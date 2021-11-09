ВИДЕО. Поворознюк разнес в щепки судейство матча Ингульца с Днепром-1

Руководитель клуба из Петрово крайне недоволен работой Сергея Бойко

  • 09.11.2021 20:49
  • 618 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Поворознюк разнес в щепки судейство матча Ингульца с Днепром-1
© ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент клуба «Ингулец» Александр Поворознюк прокомментировал судейство матча 14-го тура УПЛ против «Днепра-1» (0:1).

Руководитель клуба из Петрово крайне недоволен работой судейской бригады во главе с Сергеем Бойко. Поворознюк указал на ошибки с помощью видеоповторов.

ВИДЕО. Поворознюк разнес в щепки судейство матча Ингульца с Днепром-1

Источник — ФК Ингулец

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    belerilf1
    belerilf1, 09.11.2021 21:13
    0
    может точнее будет сказать раздавил
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