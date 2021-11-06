В воскресенье, 7 ноября, состоится поединок 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть петровский «Ингулец» и «Днепр-1». Игра пройдет в Кропивницком на поле стадиона «Зирка» им. С. Березкина, начало – в 14:00.

Тринадцатая и пятая команды чемпионата будут играть, чтобы взять свои три очка и стать на шаг ближе к своей цели. А она у команд разная - «Днепр-1» борется за третье место, а «Ингулец», несмотря на мечты своего президента привезти в Петрово мадридский «Реал», пока за то, чтобы как можно дальше отойти от низов турнирной таблицы, поскольку они находятся в непосредственной близости. В 13 туре днепровская команда уверенно разгромила «Минай» (4:0), а подопечные Лавриненко в шестой раз подряд не смогли выиграть, сыграв вничью с «Вересом» (0:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Днепр-1».