Днепр-1 - Минай - 4:0. Разгром аутсайдера. Видео голов и обзор матча

В матче УПЛ «Днепр-1» на своем поле разгромил «Минай» со счетом 4:0 и поднялся на 4-е место в таблице.
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Назарий Русин (Днепр-1).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (Днепр-1).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Днепр-1).
Источник — Sport.ua
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