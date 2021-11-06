14-й тур
Ингулец
0 : 0
Днепр-1
07.11.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Ингулец – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 14 тура Украинской Премьер-лиги

  • 06.11.2021 18:24
  • 23 просмотра
  • 0 комментариев
Ингулец – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
© УПЛ

В воскресенье, 7 ноября, состоится поединок 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть петровский «Ингулец» и «Днепр-1». Игра пройдет в Кропивницком на поле стадиона «Зирка» им. С. Березкина, начало – в 14:00.

Тринадцатая и пятая команды чемпионата будут играть, чтобы взять свои три очка и стать на шаг ближе к своей цели. А она у команд разная - «Днепр-1» борется за третье место, а «Ингулец», несмотря на мечты своего президента привезти в Петрово мадридский «Реал», пока за то, чтобы как можно дальше отойти от низов турнирной таблицы, поскольку они находятся в непосредственной близости. В 13 туре днепровская команда уверенно разгромила «Минай» (4:0), а подопечные Лавриненко в шестой раз подряд не смогли выиграть, сыграв вничью с «Вересом» (0:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Днепр-1».

Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности