесла 6 очок Зорю, поржали як пацієнти з...ки, по іздівавшись з результата про пропущені три голи й словом про саму гру, яка б вона не була.
Донеччани хороші люди, але пани в вас повне ...но.
Это знают все вокруг!
И дырявых победим!
Три очка не отдадим!
И кротов мы обойдем!
Чемпионство мы возьмем!
Більше всього вбило перший тур в єврокубках. Спочатку ДК 3 хвилини обговорили гру, потім ШД півгодини перетерли всі кісточки. І в кінець найрезультативнішу команду в єврокубках, яка вже принесла 6 очок Зорю, поржали як пацієнти з...ки, по іздівавшись з результата про пропущені три голи й словом про саму гру, яка б вона не була.
Донеччани хороші люди, але пани в вас повне ...но.
Лучше быть углом дивана, Чем болельщиком Динамо
Кто болеет за Динамо
Тот тупой как три барана
По поводу также телепула смотреть первую лигу интересней местами чем нам Вышак.Что бы было куда и что продать нада что бы было на что смотреть !Уровень игры наших команд просто ужасен.Добавим сюда уровень трансляций привет Мегого и уровень комментаторов.Картина печальна.Этот телепул только убивает всё и весь интерес к футболу.Платить отдельным пакетом за что ?Что бы раз в месяц посмотреть одну качественную игру?Телепулом добились что денег так и не заработали ,интерес к футболу упал так как миллионы просто не хотят платить за это убогое зрелище.Возвращайте упл и первую лигу на общие каналы.За это платить нет смысла!
По поводу также телепула смотреть первую лигу интересней местами чем нам Вышак.Что бы было куда и что продать нада что бы было на что смотреть !Уровень игры наших команд просто ужасен.Добавим сюда уровень трансляций привет Мегого и уровень комментаторов.Картина печальна.Этот телепул только убивает всё и весь интерес к футболу.Платить отдельным пакетом за что ?Что бы раз в месяц посмотреть одну качественную игру?Телепулом добились что денег так и не заработали ,интерес к футболу упал так как миллионы просто не хотят платить за это убогое зрелище.Возвращайте упл и первую лигу на общие каналы.За это платить нет смысла!
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