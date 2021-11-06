14-й тур
Ингулец
0 : 0
Днепр-1
07.11.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Ингулец – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Какие шансы у команды Сергея Лавриненко прервать безвыигрышную серию?

  • 06.11.2021 14:10
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Ингулец – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© УПЛ

В воскресенье, 7 ноября, в Кропивницком на стадионе «Зирка» состоится матч 14-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Ингулец» примет «Днепр-1». Стартовый свисток главного арбитра Сергея Бойко прозвучит в 14:00.

Ингулец

 

Для «Ингульца» это уже второй сезон в элитном дивизионе, а потому ожидания и требования руководства клуба возрастают. Борьбы за сохранение прописки уже недостаточно, поэтому президент Александр Поворознюк анонсировал чистку состава, которая должна произойти уже в зимнее межсезонье. В то же время главному тренеру Сергею Лавриненко отставка не грозит, кредит доверия к нему не исчерпан.

Однако ворваться в борьбу за еврокубковые места «Ингульцу» никакие усиления уже не помогут. В данный момент у команды из Петрово всего лишь девять очков в активе, над зоной вылета гандикап составляет один балл. Безвыигрышная серия составляет аж шесть поединков подряд и очень непохоже, что в ближайшее время её удастся прервать.

Днепр-1

 

Команда Игора Йовичевича в этом сезоне заметно прибавила и имеет все шансы впервые в истории выйти в еврокубки. Это как минимум, а в идеале днепряне постараются побороться за бронзовые медали, которые в последние годы выигрывает «Заря». В нынешнем сезоне луганчане в данный момент тоже занимают третью строчку, но «Днепр-1» отстает всего лишь на одно очко.

Уже очевидно, что главным соперником подопечных Йовичевича в чемпионате, кроме «Зари», будет также полтавская «Ворскла», с которой у них равенство баллов – по 25. В этом месяце с командой Юрия Максимова днепрянам еще предстоит сыграть за 6 очков, но будет это после паузы на матчи национальных сборных, а пока их ждет не менее важный выездной поединок.

История встреч

 

Во всех официальных турнирах «Ингулец» и «Днепр-1» провели между собой пять матчей. Днепряне оказались сильнее дважды, «Ингулец» вышел победителем из одной встречи, а еще два раза был зафиксирован ничейный исход.

Ориентировочные составы

«Днепр-1»: Кожокару – Кравченко, Сваток, Логинов, Дубинчак, Игнатенко, Гуцуляк, Пихаленок, Джурасек, Назаренко, Довбик.

«Ингулец»: Гальчук – Полегенько, Поспелов, Ковалев, Асмелаш, Коробенко, Шишка, Шарай, Запорожец, Козак, Ситало.

7 ноября, воскресенье

«Ингулец» – «Днепр-1»
Кропивницкий. Стадион «Зирка». 14:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
ИНГУЛЕЦ — ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Денис Шаховец, Sport.ua

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