Пришлось снять с игры голкипера. Днепр-1 поиздевался над Минаем

В нынешнем чемпионате команды решают абсолютно разные задачи. Подопечные Игоря Йовичевича находятся в верхней части турнирной таблицы Премьер-Лиги и продолжают бороться не только за место в еврокубке на следующий сезон, а и за возможность оказаться на пьедестале почета. Для «Миная» сейчас самое важное, это выбраться из низов и сохранить место в элитном дивизионе. За прошедшие 11 матчей у футболистов из Закарпатья в активе только одна победа, которая была одержана еще на старте турнира над «Александрией».

Хозяева поля сразу завладели игровым преимуществом и уже на 9-й минуте забили гол. Причем голевую атаку «Днепра-1» начал … игрок «Миная» Петрусенко. На чужой половине поля он неудачно отдал пас назад, мяч перехватил Назаренко и на большой скорости он пробежал по левому флангу до штрафной площади соперников. Затем последовала передача в центр на Пихаленка, а от того мяч покатился правее на совершенно открытого Гуцуляка. Последовал точный удар в ближний угол, с которым Кучер справиться не смог.

Не успели зрители на трибунах «Днепра-Арены» порадоваться успеху, как на 14-й минуте счет стал 2:0. На этот раз Дубинчак слева выполнил передачу в штрафную площадь, где после небольшого рикошета Добвик головой подправил мяч в сетку ворот.

И после этого рисунок игры особо не изменился. Днепровский клуб продолжал больше контролировать мяч, атакуя по всей ширине поля. А на 20-й минуте наставник гостей Игорь Леонов решил заменить вратаря, выпустив Пенькова вместо Кучера. Но и он недолго оставался «сухим» в рамке ворот. Через десять минут ему тоже пришлось достать мяч из сетки. Это Пихаленок с передачи Дубинчака точно пробил правой ногой в левый нижний угол и «Днепр-1» повел уже с разницей в три мяча.

Вот так, буквально за полчаса игры, ее исход был практически предрешен. Интересно, что хозяева поля на этом вовсе не собирались останавливаться, а продолжали атаковать большими силами. Еще до перерыва они могли увеличить свое преимущество, но Пихаленок и Гуцуляк свои шансы не использовали.

Перерыв явно пошел на пользу «Минаю» и во второй половине встречи мы увидели совершенно другую команду. Так, на 49-й минуте Селезнев, который вышел на замену еще в конце первого тайма, вполне мог отличиться и забить свой премьерный гол в этом чемпионате. После передачи справа он бил головой с линии вратарской площадки, мяч ударился о газон и Кожокару перевел его на угловой. А еще через три минуты на ударной позиции оказался Билоног, но и здесь с его ударом справился голкипер хозяев поля.

Впрочем «Днепр-1» тоже не забывал о своих намерениях забить еще. На 58-й минуте Довбик мог оформить дубль, когда оказался один на один с вратарем. Однако лучший бомбардир днепрян направил мяч рядом со штангой. Через четыре минуты после розыгрыша углового Нельсон бил головой, но Пеньков мяч отбил. А на 66-й минуте неплохо приложился к мячу за пределами штрафной площади гостей Джурасек, но голкипер «Миная» сумел достать мяч в правом от себя нижнем углу.

Концовка матча прошла под диктовку хозяев поля. На 73-й минуте снова мог отличиться Пихаленок, но с близкого расстояния он пробил мимо ворот. Затем на 77-й минуте опасно пробил Билл, но теперь уже Пеньков сыграл надежно. Через семь минут Дубинчак издали направил мяч чуть выше ворот. А на 87-й минуте Русин с близкого расстояния не попал мячом в дальний угол.

И все-таки именно Русин на последней минуте основного времени отправил четвертый мяч в ворота гостей. Голевой пас ему отдал с правого фланга Кравченко, а забил нападающий хозяев поля головой метров с семи.

В итоге «Днепр-1» выиграл 4:0 и на данный момент поднялся на 4 место в турнирной таблице.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

«Днепр-1» – «Минай» - 4:0



Гуцуляк, 9, Довбик, 13, Пихалено, 30, Русин, 90



Батагов, 46 – Гончар, 22, Кулиев, 53, Матич, 72, Селезнев, 86

«Днепр-1»: Кожокару – Дубинчак, Нельсон, Сваток, Кравченко – Батагов (Ди Франко, 64), Пихаленок – Назаренко (Билл, 64), Гуцуляк (Чуже, 64), Джурасек (Когут, 75) – Довбик (Русин, 84).

«Минай»: Кучер (Пеньков, 20) – Синегуб, Векляк, Матич, Гончар – Билоног, Месхи (Хахлев, 41), Петрусенко, Кулиев (Байдал, 67), Кныш (Мякушко, 67) – Вишневский (Селезнев, 41).

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).



Удары (в створ): 17 (6) – 2 (2)

Угловые: 7 – 1

Оффсайды: 2 – 1.

ДНЕПР-1-МИНАЙ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 9°C