13-й тур
Днепр-1
0 : 0
Минай
01.11.2021 17:00

Днепр-1 – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Легкой игры днепрянам ждать не стоит

  • 26.10.2021 17:27
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Днепр-1 – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© УПЛ

В понедельник, 1 ноября, состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Днепр-1» и «Минай». Игра пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр Арена», начало – в 17:00.

Днепр-1

В этом сезоне подопечные Игора Йовичевича делают то, чего от них ожидают их болельщики. А именно ведут явную борьбу за бронзовые медали и еврокубковое место. Для этого у днепрян есть и ресурсы и вполне неплохой состав, который изредка способен забирать очки даже у грандов чемпионата. Впрочем, в минувшем, 12-м туре, героизма и мастерства днепрянам не хватило. Они гостили в столице у «Динамо» и проиграли - 0:2. 

В матчах с соперниками посильнее команде Йовичевича пока что не хватает класса и опыта. А вот с оппонентами из середины и нижней части турнирной таблицы все складывается достаточно успешно. После поражения от динамовцев днепряне уступили четвертую позицию «Заре», но при положительном результате в матче с ужгородцами и неудачи луганчан, могут преодолеть разницу в один балл и вернуть себе утраченную позицию. 

Минай

После неудачи в матче с «Металлистом 1925» закарпатцы не знают горечи поражений уже два тура. Сначала дома сыграли вничью с «Десной» - 0:0, а на минувшем уикенде расписали результативный паритет с «Рухом» - 2:2. В том поединке обе команды могли как выиграть, так и проиграть, но счет на табло зафиксировал достаточно справедливый итог. Игорь Леонов, принявший закарпатцев в сентябре, только строит свою команду. Но уже очевидно, что она не будет ставить своим соперникам «автобусы». Свое счастье игроки «Миная» собираются искать у чужих ворот. И пусть это несет за собой большие риски, именно такую идею пропагандирует новый коуч команды. 

Примечательно, что при этом самый «звездный» игрок «Миная» Евгений Селезнев не всегда попадает в стартовый состав.
Но, выходя на замены, Селя не отбывает номер, а действительно работает на команду. 

Для большей уверенности команде нужна победа. Ведь нынче безвыигрышная клубная серия «Миная» в УПЛ насчитывает аж 10-ть матчей. Сумеют ли гости триумфовать в Днепре? Скорее нет, чем да. Но верить в чудо болельщикам клуба никто не запрещал.

Статистика команд

В рамках УПЛ соперники встречались дважды. В прошлом сезоне сначала в Ужгороде победу отпраздновали хозяева 3:2, а после в Днепре Йовичевич и Ко разгромили соперника - 3:0.

Прогноз на противостояние

В этом матче явным фаворитом является «Днепр-1». Эта команда выше по классу своего будущего соперника. Казалось бы, можно неглядя брать победу хозяев, но «Минай» может преподнести сюрприз.

Ориентировочные составы:

«Днепр-1»: Кожокару, Адамюк, Сваток, Логинов, Монте, Игнатенко, Назаренко, Пихаленок, Джурасек, Гуцуляк, Довбик

«Минай»: Кучер, Коваленко, Гончар, Байдал, Матич, Петрусенко, Синегуб, Кулиев, Векляк, Хахлев, Селезнев.

 

1 ноября, понедельник

«Днепр-1» – «Минай»
Днепр. Стадион «Днепр Арена». 17:00
  ТВ-трансляция на телеканале «Униан»
ДНЕПР-1-РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Источник — Sport.ua

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