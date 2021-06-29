КОЗЛОВСКИЙ: «Телепул приносит клубам УПЛ $200 тысяч, а в Сегунде – €30 млн»

Президент «Руха» поделился мнением о работе Андрея Павелко в УАФ

  • 29.06.2021 00:17
  • 444 просмотра
  • 2 комментария
КОЗЛОВСКИЙ: «Телепул приносит клубам УПЛ $200 тысяч, а в Сегунде – €30 млн»
© ФК Рух. Григорий Козловский

Президент «Руха» Григорий Козловский поделился мнением о работе Андрея Павелко на посту президента УАФ:

«Он старается, пытается делать какие-то новшества. Пытается сделать ассоциацию европейской. Но работы непочатый край. Хочется пожелать, чтобы Андрей Васильевич больше обращал внимание на то, что говорят президенты клубов, и делал какие-то общие совещания, там очень много хороших идей. Думаю, у многих президентов есть большое желание помочь ему, чтобы наш украинский футбол процветал.

Не может так быть, чтобы телепул принес команде УПЛ 200 тысяч долларов за сезон. Вы шутите? В Сегунде клуб, занявший последнее место, получил 6 миллионов евро за свои телеправа. Победитель заработал 30 миллионов. Это вторая лига Испании. У нас 5 миллионов на всю высшую лигу. Что за маркетинг? Мы еще долго будем рабами этого телепула? Это просто подачки, а не плата за права. Там надо работать, развивать эту историю.

Я в прекрасных отношениях с Павелко. Когда мы говорим о футболе с Андреем Васильевичем, я ему откровенно без кощунства говорю открытым текстом некоторые вещи. Могу себе такое позволить. Он, как человек разумный, воспринимает это по-мудрому, но по-разному. А отношения у нас прекрасные. Лучше, чем Андрей Васильевич, не могу себе даже представить сегодня. Когда мне больно на душе от увиденного, мне приходит в голову позвонить моему любимому президенту УАФ и мило побеседовать. Точка».

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Источник — Трибуна

(3 голоса)

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Комментарии
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 29.06.2021 00:30
    +1
    Вже один докритикувався на 5ять рочків...
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 29.06.2021 00:27
    0
    ...ну з чогось треба починати!
    Ссылка
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 29.06.2021 00:30
    +1
    Вже один докритикувався на 5ять рочків...
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 29.06.2021 00:27
    0
    ...ну з чогось треба починати!
    Ссылка
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