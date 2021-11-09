Президент клуба «Ингулец» Александр Поворознюк прокомментировал судейство матча 14-го тура УПЛ против «Днепра-1» (0:1).
Руководитель клуба из Петрово крайне недоволен работой судейской бригады во главе с Сергеем Бойко. Поворознюк указал на ошибки с помощью видеоповторов.
ВИДЕО. Поворознюк разнес в щепки судейство матча Ингульца с Днепром-1
Источник — ФК Ингулец
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