Опять Довбик со штрафного. Днепр-1 минимально победил Ингулец

В достаточно тяжелом положении с точки зрения турнирной таблицы находился перед стартом 14-го тура украинской Премьер-лиги петровский «Ингулец», которому за осенний период ни разу не удавалось добиться победного результата. В таких условиях команда Сергея Лавриненко была вынуждена противостоять днепровскому «Днепру-1», для которого в текущем сезоне настоящими преградами на пути становились исключительно команды из «большой пятерки» прошлого сезона.



По первому тайму противостояния на поле стадиона «Зирка» в Кропивницком разница в психологическом состоянии команд была заметна невооруженным взглядом. «Козаки» практически от самого старта прижались к собственным воротам в низком блоке, встречая попытки соперников зайти в чужие владения через фланги. На первых порах, команде Игора Йовичевича не хватало настырности в завершении эпизодов, или, хотя бы, активной работы в зоне подборов, поэтому тактика гостей не давала необходимого результата.





Из опасных моментов в первой четверти игрового часа можно было вспомнить, разве что, выстрел от Артема Довбика со штрафного на правом фланге, который запускал подкрученный мяч в ближний верхний угол, но голкипер Евгений Гальчук справился с отражением угрозы. Стандарты были ключевым компонентом в действиях днепрян в атакующей линии, однако до следующей подобной ситуации им пришлось пережить неприятный удар с левого фланга штрафной от Запорожца, после которого мяч прошел над воротами.



Переждав определенный период затишья, гости вернулись к чужой штрафной с очередным стандартным положением, а Довбик пробил прямиком под левую штангу практически из полкруга у владений Гальчука. Пропущенный гол должен был вынудить хозяев поля открываться для выхода в позиционные атаки, однако один из игроков «козаков» явно перестарался в прессинге. Михаил Шишка за четыре минуты получил две желтые карточки за грубую игру на чужой половине, в результате чего был удален, а его команда фактически столкнулась с невозможностью влиять на положение дел на футбольном поле.







«Днепру-1» в такой ситуации не оставалось ничего иного, кроме как спокойно закатывать первый тайм до победного результата, после чего пытаться реализовать такую же тактику и в оставшееся время до финального свистка. По большому счету, коллектив Лавриненко не смог в этой игре ровным счетом ничего противопоставить подопечным Йовичевича.



«Ингулец» проигрывал ключевые эпизоды борьбы в центре поля, поэтому рассчитывать на позиционные атаки не имел возможности. СК тоже не особо стремился прыгнуть выше головы, потому что мы и так прекрасно знали, что победу у гостей никто отобрать не сможет.







В следующем туре петровский «Ингулец» будет проводить гостевой матч против закарпатского «Миная», а днепровский «Днепр-1» на своем поле будет принимать «Александрию».

Украинская Премьер-лига. 14 тур.

«Ингулец» - «Днепр-1» - 0:1.

Довбик, 26.

Ковалев, 27, Шишка, 30, 34 - Дубинчак, 69, Лучкевич, 85.

Шишка, 34 (второе предупреждение).

«Ингулец»: Гальчук - Асмелаш, Поспелов, Ковалев, Опанасенко - Коробенко (Бартулович, 79) - Полегенько (Коваленко, 79), Запорожец, Шишка, Козак (Шарай, 72) - Ситало (Гопей, 79).

«Днепр-1»: Кожокару - Н. Кравченко, Логинов, Сваток, Дубинчак - Игнатенко, Пихаленок (Когут, 90) - Гуцуляк (Лучкевич, 74), Джурасек (ди Франко, 49), Назаренко (Билл, 74) - Довбик.

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская область).

Стадион: «Зирка» им. С. Березкина (Кропивницкий).

ИНГУЛЕЦ - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА