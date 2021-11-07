14-й тур
Ингулец
0 : 1
Днепр-1
07.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Мысль о победе – это полпути к успеху»

Главный тренер «Днепра-1» прокомментировал победу в матче против «Ингульца»

  • 07.11.2021 23:03
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Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Мысль о победе – это полпути к успеху»
© СК Днепр-1. Игор Йовичевич

Главный тренер «Днепра-1» Игорь Йовичевич подвел итоги победного матча днепрян, которые одолели «Ингулец» со счетом 1:0.

– Очень важные три очка для нас на пути к выполнению своих целей. Должны продолжать процесс, выполнять план на игру, и это опция для одержания победы. Сегодня играли против команды, имеющей отрицательную серию, но, как видели вчера, любая серия может оборваться. Сегодня радуемся, что оборвалась не наша серия, и мы заслужили игру, моменты, динамику, структуру. Не давали Ингульцу почти ничего создать, кроме длинных передач, являющихся их характеристикой. Любая пуля, впрочем, может залететь, и мы должны были закрывать матч раньше. Это должен быть урок для нас, что должны закрывать матч и не усложнять ситуацию. После удаления нам не стало легче. Такой опыт уже был у нас в кубковом матче с Александрией. Когда у соперника на игрока меньше, он не прессингует, стоит на своей половине поля, и тебе труднее создавать моменты. Но мы все равно могли забить 5-6 голов. Один Довбик мог забить трижды. Итак, это три важных очка, заслуженная победа, и мы в хорошем настроении идем на отдых. 3-4 дня будут выходные, и потом нас ждут два важных матча с Александрией и Ворсклой, которые проведем с нашими болельщиками. Ради таких матчей работаешь, но чтобы быть конкурентоспособными, нужно выигрывать у находящихся внизу таблицы команд. Мы это сделали, и я благодарен команде.

– Действиями своих подопечных вы полностью удовлетворены?
– Конечно, всегда хочется лучшего, и я уверен, что моя команда может играть лучше. Должен сказать, что поле не помогало в конструктивной игре, в качестве паса, но мы адаптировались к условиям. Было тяжело, и еще раз говорю, что это три важных очка для нас. Возможно, счет мог быть более убедительным, но должны быть довольны.

– Ваша команда ехала в Кропивницкий, чувствуя, что будут три очка?
– Я уверен в своей команде. Конечно, в футболе всегда есть варианты всех трех итогов игры. Но мысль о победе — это уже полпути к успеху. Всегда призываю команду быть уверенной в победе, брать на себя инициативу. Чтобы на Олимпийском против Динамо контролировать мяч. Наш союзник – время, работаем хорошо, играем в хороший футбол, и это очень важно.

– Кого-нибудь из своих игроков хотели бы выделить?
– На первом месте есть команда. Всегда выстреливает один или другой, а для меня все футболисты одинаковы. «Я» достаточно для выполнения малых целей, а когда есть «Мы» - можно достичь больших целей. Хотел сказать еще об одном. У меня плохой опыт здесь на стадионе. Мы с Карпатами играли кубковый матч против выступавшей в первой лиге Звезды. И мы вылетели. И когда я зашел в ту же раздевалку, почувствовал личное желание отыграться, имел мотивацию. И сейчас я получил удовольствие за себя и за команду. Это был один из худших моментов в жизни, а сейчас у меня на лице улыбка. Есть еще много работы, и я уверен, что лучшее у нас впереди.

Источник — СК Днепр-1

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